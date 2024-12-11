Украинские бойцы на Харьковщине взяли в плен "знаменосца" с триколором: "Я не оккупант, что такого сделал, только флагом помахал". ВИДЕО

На Харьковщине бойцы роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады провели зачистку села Копанки, где накануне зафиксировали поднятие российского триколора.

Благодаря точной координации и работе БпЛА украинские военные обнаружили и обезвредили вражеские позиции, а также взяли в плен группу оккупантов. Среди пленных оказался и "знаменосец". Во время допроса он пытался оправдаться, утверждая, что "ничего плохого не сделал".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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