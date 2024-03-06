В Україні надто багато вищих навчальних закладів, - "слуга народу" Гришина
Нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, яка є головою підкомітету з питань вищої освіти заявила, що в Україні надто багато закладів, котрі видають дипломи.
Про це повідомляє Цензр.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.
"Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні справді забагато закладів вищої освіти. Тому в останні роки поступово триває процес об'єднання університетів. Чекати ніколи, зараз війна, коштів не вистачає, як і дітей, тому потрібне якнайшвидше об'єднання ЗВО та інший погляд на інфраструктуру освіти", - підкреслила Гришина.
Депутатка наголосила, що під час об’єднання навчальних закладів необхідна комунікація між ректорами, викладачами та навіть депутатами.
"Має бути зрозуміла та прозора стратегія, аби кожен знав, що відбувається і куди ми йдемо. Люди не мають із новин дізнаватися, що їх університет поданий на обʼєднання. Це люди, зарплати, стрес - так робити не можна", - підсумувала Гришина.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Бюджетних місць в основних ВУЗах залишилось зовсім мало, просто мізер в порівнянні навіть з років 8-10 тому. Вступають на них діти тільки за своїми отриманими балами. (Інше питання як ті бали отримають нечесно, за всім відомими схемами, але то на совісті їх батьків і шкіл).
Держава вже давно регулює кількісне держзамовлення бюджених місць, доволі жорстко контроює. Дуже складно вступити на бюджет і ще складніше отримати стипендію після першого семестру, а багатьом навіть важко втриматись у ВУЗі. Відсіюються ті хто не може отримати вищу освіту, ті хто нечесно отримав бали на оцінюванні.
Але є й контракт, на деяких спеціальностях доходить наприклад до такого маразму як "5 місць за держбюджет + 85 місць контракт". Логічно що в такому випадку ці 85 отримають такі само дипломи але по знанням вони хіба що на рівні ПТУ вийдуть. З одного боку контрактна форма навчання знищує як такий інститут Вищої освіти, її цінність і знижує рівень знань на виході. А з іншого боку контрактники це такий собі додатковий заробіток, тільки от не відомо для кого.. Для викладачів, ВУЗу чи може для МОУ, а можливо й особисто для ректорів?
Але ж "депутатка" мала зовсім інше на увазі. Її і таких як вона цікавить хто буде захищати їх награбовані статки, їх владу, спокійне жирне життя їх виродків мажорів, всіх цих корупціонерів, їх мільйони доларів.
Пане (чи пані) Іванків, можливо, ви не знаєте, що після введення системи ЗНО школи і батьки на "ті бали" взагалі впливу не мають (абсолютно). Тому цей Ваш вислів є недоречним і образливим для шкільних педагогів. Вам слід було б попросити у них пробачення.
Якщо ви не знаєте, або гадаєте що ніхто не знає про цю аферу то мушу вас засмутити:
1. Процедура нагляду за учнями, для запобігання списування та користування смартфонами, під час написання ЗНО у містах і в райцентрах це дві абсолютно різні речі. Наприклад в Києві та інших містах діти знаходяться під жорстким контролем, за будь-який проступок виставляють з аудиторії. Інша ситуація в селах/райцентрах, там є домовленності між школами "наші їдуть до вас здавати, ваші їдуть до нас". Ніякого фактично контролю під час тестування, всі "здають" ЗНО на 199-200 балів, вступають куди хочуть. А потім після першого семестру все вилазить на поверхню, студенти знають все це, хто прийшов зі знаннями і хоче вчитись, а хто прийшов з фіктивними 200 балів. Мій студент вступив зі своїми чесними 176 балами, але перший семетр він отримував дуляку, а не стипендію, її отримували ті "герої" що приїхали до столиці із 195-200 балів. Але зараз в другому семестрі мій чесно заробив та отримав стипендію, та вже допомагає одногрупникам, тим "бувшим стипендіатам 200-бальщикам" щоб хоч якось пройшли пересдачу іспитів. Там на вильот було півгруппи таких "відмінників". Частині їх запропонували перейти на контракт або йти на вулицю з такими знаннями....
2. Також зараз практикується дистанційне ЗНО, на дому так скажімо. Це взагалі жах.
По-друге - фактично зникла потреба в багатьох вузькопрофільних ВНЗ, які готують спеціалістів для вже неіснуючих чи ледь животіючих галузей.
По-третє - навчання у багатьох ВНЗ залишається на рівні та обладнанні ще 60-70 рр. минулого століття, у той час, як виробничі технології змінилися.
По-четверте - навіщо потрібно готувати надлишкову масу спеціалістів для тих галузей, які "на плаву", якщо для них нема роботи?
І нічого, якось то мешкають ...
Куди йдемо? Який лишаєм слід?
Хто пам'ять змив як дощик акварельку?
Все менше рук що вміють сіять хліб
Все більше рук що тягнуть все у пельку
https://ukropen.net/u40607 Ліна_Костенко
профільне татудокумент про закінчення закладу. А освіта тут ні до чого. На роботі навчать. Виші нада в тій же кількості ,шо і є.
Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена... Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...
И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как… ваша страна нужна только вам…»
(5-й премьер-министр Израиля Голда Меир)