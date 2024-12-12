Пропаганда на службе оккупантов: подозрение для главы "Донецкого университета", - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну коллаборационистку, которая сотрудничает с оккупантами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ вместе с Донецкой областной прокуратурой сообщили о подозрении ректору так называемого "Донецкого государственного университета" и председателю совета ректоров "ДНР".

Как сообщается, злоумышленница активно участвует в пропагандистских мероприятиях оккупационной власти, в частности в научных конференциях с темами "денацификации Украины" и "государственной идеологии". Она также является членом "Единой России", постоянно выступает в оккупационных медиа, пытаясь легитимизировать оккупацию территорий Донецкой области.

По материалам СБУ ей предъявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - информационная деятельность в сотрудничестве с агрессором. Санкция статьи предусматривает серьезное наказание.

Оперативное сопровождение производства осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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