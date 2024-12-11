Оккупант пытается потушить огонь, охвативший его ногу, однако сброс боеприпаса добивает россиянина. ВИДЕО

На Покровском направлении бомберы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских захватчиков точными сбросами боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, один из оккупантов даже пытался потушить огонь, однако сброс второго боеприпаса добил россиянина.

Смотрите также: Российские захватчики умирают от точных сбросов боеприпасов на Харьковщине. ВИДЕО