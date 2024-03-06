Представник Шарія Ніколайчук призначений завідувачем кафедри Військового університету

Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019-му він балотувався до ВР від "Партії Шарія". У Військовому інституті кажуть, що не знали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор Медіа.

Ніколайчук є віцепрезидентом Федерації боксу Києва. Коли "Партія Шарія" програла вибори, він повернувся до спортивної діяльності - працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

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Інформація про участь Ніколайчука у виборах від "Партії Шарія" зберігається у відкритих джерелах. Крім того, рух "Чесно" надав скан вебархіву з сайту ЦВК (під час воєнного стану доступ до матеріалів ЦВК є закритим).

Джерела "Детектор медіа" повідомляють, що керівництво Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) не знало про співпрацю Геннадія Ніколайчука з проросійською політичною силою.

У пресслужбі закладу вищої освіти повідомили: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію".

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За даними "Детектора медіа", через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.

Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу "Золотарьов - тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту".

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З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.