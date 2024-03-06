В Україні надто багато вищих навчальних закладів, - "слуга народу" Гришина

Нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, яка є головою підкомітету з питань вищої освіти заявила, що в Україні надто багато закладів, котрі видають дипломи.

Про це повідомляє Цензр.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.

"Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні справді забагато закладів вищої освіти. Тому в останні роки поступово триває процес об'єднання університетів. Чекати ніколи, зараз війна, коштів не вистачає, як і дітей, тому потрібне якнайшвидше об'єднання ЗВО та інший погляд на інфраструктуру освіти", - підкреслила Гришина.

Депутатка наголосила, що під час об’єднання навчальних закладів необхідна комунікація між ректорами, викладачами та навіть депутатами.

"Має бути зрозуміла та прозора стратегія, аби кожен знав, що відбувається і куди ми йдемо. Люди не мають із новин дізнаватися, що їх університет поданий на обʼєднання. Це люди, зарплати, стрес - так робити не можна", - підсумувала Гришина.

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