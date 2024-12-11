Оккупант пытается потушить огонь, охвативший его ногу, однако сброс боеприпаса добивает россиянина. ВИДЕО
На Покровском направлении бомберы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских захватчиков точными сбросами боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, один из оккупантов даже пытался потушить огонь, однако сброс второго боеприпаса добил россиянина.
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