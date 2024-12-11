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Новости Видео Война
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Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен "знаменосца" с триколором: "Я не оккупант, что такого сделал, только флагом помахал". ВИДЕО

На Харьковщине бойцы роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады провели зачистку села Копанки, где накануне зафиксировали поднятие российского триколора.

Благодаря точной координации и работе БпЛА украинские военные обнаружили и обезвредили вражеские позиции, а также взяли в плен группу оккупантов. Среди пленных оказался и "знаменосец". Во время допроса он пытался оправдаться, утверждая, что "ничего плохого не сделал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Смотрите также: Оккупант пытается потушить огонь, охвативший его ногу, однако сброс боеприпаса добивает россиянина. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19168) плен (2605) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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Топ комментарии
+18
В дупу йому той прапор засуньте. Прапороносець, блд.
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11.12.2024 21:27
+16
Головним державним атрибутом російської федерації є російська мова.
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11.12.2024 21:11
+14
"Мопед не мой, я просто разместил объяву!" (с)
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11.12.2024 21:09
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пітух відрізати йому , те що заважає мислити
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11.12.2024 21:09 Ответить
Там немає чим мислити взагалі.
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11.12.2024 21:12 Ответить
"Мопед не мой, я просто разместил объяву!" (с)
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11.12.2024 21:09 Ответить
Та наче "мотороллер" там було
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11.12.2024 21:15 Ответить
На самом дєлє мотоцикл Suzuki GSF-S600. Но мемом стали "мопед".
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11.12.2024 23:32 Ответить
Дебіл кацапсячи!
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11.12.2024 21:11 Ответить
Головним державним атрибутом російської федерації є російська мова.
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11.12.2024 21:11 Ответить
Так а нам що до того? Чи мало що напишуть хворі істоти в себе на болотах? Ми маємо підлаштовуватися під них, чи навіщо Ви надали таку інформацію?
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11.12.2024 21:14 Ответить
Ти не згоден з тим, що головним державним атрибутом російської федерації є російська мова?
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11.12.2024 21:18 Ответить
Не згоден. Завтра вони допишуть "і англійська теж". І Ви так само будете плюватися на англійську, німецьку, іспанську - бо вони, бачте, в себе так написали. Та вони знущаються над Вами! Пишуть, а Ви підлаштовуєтеся. Насправді, терористичне угрупування ереф не має монопольного права на уззький ізиг. На ньому можуть розмовляти в будь-якій країні світу, та це не має до них жодного стосунку. Платити їм за це не треба. Зважати на них - теж.
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11.12.2024 21:23 Ответить
Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп).
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11.12.2024 21:26 Ответить
CША англійські тому, що там розмовляють англійською мовою. (Б. Джонсон)
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11.12.2024 21:31 Ответить
Насамперед США була колонія Англії, а не, скажімо, білорусіі.
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11.12.2024 21:34 Ответить
Були колонією, але ж зараз не є. Той факт, що ми в себе розмовляємо тою чи іншою мовою, не має до них жодного стосунку. Саме тому, що ми вже не колонія, а дві рівноправні держави, як решта 197 країн-членів ООН
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11.12.2024 21:47 Ответить
З росіі ми вийшли, а росія з нас ще не вийшла...
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11.12.2024 21:58 Ответить
Якоюсь мірою це дійсно так, але: нас це ні до чого не зобов'язує. Вийшли чи зайшли, в будь-якому випадку ми - окрема від них держава, та вони не мають на нашу територію жодних прав. В тому числі таких, що випливали б з мовного питання. Жодних.
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11.12.2024 22:12 Ответить
Ви мабуть не зрозуміли. Повторюю: чи мало що десь там кажуть хворі істоти, в тому числі поцінювач золотого дощу пан Трамп? Маємо підлаштовуватися, чи шо? То нехай передасть Массачусетс до складу Великобританії, тому що там розмовляють англійською мовою. Але в міжнародному праві Крим є частиною України, незалежно від застосованої мови. Не треба більше цитувати мені хворих істот, добре?
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11.12.2024 21:42 Ответить
Микола, не можна бути таким упертим. Хочеться вам чи не хочеться, а їх мова називається російська (не руськаЯ). І ви розумієте, що вони нічого іншого не оголосять. Та й взагалі, пішли вони за своїми Тартуськими кораблями з Басадом та ******.
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11.12.2024 21:29 Ответить
Так а мені якось до одного місця, що та як вони там називають в себе. Це - ворог, якого маємо знищити військовим шляхом. А не сперечатися, як це в них називається.
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11.12.2024 21:44 Ответить
Вилізла свинособага захистник узкага ізига. ПШНХЙ, свинокацап.
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11.12.2024 21:41 Ответить
Нєт йазика -нєт територіальних претензій. Какаяразніца,какой йазик? ТО НЕХАЙ БУДЕ ЛИШЕ УкрАінскій. Разніци вєдь нєт, правда?
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11.12.2024 22:08 Ответить
Територіальні претензії будуть в будь-якому випадку, хоч на французьку перейдіть. Бо вони мешкают в голодних болотах та їм життєво необхідні наші чорноземи біля теплого моря. Вони сотні років постійно намагаються загарбати Україну. Не в мові справа - ти віноват уж тєм, що хочецца мнє кушать. Треба їх зніщити військовим шляхом, а не зважати на їхні забаганки щодо мови.
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11.12.2024 22:08 Ответить
щось кушать ім хочєцца ЛИШЕ ТАМ.де бекають кацапською.Проста сападєнє
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12.12.2024 00:44 Ответить
Їсти їм хочеця там, де є родючі чорноземи біля теплого моря. Саме тому вони напали на нас, а не в пустелі Монголії чи Казахстану, гори Закавказзя та болота Білосрусії. Мова там скрізь "та сама", але їсти нема чого.
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12.12.2024 08:27 Ответить
Війни виграюь не генерали,а вчителі та священники. Кому допоможуть виграти війну МОСКВОРОТІ вчитлі та попи?
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12.12.2024 00:52 Ответить
Війни вигравають артілерія та бпла, літаки й рак є ти. А не Ваші оті філософські категорії. То коли, кажеш, кава на Ялті? Чи ще не всіх москворотих в себе придавили?
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12.12.2024 08:29 Ответить
Російска мова є інструмент бородьби з українською мовою, культурою і нацією. Тому той хто розмовляє російською допомогає кацапам знищювати українську. Російська мова в Україні повинна бути знищенна.
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11.12.2024 23:24 Ответить
Полонили рогоносця - могли б роги позшибати
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11.12.2024 21:22 Ответить
московит , це вже само по собі погано , а махання ганчіркою - то є злочин проти людяності
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11.12.2024 21:24 Ответить
В дупу йому той прапор засуньте. Прапороносець, блд.
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11.12.2024 21:27 Ответить
Хотів якось більш коректно написати , але хай буде і так 👍
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11.12.2024 21:31 Ответить
А чого приперся зі своїх ****** в чужу країну, дома чи що не міг тією ганчіркою власівською розмахувати?
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11.12.2024 21:29 Ответить
Дома холодно.
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12.12.2024 00:21 Ответить
Чьо я такова ісдєлал? Хатєл нємноґа "укропа пакасіть" да флаґам памахать. Чьо,нєльзя? Хоспатє,за чьто?
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11.12.2024 21:41 Ответить
Засуньте ту ганчірку йому в опц
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11.12.2024 21:45 Ответить
Махача триколором розстрілювати в першу чергу, дивно що його полонили, це помилка
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11.12.2024 21:58 Ответить
А Чикатилі накази віддавали демони...так шо він теж не приделах..
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11.12.2024 22:11 Ответить
На палю мерзоту. А каzапську шмату засунити в рот.
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11.12.2024 22:24 Ответить
Хероя нагодували? Кава з львівським круасаном була? Цигарка? Мамі зателефонувати? Мерзота сциклива...
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11.12.2024 23:54 Ответить
Треба йому у дупі трохи тією ж палкою помахати із тією ж амплітудою!
Тільки тоді щось зрозуміє!
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12.12.2024 00:40 Ответить
Аквафрешом треба зуби чистити, а не махати.
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12.12.2024 03:39 Ответить
Жириновський казав,що дебіли на Уралі, а їх по всій Росії......
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12.12.2024 04:52 Ответить
Флаговщік ******?
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12.12.2024 10:03 Ответить
 
 