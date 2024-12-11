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Новости Видео Война
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Четверо ликвидированных оккупантов валяются у здания, где они незадолго до атаки дрона-камикадзе скрывались. ВИДЕО

Бойцы 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ударных FPV "Trophy Hunters" ликвидировали четырех российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Смотрите также: Бойцы Ингулецкой бригады уничтожили БМП-2 российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527)


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Топ комментарии
+11
Оце гарно.
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11.12.2024 23:13
+7
Страйк !!!
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11.12.2024 23:11
+7
Вийшли подИхати ...чи подихАти ...
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11.12.2024 23:22
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Страйк !!!
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11.12.2024 23:11 Ответить
Оце гарно.
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11.12.2024 23:13 Ответить
А шо сі стало? Чому лежать? Пляжний сезон ...?
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11.12.2024 23:15 Ответить
"утєчка газов", а з парашників хтось прикурнуть надумав ))
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11.12.2024 23:16 Ответить
наголос на "А"
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11.12.2024 23:19 Ответить
Та да забула виділити
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11.12.2024 23:20 Ответить
Вийшли подИхати ...чи подихАти ...
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11.12.2024 23:22 Ответить
красівоє
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11.12.2024 23:51 Ответить
И у всех ноги переломаны ...
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12.12.2024 00:03 Ответить
А у одного пердак разорваньІй - наверное кадьІровцЬі із тьІлу прикрЬівали....
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12.12.2024 00:33 Ответить
Пєрєломи - это от задімлєнья!
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12.12.2024 00:11 Ответить
Сплять без задніх ніг.
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12.12.2024 00:42 Ответить
І нащо цим кацапам це треба було.....
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12.12.2024 14:28 Ответить
 
 