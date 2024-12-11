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Оккупант пытается потушить огонь, охвативший его ногу, однако сброс боеприпаса добивает россиянина. ВИДЕО

На Покровском направлении бомберы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российских захватчиков точными сбросами боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, один из оккупантов даже пытался потушить огонь, однако сброс второго боеприпаса добил россиянина.

Смотрите также: Российские захватчики умирают от точных сбросов боеприпасов на Харьковщине. ВИДЕО

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армия РФ (19168) ликвидация (3527) 5 ОШБр (94)


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11.12.2024 19:58 Ответить
гаріт? сільно гаріт? думаешь пока мосфільм доедет окончательно сгоріт?
жаль... тогда будет снімать сюжет о поіске останков...
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11.12.2024 20:13 Ответить
Пішов до пекла , клятий кацап
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11.12.2024 20:19 Ответить
Вони знали куди йдуть... і щось шукали,і знайшли
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11.12.2024 20:28 Ответить
Горіть в пеклі дикі ординЦІ.
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11.12.2024 20:39 Ответить
як же московити опіклись об дрони це неймовірно, вони генетично створені щоб масою кого завгодно окуповувати , а тут такий облом такий морок як ніколи в їх нікчемній історіі
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11.12.2024 21:16 Ответить
Хорошо зімою
умереть в лесу,
Подкорміть волчонка,
Птічек і лісу...
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11.12.2024 21:49 Ответить
Так па-дамашнєму калачиком сворачиваютьмя... 5 за важку працю хлопцям Київської ОШБр!))))
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12.12.2024 01:34 Ответить
 
 