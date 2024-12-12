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Последователь Шария, призывавший к госперевороту, задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержан пророссийский агитатор, который призывал к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы, отметили в Службе безопасности.

Также смотрите: СБУ задержала трех пророссийских агитаторов, среди которых - "подпольный" представитель партии Шария. ФОТОрепортаж

"Для распространения деструктивного контента он использовал свои Телеграм- и Ютуб-каналы, Инстаграм-страницу, а также другие соцсети с общей аудиторией почти 20 тыс. пользователей. Как установило расследование, фигурант получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за рубежом и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб.

Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных заданий" через анонимные чаты в мессенджерах", - говорится в сообщении.

У мужчины во время обысков изъят ноутбук, мобильный телефон, членские карточки "партии Шария", пророссийская литература и наркотики.

Смотрите также: Администратор Телеграмм-канала распространяла фейки и пыталась "сорвать" мобилизацию в Украине: СБУ задержала соратницу Шария в Одесской области. ФОТО

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в пользу Кремля.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по факту хранения наркотиков.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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Послідовник Шарія закликав до держперевороту: його затримала СБУ
Послідовник Шарія закликав до держперевороту: його затримала СБУ
Послідовник Шарія закликав до держперевороту: його затримала СБУ

Автор: 

Киев (25505) переворот (312) СБУ (19886) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+13
Тю, он купа народу вибрали Голобородько сподіваючись, що той розстріляє Верховну Раду. Цей такий же довбограй.
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12.12.2024 10:31
+11
А самого толіка важко в іспанії дістати?
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12.12.2024 10:16
+8
партия шария - партия красных гандонов..
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12.12.2024 10:21
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А самого толіка важко в іспанії дістати?
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12.12.2024 10:16 Ответить
Не на часі, Буданов новий відосік пиляє про те, як він питиме каву в Гурзуфі, бо в Ялті вже напився.
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12.12.2024 11:37 Ответить
Анекдот про неуловимого Джо знаешь? 😁
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12.12.2024 11:39 Ответить
Тепер знаю)
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12.12.2024 11:43 Ответить
партия шария - партия красных гандонов..
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12.12.2024 10:21 Ответить
Якусь х#йню затримують для понтів. Ви затримуйте тих, хто здав, продав українську зброю , і залишив Україну без захисту, тих хто дав можливість різним агентам кремля зайняти в Україні високі посади...
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12.12.2024 10:29 Ответить
Хто ж сам сабе посадить? Забув, що всі силовики знову під Татаровим?
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12.12.2024 10:32 Ответить
А як думаєшь - татаров під ким??
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12.12.2024 10:37 Ответить
Під чеченцями?
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12.12.2024 10:38 Ответить
я думаю , що під кучмо - чеченцями
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12.12.2024 10:40 Ответить
Під мною.
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12.12.2024 11:42 Ответить
Вони ж не закликали, а робили, то за що їх затримувати?!?
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12.12.2024 10:32 Ответить
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12.12.2024 10:29 Ответить
у КиЇві !!
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12.12.2024 10:30 Ответить
У Києві, почитай як слово відмінюється.
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12.12.2024 10:35 Ответить
не буду сперечатися по правилам вірно але нажаль правила залишилися ще від совка кацапського
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14.12.2024 00:02 Ответить
Тю, он купа народу вибрали Голобородько сподіваючись, що той розстріляє Верховну Раду. Цей такий же довбограй.
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12.12.2024 10:31 Ответить
Куди вазелінові опариші етапують, в Іспанію?
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12.12.2024 10:39 Ответить
татаров???
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12.12.2024 10:45 Ответить
Як можна на таке гівно як шарій підписуватися... Ще б у януковича вступив
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12.12.2024 10:46 Ответить
Ну там мозга точно нет, может на дурку скосить 😁
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12.12.2024 11:40 Ответить
А сам Шарій - "невловимий местник"?? Інтерпол не працює взагалі,чи тільки по розшуку за запитами раши? Може ГРУ потурбується....одна надія...
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12.12.2024 14:28 Ответить
 
 