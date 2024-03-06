Представник Шарія Ніколайчук призначений завідувачем кафедри Військового університету
Геннадій Ніколайчук наприкінці 2023 року очолив кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2019-му він балотувався до ВР від "Партії Шарія". У Військовому інституті кажуть, що не знали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Детектор Медіа.
Ніколайчук є віцепрезидентом Федерації боксу Києва. Коли "Партія Шарія" програла вибори, він повернувся до спортивної діяльності - працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.
Інформація про участь Ніколайчука у виборах від "Партії Шарія" зберігається у відкритих джерелах. Крім того, рух "Чесно" надав скан вебархіву з сайту ЦВК (під час воєнного стану доступ до матеріалів ЦВК є закритим).
Джерела "Детектор медіа" повідомляють, що керівництво Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) не знало про співпрацю Геннадія Ніколайчука з проросійською політичною силою.
У пресслужбі закладу вищої освіти повідомили: "На даний момент ми розглядаємо цю ситуацію".
За даними "Детектора медіа", через кілька тижнів після призначення на посаду начальника кафедри, 8 грудня 2023 року, Ніколайчук отримав звання полковника.
Судячи з відкритих джерел, Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва, у 2017 році написав книгу "Золотарьов - тренер на рингу і в житті" про тренера братів Кличків. Також він є власником Благодійного фонду "Країна спорту".
З журналістикою Ніколайчука пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.
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Оцей скандал ,з прослушкою німецьких офіцерів, це кремлівська вистава,разом з німцями.не по захищеному звязку і пароль там був 1234.уявляєте..
Тауруси на кону. Шольц не хоче передавати.кремль тисне.Шольц в памперсах.
Ну і ще цікаво, а хіба не вимагається від завкафедри вузу бути професором і кандидатом наук? Ну от на істфаку КНУ в нас так було
Думаю, тут схема звичайна: вже готовий доктор звернувся до грошовитого клієнта з пропозицією "підвищити його статус". І накарябав кандидатську за відповідний гонорар. А можливо накарябав не сам доктор, а його асистент. За проценти з гонорару.
Справа проффесора януковоча жива.
Зазвичай, коли бакалаврат, скажімо, на тренера з фізичної культури, кандидатська з політології, а докторська з соціології, то це свідчить про те, що людина просто купувала те, що продавали.
(Ильф и Петров, "Золотой теленок")
человек с улицы не сможет стать завкафедрой если перед этим не был несколько лет преподавателем в этом ВУЗе, должен иметь соответствующее образование и научные работы.
/6 березня, 2024 середа 12:30/
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Хто саме призначив ватницю у ЦГЗ МОЗ?
Це передтравнева істерія з призначеннями антимайдану?
Оманські «інвестори» в Україні на посадах!
Такі самі, призначені і ДержСекретарі у КМУ та ЦОВВ, з купою заступників… Кадровий менеджмент від сруськага міра… Призначенці йдуть не від КАДРОВИКІВ …, а від ОПУ ..
Слава Україні!!
заодно и тех кто назначал
Цікаво, а коли він пібписав угоду про співпрацю з ФСБ???