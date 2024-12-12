РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10681 посетитель онлайн
Новости Война
647 2

СБУ направила в суд дело против "военкома ЛНР", который организовывал принудительный призыв жителей оккупированного Луганска

Судитимуть

СБУ завершила досудебное расследование дела против бывшего "начальника отдела военного комиссариата ЛНР" в Луганске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в 2014 году он присоединился к боевикам, а с 2015 по 2021 год возглавлял "военкомат" в Луганске. За это время, на основе незаконных "актов ЛНР",обвиняемый в течение семи лет организовывал принудительный призыв жителей в ряды так называемой "народной милиции ЛНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По заказу РФ поджигали авто и здания на юге Украины: Задержаны три российских агента, - СБУ. ФОТОрепортаж

Только за 2021 год во время шести призывных кампаний на военные сборы принудительно направили более 4 тысяч луганчан. Эти данные впоследствии стали базой для проведения массовой мобилизации в 2022 году, когда оккупационная власть выполняла указания Кремля.

Бывшему "военкому" предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность Украины,
  • ч. 2 ст. 260 - участие в незаконных вооруженных формированиях,
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 - нарушение законов войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Материалы дела направлены в суд. Расследование вели сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последователь Шария, призывавший к госперевороту, задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

призыв (742) СБУ (19886) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звіздець - СБУ вже сциться назвати прізвище цієї прорашистської істоти!
показать весь комментарий
12.12.2024 15:12 Ответить
 
 