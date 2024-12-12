Последователь Шария, призывавший к госперевороту, задержан в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержан пророссийский агитатор, который призывал к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы, отметили в Службе безопасности.

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"Для распространения деструктивного контента он использовал свои Телеграм- и Ютуб-каналы, Инстаграм-страницу, а также другие соцсети с общей аудиторией почти 20 тыс. пользователей. Как установило расследование, фигурант получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за рубежом и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб.

Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных заданий" через анонимные чаты в мессенджерах", - говорится в сообщении.

У мужчины во время обысков изъят ноутбук, мобильный телефон, членские карточки "партии Шария", пророссийская литература и наркотики.

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Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в пользу Кремля.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по факту хранения наркотиков.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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