Представитель Шария Николайчук назначен заведующим кафедрой Военного университета

геннадій,ніколайчук

Геннадий Николайчук в конце 2023 возглавил кафедру военной журналистики в Военном институте Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко. В 2019 году он баллотировался в ВР от "Партии Шария". В Военном институте говорят, что не знали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Детектор медиа.

Николайчук является вице-президентом Федерации бокса Киева. Когда "Партия Шария" проиграла выборы, он вернулся в спортивную деятельность - работал начальником группы международных связей Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины.

Также смотрите: Виллу пророссийского пропагандиста Шария в Испании неизвестные забросали коктейлями Молотова. ВИДЕО

Информация об участии Николайчука в выборах от Партии Шария хранится в открытых источниках. Кроме того, движение "Честно" предоставило скан вебархива с сайта ЦИК (во время военного состояния доступ к материалам ЦИК закрыт).

ніколайчук геннадій

Источники "Детектор медиа" сообщают, что руководство Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ОКНУ) не знало о сотрудничестве Геннадия Миколайчука с пророссийской политической силой.

В пресс-службе высшего образования сообщили: "На данный момент мы рассматриваем эту ситуацию".

Читайте: В Украине слишком много высших учебных заведений, - "слуга народа" Гришина

По данным "Детектора медиа", через несколько недель после назначения на должность начальника кафедры, 8 декабря 2023 года, Николайчук получил звание полковника.

Судя по открытым источникам, Геннадий Николайчук является мастером спорта по боксу, вице-президентом Федерации бокса города Киева, в 2017 году написал книгу "Золотарев - тренер на ринге и в жизни" о тренере братьев Кличко. Также он является владельцем Благотворительного фонда "Страна спорта".

Смотрите: Россия все больше милитаризует свое высшее образование, - британская разведка. ФОТО

С журналистикой Николайчука связывает то, что он был членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины.

назначение (2203) высшее образование (184) Шарий Анатолий (228)
+66
А чим він відрізняється від цього?

06.03.2024 14:06 Ответить
+63
В Військовий Інститут приймають працювати без усяких перевірок. Потім дивуємся що ворог все знає.
06.03.2024 14:04 Ответить
+54
Ахаха, це вже реванш антимайдану чи ще нє?
06.03.2024 14:03 Ответить
06.03.2024 14:03 Ответить
Ахаха, це вже реванш антимайдану чи ще нє?
06.03.2024 14:03 Ответить
ДУЖЕ ДЯКУЕМ ЗЕМЕРЗОТТНИКАМ
06.03.2024 15:22 Ответить
Та який там антимайдан, це вже повзуча окупація, "не мытьем, так катаньем" , як кажуть московити. влаадимр влаадимирович, мы стараемся!
06.03.2024 15:31 Ответить
при этих раскладах скоро будут солдаты ереф гулять во всех областных центрах
06.03.2024 21:04 Ответить
В Військовий Інститут приймають працювати без усяких перевірок. Потім дивуємся що ворог все знає.
06.03.2024 14:04 Ответить
Так. Це дивно. І одночасно страшно.
06.03.2024 14:34 Ответить
Може у Військовому Інституті не знають що таке гугл (що є в кожній мобілці та ноуті)
06.03.2024 19:52 Ответить
Присвоили полковника? Завкаф? Огласите, пожалуйста, весь послужной путь господина, от летели до полкана, от не знаю кого до завкаф. Новый Кива? Или даже профессор Янык?
06.03.2024 14:05 Ответить
астанавітєсь
06.03.2024 14:06 Ответить
ну..так скоро і Медведчука поновлять в правах.
06.03.2024 14:05 Ответить
А ты думаешь, Медведчук зря подал в Верховный суд? Так и будет
06.03.2024 14:07 Ответить
думаю,що ні ,значить там знайшов лазєйку, і не він один вишукує,як би зробити розхитування у верхівці, Адже і ГУР і західні ЗМІ попереджали,що ведеться інформаційна атака,тому і виявляють в Європі шпигунув,які кремль заслав.
Оцей скандал ,з прослушкою німецьких офіцерів, це кремлівська вистава,разом з німцями.не по захищеному звязку і пароль там був 1234.уявляєте..
Тауруси на кону. Шольц не хоче передавати.кремль тисне.Шольц в памперсах.
06.03.2024 14:18 Ответить
За мертвечука не знаю а портнова таки можуть.
06.03.2024 15:21 Ответить
А чим він відрізняється від цього?

06.03.2024 14:06 Ответить
Подолячина знову на Баковій , це якесь жахіття 🧛🏿‍♂️
06.03.2024 14:08 Ответить
Щас ще й рабіновіча з Ізраїлю притягнуть завідувати якоюсь гойською кафедрою...
06.03.2024 14:45 Ответить
Було діло. Але якщо дивитись в ті роки, то тут вже і до сивочолого гетьмана один крок залишився копнути...
06.03.2024 16:16 Ответить
Тобто тобі в памперси наср@в особисто Порошенко? Бо ну як же без нього? А чим займалося твоє зелене "немовля"? Майдан готувало, нє? Чи фільми знімало на параші за гроші уряду рф?
06.03.2024 17:29 Ответить
Зедермаки , що блекоти обʼїлись , чи кукухой поїхали не в ту сторону ?😠
06.03.2024 14:06 Ответить
Емм, у нас є журналісти-воєнкори Бутусов і Цаплієнко. Чому їх не запрошують очолити кафедру, а беруть якогось х...я з гори, який у журналістиці не працював?
Ну і ще цікаво, а хіба не вимагається від завкафедри вузу бути професором і кандидатом наук? Ну от на істфаку КНУ в нас так було
06.03.2024 14:06 Ответить
Так а може він у перервах між тим як морди на рингу чистив, вже і докторську із міжнародної журналістики захистив?
06.03.2024 14:12 Ответить
Клічко колись "захистив кандидатську". Може вже і "докторську захистив"... У нас кожний спортсмен прямо таки "вагітний" видатними науковими досягненнями.
06.03.2024 14:41 Ответить
Ну в Кличка там хоча б тема спортивна (погуглив "Бокс: теорія та методика спортивного відбору", Національний університет фізичного виховання і спорту), а у цього мала б була бути дисертація по журналістиці, щоб його назначили...
06.03.2024 16:17 Ответить
У цього "журнагліста" теж захищено дисертацію на тему на тему "Особливості взаємозв'язку спорту і політики". До якої галузі знань може відноситися така тема - не знаю. Мабуть - до політики.
Думаю, тут схема звичайна: вже готовий доктор звернувся до грошовитого клієнта з пропозицією "підвищити його статус". І накарябав кандидатську за відповідний гонорар. А можливо накарябав не сам доктор, а його асистент. За проценти з гонорару.
Справа проффесора януковоча жива.
06.03.2024 17:45 Ответить
Ну так хай тоді б ішов у універ фізкультури викладати)))) Журналістика тут яким боком?
06.03.2024 18:42 Ответить
А під категорію "журналістика" підходить мабуть видана ним книга про тренера братів Кличків. Думаю, її йому теж хтось написав. І також ймовірно, що завдяки цій книзі його і обрали в правління асоціації спортивних журналістів України.
Зазвичай, коли бакалаврат, скажімо, на тренера з фізичної культури, кандидатська з політології, а докторська з соціології, то це свідчить про те, що людина просто купувала те, що продавали.
06.03.2024 18:58 Ответить
"Особливості взаємозв'язку спорту і політики". Абсолютно реальна тема про те як різні чемпіони тягнуть за собою різні маргінальні і деструктивні партії.
06.03.2024 19:02 Ответить
Цікаво, а прізвище Шеви там було?
06.03.2024 19:22 Ответить
Скоріше за все, він виграв докторську в турнірі по боксу.
06.03.2024 15:57 Ответить
А може просто купив. В гастрономі.
06.03.2024 17:31 Ответить
Та всім зелебобікам пох. Вони цього і знати не будуть.
06.03.2024 14:07 Ответить
Зрадникам та рашистським агентам роздають звання та призначення на високі посади, а решті "почесний обов'язок" померти чи стати калікою на війні. Чудова ЗЕкраїна - абсолютно не зрозуміло, чому це немає черг в ТЦК, а натомість, чимало охочих за будь-яку ціну виїхати звідси якомога далі?
06.03.2024 14:09 Ответить
Та не пох. Вони - агент Єрьмак, агент Татарів і Ко - усвідомлено і цілеспрямовано просовують вату і сепарню на всі можливі посади.
06.03.2024 14:14 Ответить
Так я не зрозумів цей агент Росії боксер чи журналіст?
06.03.2024 14:17 Ответить
адепт та агент руZZкого міра...
06.03.2024 14:45 Ответить
ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО ПАТРИТИВ НЕ ПРИЗНАЧАЭ МРАЗЬ НА МРАЗОТЕ
06.03.2024 15:25 Ответить
Палковник он.
06.03.2024 16:21 Ответить
Він ще командармом за Зелю стане, а може і замість Сирського призначить !
06.03.2024 16:33 Ответить
Чергова чудова новина в зе-реальності.
06.03.2024 14:18 Ответить
Зе-реальність, це всі агенти кремля, їх всіх потрібно зарештувати і судити за зраду нашої України.
06.03.2024 14:22 Ответить
Цу дуже жахливо. Тисячі людей гинуть за свободу нашої країни. В Україні напевно не має Служби безпеки. А та що є, працює проти народу України. Той татаринов уже давно повинен сидіти в тюрмі чи воювати на лінії фронту. Це зрада українського народу.
06.03.2024 14:20 Ответить
Є якась охранка, яка Зелю від народу захищає !
06.03.2024 16:34 Ответить
Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик.

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
06.03.2024 14:21 Ответить
Ну так з партнерського осередку. Активно допомагав просунути у владу "парня с народу" замість розкрадальників і не спроможних закінчити війну.
06.03.2024 14:23 Ответить
нужно ещё выявлять кто его продвинул на эту должность. тоесть кукловодов,.
человек с улицы не сможет стать завкафедрой если перед этим не был несколько лет преподавателем в этом ВУЗе, должен иметь соответствующее образование и научные работы.
06.03.2024 14:30 Ответить
Чпс шарію повертатися. Посаду хлібну знаюдуть і призначать.
06.03.2024 14:37 Ответить
"Вранці середи, 6 березня, проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій заявив, що невідомі напали на його автівку зі зброєю"
/6 березня, 2024 середа 12:30/
06.03.2024 14:55 Ответить
Головне що його Путлер затвердив !
06.03.2024 14:45 Ответить
Це і є теперішня влада коли вороги на всіх посадах ,та що там говорити в ОП де 5-6 менеджерів троє з них працювали на ригів ,а вся гоп компанія це українофоби.
06.03.2024 14:45 Ответить
Тарану, Резнікову, Умерову (в чиєму віддані знаходиться виш) - все це похер.
06.03.2024 14:46 Ответить
Кремлівський шпигун. Можна навіть не перевіряти.
06.03.2024 14:47 Ответить
З такими кадрами не дивно, що боксери з рашки не дискваліфіковані і приймають участь у всіх змаганнях. Чого вже там, давайте вже на керівні посади у виші зразу єдіноросов влаштовуйте.
06.03.2024 14:48 Ответить
06.03.2024 14:59 Ответить
Ще один кандидат від "партії Шарія",Володимир Золкін,колишній мусор,засуджений за вбивство до пожиттєвого,якимось чудом вийшов і зараз робить інтерв'ю з полоненими орками,сам ходить постійно до "позітівних" на інтерв'ю,де його героїзуть,і всіх це влаштовує.Думаю,в майбутнього,Золкін ще й депутатом стане,від блоку Зеленського.
06.03.2024 15:16 Ответить

"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
06.03.2024 16:02 Ответить
цілий полкан якогось задристаного інституту, а в підрозділах ротами сержанти командуют, бо ахфіцери усі в штабах і тилу...
06.03.2024 15:47 Ответить
Тих, хто здатні чинити спротив зеленій владі, знищують на фронті
06.03.2024 15:52 Ответить
Мне сегодня где-то попадалась инфа в ленте новостей, этого шария едва не грохнули или дом подожгли а он в окно сиганул, в общем что-то в этом духе. Вроде в Испании всё произошло.
06.03.2024 15:53 Ответить
Так головне. Що в інституті зробили вигляд, що ніби нічого не знають. Зелене гівно підігрує шарійовському гівнюку. А генеральське гівно дало звання полковника гівнюка. Короче сценка з кварталу. А по боках щоб ще юзік виварка і кошовий як юзік . Ха ха ха.
06.03.2024 15:54 Ответить
проведіть перевірку, якщо так, то женить цю погань з універу. чи шарії і зелені з однієї помийки?
06.03.2024 15:54 Ответить
Хто саме призначив ватника до Універу?
Хто саме призначив ватницю у ЦГЗ МОЗ?
Це передтравнева істерія з призначеннями антимайдану?
06.03.2024 16:06 Ответить
при нинішній владі будь-яка державна інституція поступово перетворюється на повну жОПу латентних колаборантів.
06.03.2024 16:43 Ответить
Розвалити з середини! Єрмак і " К" 5 березня відмінили пленарні засідання ВР , т.я. відповідний комітет ВР , дав " добро" на голосування 6 березня за Закон про заборону діяльності в Україні ФСБешників в рясах , т.н. УПЦ МП ! Так , що " пропихання" своїх адептів на місцях , для Єрмака і " К " , це дрібниці! У них все під контролем! На положення і вимоги Конституції України ЗЕлені давно не звертають увагу , Конституційний суд , ЦВК взято під особливий контроль , так що , після 20 травня всі будуть " легітимні" !
06.03.2024 16:56 Ответить
Як на мене то назараз необхідно призначати на такі посади осіб які воювали за Україну а не з тих хто лиже дупи "козирним".
06.03.2024 17:47 Ответить
Яка влада Зеленського, такі й призначенці…
Оманські «інвестори» в Україні на посадах!
Такі самі, призначені і ДержСекретарі у КМУ та ЦОВВ, з купою заступників… Кадровий менеджмент від сруськага міра… Призначенці йдуть не від КАДРОВИКІВ …, а від ОПУ ..
Слава Україні!!
06.03.2024 18:13 Ответить
отстреливать и прикапывать
заодно и тех кто назначал
06.03.2024 18:14 Ответить
Так ви його призначили ,чи "не знали"? Чи це такий новий -старий феномен дебілізму?
06.03.2024 18:38 Ответить
Тепер воно буде проводити зачистку з середини.
Цікаво, а коли він пібписав угоду про співпрацю з ФСБ???
06.03.2024 18:56 Ответить
А шо у цивільний університет не можна було призначити (раз він такий цінний кадр)? Обовʼязково треба було у військовий? І головне що - саме під час війни з фашистською **********, яку так ******** зрадник шарій та його посіпаки!!! Я так розумію він же ж тепер держслужбовець і допущений до таємниці? А спецперевірку він проходив??? Ну шо тут скажеш окрім - Клава я куєю, від такої кадрової політики цього фігляра Пеже….
06.03.2024 19:07 Ответить
Навіть не смішно вже...
06.03.2024 19:25 Ответить
та відверте вже знущання!!!
06.03.2024 20:18 Ответить
Ублюдки, відкрийте 3 тю гілку газу
06.03.2024 20:54 Ответить
Ні честі ні гідності. Все у стилі какая разніца...,та все чисто.
06.03.2024 21:00 Ответить
КАКАЯ РАZZНІЦА!!!!!
12.12.2024 10:21 Ответить
 
 