Российские захватчики умирают от точных сбросов боеприпасов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Mosquitos" 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали подборку максимально точных поражений оккупантов на Харьковщине. Благодаря точным сбросам боеприпасов российским захватчикам поотрывало головы и конечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале бригады была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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