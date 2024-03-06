Представитель Шария Николайчук назначен заведующим кафедрой Военного университета

Геннадий Николайчук в конце 2023 возглавил кафедру военной журналистики в Военном институте Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. В 2019 году он баллотировался в ВР от "Партии Шария". В Военном институте говорят, что не знали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Николайчук является вице-президентом Федерации бокса Киева. Когда "Партия Шария" проиграла выборы, он вернулся в спортивную деятельность - работал начальником группы международных связей Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины.

Информация об участии Николайчука в выборах от Партии Шария хранится в открытых источниках. Кроме того, движение "Честно" предоставило скан вебархива с сайта ЦИК (во время военного состояния доступ к материалам ЦИК закрыт).

Источники "Детектор медиа" сообщают, что руководство Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ОКНУ) не знало о сотрудничестве Геннадия Миколайчука с пророссийской политической силой.

В пресс-службе высшего образования сообщили: "На данный момент мы рассматриваем эту ситуацию".

По данным "Детектора медиа", через несколько недель после назначения на должность начальника кафедры, 8 декабря 2023 года, Николайчук получил звание полковника.

Судя по открытым источникам, Геннадий Николайчук является мастером спорта по боксу, вице-президентом Федерации бокса города Киева, в 2017 году написал книгу "Золотарев - тренер на ринге и в жизни" о тренере братьев Кличко. Также он является владельцем Благотворительного фонда "Страна спорта".

С журналистикой Николайчука связывает то, что он был членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины.