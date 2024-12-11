Четверо ликвидированных оккупантов валяются у здания, где они незадолго до атаки дрона-камикадзе скрывались. ВИДЕО
Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ударных FPV "Trophy Hunters" ликвидировали четырех российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
Топ комментарии
+11 YU ST
показать весь комментарий11.12.2024 23:13
+7 Євген #585735
показать весь комментарий11.12.2024 23:11
+7 Luiza
показать весь комментарий11.12.2024 23:22
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Євген #585735
показать весь комментарий11.12.2024 23:11 Ответить Мне нравится 7
YU ST
показать весь комментарий11.12.2024 23:13 Ответить Мне нравится 11
Luk Viktor
показать весь комментарий11.12.2024 23:15 Ответить Мне нравится 3
Fjall_Raven
показать весь комментарий11.12.2024 23:16 Ответить Мне нравится 1
✘
Luk Viktor
показать весь комментарий11.12.2024 23:19 Ответить Мне нравится 0
Luiza
показать весь комментарий11.12.2024 23:20 Ответить Мне нравится 1
Luiza
показать весь комментарий11.12.2024 23:22 Ответить Мне нравится 7
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий11.12.2024 23:51 Ответить Мне нравится 2
Kondrat
показать весь комментарий12.12.2024 00:03 Ответить Мне нравится 1
Luk Viktor
показать весь комментарий12.12.2024 00:33 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.12.2024 00:11 Ответить Мне нравится 2
Trevo Trow
показать весь комментарий12.12.2024 00:42 Ответить Мне нравится 4
valeentina pavlenko
показать весь комментарий12.12.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль