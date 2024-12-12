СБУ направила в суд дело против "военкома ЛНР", который организовывал принудительный призыв жителей оккупированного Луганска

СБУ завершила досудебное расследование дела против бывшего "начальника отдела военного комиссариата ЛНР" в Луганске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в 2014 году он присоединился к боевикам, а с 2015 по 2021 год возглавлял "военкомат" в Луганске. За это время, на основе незаконных "актов ЛНР",обвиняемый в течение семи лет организовывал принудительный призыв жителей в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

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Только за 2021 год во время шести призывных кампаний на военные сборы принудительно направили более 4 тысяч луганчан. Эти данные впоследствии стали базой для проведения массовой мобилизации в 2022 году, когда оккупационная власть выполняла указания Кремля.

Бывшему "военкому" предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины,

ч. 2 ст. 260 - участие в незаконных вооруженных формированиях,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 - нарушение законов войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Материалы дела направлены в суд. Расследование вели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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