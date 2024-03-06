Представитель Шария Николайчук назначен заведующим кафедрой Военного университета
Геннадий Николайчук в конце 2023 возглавил кафедру военной журналистики в Военном институте Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. В 2019 году он баллотировался в ВР от "Партии Шария". В Военном институте говорят, что не знали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.
Николайчук является вице-президентом Федерации бокса Киева. Когда "Партия Шария" проиграла выборы, он вернулся в спортивную деятельность - работал начальником группы международных связей Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины.
Информация об участии Николайчука в выборах от Партии Шария хранится в открытых источниках. Кроме того, движение "Честно" предоставило скан вебархива с сайта ЦИК (во время военного состояния доступ к материалам ЦИК закрыт).
Источники "Детектор медиа" сообщают, что руководство Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ОКНУ) не знало о сотрудничестве Геннадия Миколайчука с пророссийской политической силой.
В пресс-службе высшего образования сообщили: "На данный момент мы рассматриваем эту ситуацию".
По данным "Детектора медиа", через несколько недель после назначения на должность начальника кафедры, 8 декабря 2023 года, Николайчук получил звание полковника.
Судя по открытым источникам, Геннадий Николайчук является мастером спорта по боксу, вице-президентом Федерации бокса города Киева, в 2017 году написал книгу "Золотарев - тренер на ринге и в жизни" о тренере братьев Кличко. Также он является владельцем Благотворительного фонда "Страна спорта".
С журналистикой Николайчука связывает то, что он был членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Оцей скандал ,з прослушкою німецьких офіцерів, це кремлівська вистава,разом з німцями.не по захищеному звязку і пароль там був 1234.уявляєте..
Тауруси на кону. Шольц не хоче передавати.кремль тисне.Шольц в памперсах.
Ну і ще цікаво, а хіба не вимагається від завкафедри вузу бути професором і кандидатом наук? Ну от на істфаку КНУ в нас так було
Думаю, тут схема звичайна: вже готовий доктор звернувся до грошовитого клієнта з пропозицією "підвищити його статус". І накарябав кандидатську за відповідний гонорар. А можливо накарябав не сам доктор, а його асистент. За проценти з гонорару.
Справа проффесора януковоча жива.
Зазвичай, коли бакалаврат, скажімо, на тренера з фізичної культури, кандидатська з політології, а докторська з соціології, то це свідчить про те, що людина просто купувала те, що продавали.
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
человек с улицы не сможет стать завкафедрой если перед этим не был несколько лет преподавателем в этом ВУЗе, должен иметь соответствующее образование и научные работы.
/6 березня, 2024 середа 12:30/
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Хто саме призначив ватницю у ЦГЗ МОЗ?
Це передтравнева істерія з призначеннями антимайдану?
Оманські «інвестори» в Україні на посадах!
Такі самі, призначені і ДержСекретарі у КМУ та ЦОВВ, з купою заступників… Кадровий менеджмент від сруськага міра… Призначенці йдуть не від КАДРОВИКІВ …, а від ОПУ ..
Слава Україні!!
заодно и тех кто назначал
Цікаво, а коли він пібписав угоду про співпрацю з ФСБ???