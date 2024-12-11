Российские захватчики умирают от точных сбросов боеприпасов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали подборку максимально точных поражений оккупантов на Харьковщине. Благодаря точным сбросам боеприпасов российским захватчикам поотрывало головы и конечности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+4 Филип Преображенский
показать весь комментарий11.12.2024 19:40
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показать весь комментарий11.12.2024 19:00
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Косплеять Конана-варвара?
А все почалося з того, що я просто тебе поправив стосовно рослини на відео... А прийшло до "змалювання" твого "психологічного портрета"...