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Новости Видео Война
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Российские захватчики умирают от точных сбросов боеприпасов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали подборку максимально точных поражений оккупантов на Харьковщине. Благодаря точным сбросам боеприпасов российским захватчикам поотрывало головы и конечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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Топ комментарии
+4
Психіка в мене не стікає аж занадто, а такі відео на деякий час приводять в норму. Тому вимагаю, ні прошу збільшити відео із кінчиною хробаків багатократно, дивись і вилікуюсь.
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11.12.2024 19:40
+3
Приятное.
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11.12.2024 19:15
+2
Російські загарбники конають

Косплеять Конана-варвара?
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11.12.2024 19:00
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Російські загарбники конають

Косплеять Конана-варвара?
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11.12.2024 19:00 Ответить
Коли це було в липні?Що зараз там,вони лізуть як сарана.
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11.12.2024 19:18 Ответить
Вроде зверобой цветёт! Сойдет. Хорошо хоть не пальмы. То совсем бы за дураков держали.
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11.12.2024 19:51 Ответить
То не звіробій, а пижмо... А поряд - рослини амброзії полиннолистої... Судячи з рівня розвитку обох рослин - це перша половина серпня...
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11.12.2024 21:28 Ответить
А конопля всё равно лучше. Рубахи с неё хорошие и верёвки даже. Та и птичек в клетке кормить конопляным зерном приятно.
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13.12.2024 20:28 Ответить
А "курнуть" її, кажуть, взагалі, "шикарно"...Мабуть, *********?
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13.12.2024 20:39 Ответить
С конопли делают анашу. В Средней Азии часто было это дело при совковии. Но делают древним способом. С помощью обуви что носят в процессе изготовления. А курнуть коноплю можно только когда она цветёт, струсить пыльцу в ладонь, чуть растереть и смешать с табаком папиросы и опять набить. ,,Застрочить,,---по жаргону одесситов так звучит. Пару раз пробовал, ну очень муторно. Не спец я по этой части. Хотя цены и спрос, но в давние времена знал хорошо.
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13.12.2024 20:56 Ответить
ВОНО І ВИДНО. що ти лише "курнуть" любитель... А те, що коноплі - прекрасний "продукт" для ткання тканини для армійської уніформи- ти тільки "десь чув". І що порох з них непоганий - теж...
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13.12.2024 21:06 Ответить
Так если же видно, то зачем спрашивать? Тема чепухнёвая совсем. Курнуть я любитель был. Но смотря что. На те годы в молодости конечно понты были сильные. Курил облегчённые сигары голландские ,,Хенри Винтерманн, ,ВилВифс, ,Халфтайм, из сигарет ,Ротманс, ,Бенсон-Хеджесс,, ,,Дунхилл,, перед девками дурными мог угостить как называли их у нас Море ((Моо) зелёные пачки с ментолом, красные чуть крепче. Но они были тонкие и 120мм. Это удивляло наповал. Из дешёвых курил крепкие американские ,,Лакки Страйк,, . Молодость и пасслайнеры ЧМП---ну как удержаться от подобного в 21-31 год жизни и при бровеносце! Нахер та ,,дурь,,?
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13.12.2024 21:32 Ответить
От про що я й кажу... "Гнав понти" по молодості - так на старість "понтовиком" і залишився... Так "дорослим" і не став... "пацаном понтовим" і помреш...
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13.12.2024 22:32 Ответить
Та нет понты я гнал тогда не сигаретами Ротманс. Работал барменом на лайнерах, были они у меня иногда и много. А вот Газ-24, куда воткнул автомагнитофон Нейшнал Панасоник по 4 кв на канал, было понтово. В 1978г купил, потом в 83г грузинам загнал за 16 шт. Любимый Назарет и Юрая Хипп слушал окошки опустив на малой скорости---в 27-8-9 лет тогда сильно было. Много находилось и много терялось, и взрослым иногда не был, может и повезло мне этим. А чужие годы не меряй смерть упоминая. Примета плохая тому, кто такое ляпает. Она приходит к таким ляпальникам чаще---на звук ляпанья.
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17.12.2024 21:04 Ответить
А яка різниця - чим "понти гнать"? Чув вислів: "Некоторые мальчишки не взрослеют никогда... У них просто меняются игрушки..." . Починав ти "понтуваться" з закордонних цигарок. Потім продовжив "понтуваться" за допомогою ГАЗ-24 з "Панасоніком" ... Потім, може, ще чимось продовжив "понтуваться"... І так все життя пройшло... На "понтах"... Це не я так сказав - а ТИ САМ! Тобто, так і залишився "пацаном в коротких штанцях" (хоч уже, може, і внуків маєш)... То в чому ж я неправий - стосовно тебе?
А все почалося з того, що я просто тебе поправив стосовно рослини на відео... А прийшло до "змалювання" твого "психологічного портрета"...
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17.12.2024 21:40 Ответить
Спасибо, давно с меня портрет не рисовали---тем более психологический. С собой только зараза взять нельзя или купить, не на стенку повесить. Хорошо хоть не Фрейду. Тут я без стёбу и понту. Каждому своё.
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18.12.2024 22:05 Ответить
"ХТО на ЩО вчився...". "Знання - чудесне багатство... Не вкрадеш і не відбереш... А поділишся - його менше не стане...".
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19.12.2024 01:26 Ответить
Сослепу прочел "кончают". Похоже)))
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11.12.2024 19:03 Ответить
🤡 Мудило зелене !!!де наші звільнені землі ,від цих руснявих трупів ?!!! Після посадки у крісло говнокомандуючого в 19 р !!!!...та після звільненя Залужного ?!!! Закидали стрічку гі* ном московським !!!
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11.12.2024 19:07 Ответить
Приятное.
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11.12.2024 19:15 Ответить
Москіти нищать московитів 💪
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11.12.2024 19:26 Ответить
1:26 Скид із символікою прапора України! Хробак це запамятає .... назавжди!
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11.12.2024 19:32 Ответить
Психіка в мене не стікає аж занадто, а такі відео на деякий час приводять в норму. Тому вимагаю, ні прошу збільшити відео із кінчиною хробаків багатократно, дивись і вилікуюсь.
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11.12.2024 19:40 Ответить
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11.12.2024 19:56 Ответить
Увага: відео рекомендовано для покращення психоемоційного стану.
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11.12.2024 21:46 Ответить
Зараз повна срака,й показати нічого,бо місяць з гаком показують щось літнє ,або взагалі торішнє.Керівники буйові...Тримайтесь хлопці!
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11.12.2024 22:05 Ответить
 
 