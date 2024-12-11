Бойцы Ингулецкой бригады уничтожили БМП-2 российских захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили БМП-2 врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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