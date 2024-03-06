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Новини
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Представник Шарія Ніколайчук призначений завідувачем кафедри Військового університету

геннадій,ніколайчук

Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019-му він балотувався до ВР від "Партії Шарія". У Військовому інституті кажуть, що не знали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор Медіа.

Ніколайчук є віцепрезидентом Федерації боксу Києва. Коли "Партія Шарія" програла вибори, він повернувся до спортивної діяльності - працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

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Інформація про участь Ніколайчука у виборах від "Партії Шарія" зберігається у відкритих джерелах. Крім того, рух "Чесно" надав скан вебархіву з сайту ЦВК (під час воєнного стану доступ до матеріалів ЦВК є закритим).

ніколайчук геннадій

Джерела "Детектор медіа" повідомляють, що керівництво Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) не знало про співпрацю Геннадія Ніколайчука з проросійською політичною силою.

У пресслужбі закладу вищої освіти повідомили: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію".

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За даними "Детектора медіа", через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.

Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу "Золотарьов - тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту".

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З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Автор: 

призначення (2290) вища освіта (209) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+66
А чим він відрізняється від цього?

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06.03.2024 14:06
+63
В Військовий Інститут приймають працювати без усяких перевірок. Потім дивуємся що ворог все знає.
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06.03.2024 14:04
+54
Ахаха, це вже реванш антимайдану чи ще нє?
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06.03.2024 14:03
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06.03.2024 14:03 Відповісти
Ахаха, це вже реванш антимайдану чи ще нє?
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06.03.2024 14:03 Відповісти
ДУЖЕ ДЯКУЕМ ЗЕМЕРЗОТТНИКАМ
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06.03.2024 15:22 Відповісти
Та який там антимайдан, це вже повзуча окупація, "не мытьем, так катаньем" , як кажуть московити. влаадимр влаадимирович, мы стараемся!
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06.03.2024 15:31 Відповісти
при этих раскладах скоро будут солдаты ереф гулять во всех областных центрах
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06.03.2024 21:04 Відповісти
В Військовий Інститут приймають працювати без усяких перевірок. Потім дивуємся що ворог все знає.
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06.03.2024 14:04 Відповісти
Так. Це дивно. І одночасно страшно.
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06.03.2024 14:34 Відповісти
Може у Військовому Інституті не знають що таке гугл (що є в кожній мобілці та ноуті)
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06.03.2024 19:52 Відповісти
Присвоили полковника? Завкаф? Огласите, пожалуйста, весь послужной путь господина, от летели до полкана, от не знаю кого до завкаф. Новый Кива? Или даже профессор Янык?
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06.03.2024 14:05 Відповісти
астанавітєсь
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06.03.2024 14:06 Відповісти
ну..так скоро і Медведчука поновлять в правах.
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06.03.2024 14:05 Відповісти
А ты думаешь, Медведчук зря подал в Верховный суд? Так и будет
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06.03.2024 14:07 Відповісти
думаю,що ні ,значить там знайшов лазєйку, і не він один вишукує,як би зробити розхитування у верхівці, Адже і ГУР і західні ЗМІ попереджали,що ведеться інформаційна атака,тому і виявляють в Європі шпигунув,які кремль заслав.
Оцей скандал ,з прослушкою німецьких офіцерів, це кремлівська вистава,разом з німцями.не по захищеному звязку і пароль там був 1234.уявляєте..
Тауруси на кону. Шольц не хоче передавати.кремль тисне.Шольц в памперсах.
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06.03.2024 14:18 Відповісти
За мертвечука не знаю а портнова таки можуть.
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06.03.2024 15:21 Відповісти
А чим він відрізняється від цього?

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06.03.2024 14:06 Відповісти
Подолячина знову на Баковій , це якесь жахіття 🧛🏿‍♂️
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06.03.2024 14:08 Відповісти
Щас ще й рабіновіча з Ізраїлю притягнуть завідувати якоюсь гойською кафедрою...
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06.03.2024 14:45 Відповісти
Було діло. Але якщо дивитись в ті роки, то тут вже і до сивочолого гетьмана один крок залишився копнути...
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06.03.2024 16:16 Відповісти
Тобто тобі в памперси наср@в особисто Порошенко? Бо ну як же без нього? А чим займалося твоє зелене "немовля"? Майдан готувало, нє? Чи фільми знімало на параші за гроші уряду рф?
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06.03.2024 17:29 Відповісти
Зедермаки , що блекоти обʼїлись , чи кукухой поїхали не в ту сторону ?😠
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06.03.2024 14:06 Відповісти
Емм, у нас є журналісти-воєнкори Бутусов і Цаплієнко. Чому їх не запрошують очолити кафедру, а беруть якогось х...я з гори, який у журналістиці не працював?
Ну і ще цікаво, а хіба не вимагається від завкафедри вузу бути професором і кандидатом наук? Ну от на істфаку КНУ в нас так було
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06.03.2024 14:06 Відповісти
Так а може він у перервах між тим як морди на рингу чистив, вже і докторську із міжнародної журналістики захистив?
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06.03.2024 14:12 Відповісти
Клічко колись "захистив кандидатську". Може вже і "докторську захистив"... У нас кожний спортсмен прямо таки "вагітний" видатними науковими досягненнями.
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06.03.2024 14:41 Відповісти
Ну в Кличка там хоча б тема спортивна (погуглив "Бокс: теорія та методика спортивного відбору", Національний університет фізичного виховання і спорту), а у цього мала б була бути дисертація по журналістиці, щоб його назначили...
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06.03.2024 16:17 Відповісти
У цього "журнагліста" теж захищено дисертацію на тему на тему "Особливості взаємозв'язку спорту і політики". До якої галузі знань може відноситися така тема - не знаю. Мабуть - до політики.
Думаю, тут схема звичайна: вже готовий доктор звернувся до грошовитого клієнта з пропозицією "підвищити його статус". І накарябав кандидатську за відповідний гонорар. А можливо накарябав не сам доктор, а його асистент. За проценти з гонорару.
Справа проффесора януковоча жива.
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06.03.2024 17:45 Відповісти
Ну так хай тоді б ішов у універ фізкультури викладати)))) Журналістика тут яким боком?
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06.03.2024 18:42 Відповісти
А під категорію "журналістика" підходить мабуть видана ним книга про тренера братів Кличків. Думаю, її йому теж хтось написав. І також ймовірно, що завдяки цій книзі його і обрали в правління асоціації спортивних журналістів України.
Зазвичай, коли бакалаврат, скажімо, на тренера з фізичної культури, кандидатська з політології, а докторська з соціології, то це свідчить про те, що людина просто купувала те, що продавали.
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06.03.2024 18:58 Відповісти
"Особливості взаємозв'язку спорту і політики". Абсолютно реальна тема про те як різні чемпіони тягнуть за собою різні маргінальні і деструктивні партії.
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06.03.2024 19:02 Відповісти
Цікаво, а прізвище Шеви там було?
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06.03.2024 19:22 Відповісти
Скоріше за все, він виграв докторську в турнірі по боксу.
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06.03.2024 15:57 Відповісти
А може просто купив. В гастрономі.
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06.03.2024 17:31 Відповісти
Та всім зелебобікам пох. Вони цього і знати не будуть.
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06.03.2024 14:07 Відповісти
Зрадникам та рашистським агентам роздають звання та призначення на високі посади, а решті "почесний обов'язок" померти чи стати калікою на війні. Чудова ЗЕкраїна - абсолютно не зрозуміло, чому це немає черг в ТЦК, а натомість, чимало охочих за будь-яку ціну виїхати звідси якомога далі?
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06.03.2024 14:09 Відповісти
Та не пох. Вони - агент Єрьмак, агент Татарів і Ко - усвідомлено і цілеспрямовано просовують вату і сепарню на всі можливі посади.
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06.03.2024 14:14 Відповісти
Так я не зрозумів цей агент Росії боксер чи журналіст?
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06.03.2024 14:17 Відповісти
адепт та агент руZZкого міра...
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06.03.2024 14:45 Відповісти
ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО ПАТРИТИВ НЕ ПРИЗНАЧАЭ МРАЗЬ НА МРАЗОТЕ
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06.03.2024 15:25 Відповісти
Палковник он.
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06.03.2024 16:21 Відповісти
Він ще командармом за Зелю стане, а може і замість Сирського призначить !
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06.03.2024 16:33 Відповісти
Чергова чудова новина в зе-реальності.
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06.03.2024 14:18 Відповісти
Зе-реальність, це всі агенти кремля, їх всіх потрібно зарештувати і судити за зраду нашої України.
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06.03.2024 14:22 Відповісти
Цу дуже жахливо. Тисячі людей гинуть за свободу нашої країни. В Україні напевно не має Служби безпеки. А та що є, працює проти народу України. Той татаринов уже давно повинен сидіти в тюрмі чи воювати на лінії фронту. Це зрада українського народу.
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06.03.2024 14:20 Відповісти
Є якась охранка, яка Зелю від народу захищає !
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06.03.2024 16:34 Відповісти
Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик.

(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
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06.03.2024 14:21 Відповісти
Ну так з партнерського осередку. Активно допомагав просунути у владу "парня с народу" замість розкрадальників і не спроможних закінчити війну.
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06.03.2024 14:23 Відповісти
нужно ещё выявлять кто его продвинул на эту должность. тоесть кукловодов,.
человек с улицы не сможет стать завкафедрой если перед этим не был несколько лет преподавателем в этом ВУЗе, должен иметь соответствующее образование и научные работы.
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06.03.2024 14:30 Відповісти
Чпс шарію повертатися. Посаду хлібну знаюдуть і призначать.
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06.03.2024 14:37 Відповісти
"Вранці середи, 6 березня, проросійський блогер та підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій заявив, що невідомі напали на його автівку зі зброєю"
/6 березня, 2024 середа 12:30/
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06.03.2024 14:55 Відповісти
Головне що його Путлер затвердив !
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06.03.2024 14:45 Відповісти
Це і є теперішня влада коли вороги на всіх посадах ,та що там говорити в ОП де 5-6 менеджерів троє з них працювали на ригів ,а вся гоп компанія це українофоби.
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06.03.2024 14:45 Відповісти
Тарану, Резнікову, Умерову (в чиєму віддані знаходиться виш) - все це похер.
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06.03.2024 14:46 Відповісти
Кремлівський шпигун. Можна навіть не перевіряти.
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06.03.2024 14:47 Відповісти
З такими кадрами не дивно, що боксери з рашки не дискваліфіковані і приймають участь у всіх змаганнях. Чого вже там, давайте вже на керівні посади у виші зразу єдіноросов влаштовуйте.
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06.03.2024 14:48 Відповісти
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06.03.2024 14:59 Відповісти
Ще один кандидат від "партії Шарія",Володимир Золкін,колишній мусор,засуджений за вбивство до пожиттєвого,якимось чудом вийшов і зараз робить інтерв'ю з полоненими орками,сам ходить постійно до "позітівних" на інтерв'ю,де його героїзуть,і всіх це влаштовує.Думаю,в майбутнього,Золкін ще й депутатом стане,від блоку Зеленського.
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06.03.2024 15:16 Відповісти

"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
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06.03.2024 16:02 Відповісти
цілий полкан якогось задристаного інституту, а в підрозділах ротами сержанти командуют, бо ахфіцери усі в штабах і тилу...
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06.03.2024 15:47 Відповісти
Тих, хто здатні чинити спротив зеленій владі, знищують на фронті
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06.03.2024 15:52 Відповісти
Мне сегодня где-то попадалась инфа в ленте новостей, этого шария едва не грохнули или дом подожгли а он в окно сиганул, в общем что-то в этом духе. Вроде в Испании всё произошло.
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06.03.2024 15:53 Відповісти
Так головне. Що в інституті зробили вигляд, що ніби нічого не знають. Зелене гівно підігрує шарійовському гівнюку. А генеральське гівно дало звання полковника гівнюка. Короче сценка з кварталу. А по боках щоб ще юзік виварка і кошовий як юзік . Ха ха ха.
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06.03.2024 15:54 Відповісти
проведіть перевірку, якщо так, то женить цю погань з універу. чи шарії і зелені з однієї помийки?
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06.03.2024 15:54 Відповісти
Хто саме призначив ватника до Універу?
Хто саме призначив ватницю у ЦГЗ МОЗ?
Це передтравнева істерія з призначеннями антимайдану?
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06.03.2024 16:06 Відповісти
при нинішній владі будь-яка державна інституція поступово перетворюється на повну жОПу латентних колаборантів.
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06.03.2024 16:43 Відповісти
Розвалити з середини! Єрмак і " К" 5 березня відмінили пленарні засідання ВР , т.я. відповідний комітет ВР , дав " добро" на голосування 6 березня за Закон про заборону діяльності в Україні ФСБешників в рясах , т.н. УПЦ МП ! Так , що " пропихання" своїх адептів на місцях , для Єрмака і " К " , це дрібниці! У них все під контролем! На положення і вимоги Конституції України ЗЕлені давно не звертають увагу , Конституційний суд , ЦВК взято під особливий контроль , так що , після 20 травня всі будуть " легітимні" !
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06.03.2024 16:56 Відповісти
Як на мене то назараз необхідно призначати на такі посади осіб які воювали за Україну а не з тих хто лиже дупи "козирним".
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06.03.2024 17:47 Відповісти
Яка влада Зеленського, такі й призначенці…
Оманські «інвестори» в Україні на посадах!
Такі самі, призначені і ДержСекретарі у КМУ та ЦОВВ, з купою заступників… Кадровий менеджмент від сруськага міра… Призначенці йдуть не від КАДРОВИКІВ …, а від ОПУ ..
Слава Україні!!
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06.03.2024 18:13 Відповісти
отстреливать и прикапывать
заодно и тех кто назначал
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06.03.2024 18:14 Відповісти
Так ви його призначили ,чи "не знали"? Чи це такий новий -старий феномен дебілізму?
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06.03.2024 18:38 Відповісти
Тепер воно буде проводити зачистку з середини.
Цікаво, а коли він пібписав угоду про співпрацю з ФСБ???
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06.03.2024 18:56 Відповісти
А шо у цивільний університет не можна було призначити (раз він такий цінний кадр)? Обовʼязково треба було у військовий? І головне що - саме під час війни з фашистською **********, яку так ******** зрадник шарій та його посіпаки!!! Я так розумію він же ж тепер держслужбовець і допущений до таємниці? А спецперевірку він проходив??? Ну шо тут скажеш окрім - Клава я куєю, від такої кадрової політики цього фігляра Пеже….
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06.03.2024 19:07 Відповісти
Навіть не смішно вже...
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06.03.2024 19:25 Відповісти
та відверте вже знущання!!!
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06.03.2024 20:18 Відповісти
Ублюдки, відкрийте 3 тю гілку газу
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06.03.2024 20:54 Відповісти
Ні честі ні гідності. Все у стилі какая разніца...,та все чисто.
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06.03.2024 21:00 Відповісти
КАКАЯ РАZZНІЦА!!!!!
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12.12.2024 10:21 Відповісти
 
 