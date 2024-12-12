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Новости Война
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Пропаганда на службе оккупантов: подозрение для главы "Донецкого университета", - СБУ

Підозра пропагандистці

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну коллаборационистку, которая сотрудничает с оккупантами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ вместе с Донецкой областной прокуратурой сообщили о подозрении ректору так называемого "Донецкого государственного университета" и председателю совета ректоров "ДНР".

Как сообщается, злоумышленница активно участвует в пропагандистских мероприятиях оккупационной власти, в частности в научных конференциях с темами "денацификации Украины" и "государственной идеологии". Она также является членом "Единой России", постоянно выступает в оккупационных медиа, пытаясь легитимизировать оккупацию территорий Донецкой области.

По материалам СБУ ей предъявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - информационная деятельность в сотрудничестве с агрессором. Санкция статьи предусматривает серьезное наказание.

Оперативное сопровождение производства осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ направила в суд дело против "военкома ЛНР", который организовывал принудительный призыв жителей оккупированного Луганска

Автор: 

пропаганда (3675) СБУ (19886) Донецкая область (9612) коллаборационизм (870)


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Яка осоружня та огидна духовноскрепна мармиза. Просто йо@бисько жахливе
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12.12.2024 13:35 Ответить
Вона що "безіменна"? Мордочку показали. Назвіть імя та прізвище. Якщо в неї українські дипломи то анулюйте їх для початку як "помилково видані".
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12.12.2024 13:46 Ответить
Навіщо? Просто вибухне машина з нею.
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12.12.2024 14:20 Ответить
Такі як вона не в пріоритеті. Є військові злочинці.
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12.12.2024 14:23 Ответить
 
 