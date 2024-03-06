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В Україні надто багато вищих навчальних закладів, - "слуга народу" Гришина

юлия,гришина

Нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, яка є головою підкомітету з питань вищої освіти заявила, що в Україні надто багато закладів, котрі видають дипломи.

Про це повідомляє Цензр.НЕТ із посиланням на Новини.LIVE.

"Ми вже багато років говоримо про те, що в Україні справді забагато закладів вищої освіти. Тому в останні роки поступово триває процес об'єднання університетів. Чекати ніколи, зараз війна, коштів не вистачає, як і дітей, тому потрібне якнайшвидше об'єднання ЗВО та інший погляд на інфраструктуру освіти", - підкреслила Гришина.

Депутатка наголосила, що під час об’єднання навчальних закладів необхідна комунікація між ректорами, викладачами та навіть депутатами.

"Має бути зрозуміла та прозора стратегія, аби кожен знав, що відбувається і куди ми йдемо. Люди не мають із новин дізнаватися, що їх університет поданий на обʼєднання. Це люди, зарплати, стрес - так робити не можна", - підсумувала Гришина.

Також читайте: Міносвіти назвало професії, які матимуть великий попит через п’ять років. ПЕРЕЛІК

Міносвіти (1415) вища освіта (209) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+75
В Україні надто багато тупих слуг
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06.03.2024 10:19
+42
Треба зробити з усіх українських ВУЗів один єдиний - Трускавецький інститут кнопкодавів для обраних слуг народу.
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06.03.2024 10:21
+39
В Україні занадто багато народних депутатів України, які є геть непрофесійними ділетантами у більшості життєвоважливих галузей життя країни та які своїми заявами і діями відверто шкодять Україні
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06.03.2024 10:20
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я тебе не утримую, ти дворова собачка, я коли виходжу з дому завжди якусь кісточку кину і ти завжди радієш нашій зустрічі і виляєш хвостиком коли мене бачиш
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06.03.2024 12:50 Відповісти
все кісточкове, у макітрі із щурами та тарганами- це й так надприродні здібності та надлюдські зусилля чи буде ще?
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06.03.2024 12:56 Відповісти
Половина з усіх вишів взагалі ні про що,там освіти ніякої не має, все на взятках,студенти прийшли на заліки і екзамени,дали на лапу і дальше ходять пиво пьють,а потмі виходять з ось таких універів "диполмовані спеціалісти". Плюс якщо це державні ВНЗ то це ще йдуть витрати з бюджету
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06.03.2024 10:58 Відповісти
Підтримую на всі 100% .Звкрити мінімум половину .
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06.03.2024 11:04 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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06.03.2024 15:51 Відповісти
"Всі істоти, хто їздить до америки, хоть раз на рік це - агенти, які діють не на користь України" --- заспокійливого цьому товаришеві !!!!
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06.03.2024 11:03 Відповісти
О, кацап намалювався...
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06.03.2024 11:49 Відповісти
Скоротити половину , а то всякі киви і подібні , хваляться вищою освітою .Наші "еліти" навчають чад своїх за кордоном , наша освіта з 90-их деградувала дуже так .
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06.03.2024 11:02 Відповісти
Ця тупорила навіть не знає що "нарід" має уявлення про ******* вищу освіту. Особливо ті хто вступав в минулі декілька років.

Бюджетних місць в основних ВУЗах залишилось зовсім мало, просто мізер в порівнянні навіть з років 8-10 тому. Вступають на них діти тільки за своїми отриманими балами. (Інше питання як ті бали отримають нечесно, за всім відомими схемами, але то на совісті їх батьків і шкіл).

Держава вже давно регулює кількісне держзамовлення бюджених місць, доволі жорстко контроює. Дуже складно вступити на бюджет і ще складніше отримати стипендію після першого семестру, а багатьом навіть важко втриматись у ВУЗі. Відсіюються ті хто не може отримати вищу освіту, ті хто нечесно отримав бали на оцінюванні.

Але є й контракт, на деяких спеціальностях доходить наприклад до такого маразму як "5 місць за держбюджет + 85 місць контракт". Логічно що в такому випадку ці 85 отримають такі само дипломи але по знанням вони хіба що на рівні ПТУ вийдуть. З одного боку контрактна форма навчання знищує як такий інститут Вищої освіти, її цінність і знижує рівень знань на виході. А з іншого боку контрактники це такий собі додатковий заробіток, тільки от не відомо для кого.. Для викладачів, ВУЗу чи може для МОУ, а можливо й особисто для ректорів?

Але ж "депутатка" мала зовсім інше на увазі. Її і таких як вона цікавить хто буде захищати їх награбовані статки, їх владу, спокійне жирне життя їх виродків мажорів, всіх цих корупціонерів, їх мільйони доларів.
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06.03.2024 11:06 Відповісти
"...як ті бали отримають нечесно, за всім відомими схемами, але то на совісті їх батьків і шкіл"

Пане (чи пані) Іванків, можливо, ви не знаєте, що після введення системи ЗНО школи і батьки на "ті бали" взагалі впливу не мають (абсолютно). Тому цей Ваш вислів є недоречним і образливим для шкільних педагогів. Вам слід було б попросити у них пробачення.
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06.03.2024 11:26 Відповісти
Ви стверджуєте що процедура проведення ЗНО є абсолютно одинаковою і чесною для всіх дітей, і в місті і в райцентрі?

Якщо ви не знаєте, або гадаєте що ніхто не знає про цю аферу то мушу вас засмутити:

1. Процедура нагляду за учнями, для запобігання списування та користування смартфонами, під час написання ЗНО у містах і в райцентрах це дві абсолютно різні речі. Наприклад в Києві та інших містах діти знаходяться під жорстким контролем, за будь-який проступок виставляють з аудиторії. Інша ситуація в селах/райцентрах, там є домовленності між школами "наші їдуть до вас здавати, ваші їдуть до нас". Ніякого фактично контролю під час тестування, всі "здають" ЗНО на 199-200 балів, вступають куди хочуть. А потім після першого семестру все вилазить на поверхню, студенти знають все це, хто прийшов зі знаннями і хоче вчитись, а хто прийшов з фіктивними 200 балів. Мій студент вступив зі своїми чесними 176 балами, але перший семетр він отримував дуляку, а не стипендію, її отримували ті "герої" що приїхали до столиці із 195-200 балів. Але зараз в другому семестрі мій чесно заробив та отримав стипендію, та вже допомагає одногрупникам, тим "бувшим стипендіатам 200-бальщикам" щоб хоч якось пройшли пересдачу іспитів. Там на вильот було півгруппи таких "відмінників". Частині їх запропонували перейти на контракт або йти на вулицю з такими знаннями....

2. Також зараз практикується дистанційне ЗНО, на дому так скажімо. Це взагалі жах.
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06.03.2024 14:12 Відповісти
Як колишній педагог стверджую - у нас дійсно дуже багато ВНЗ. По-перше - у 90-х та на початку 2000-х ПТУ ставали інститутами, а технікуми - університетами. При тому, що сутність їхня не змінювалася, лише стали видавати дипломи про вищу освіту. Тільки у Львові, мабуть, з десяток таких "ВНЗ".

По-друге - фактично зникла потреба в багатьох вузькопрофільних ВНЗ, які готують спеціалістів для вже неіснуючих чи ледь животіючих галузей.

По-третє - навчання у багатьох ВНЗ залишається на рівні та обладнанні ще 60-70 рр. минулого століття, у той час, як виробничі технології змінилися.

По-четверте - навіщо потрібно готувати надлишкову масу спеціалістів для тих галузей, які "на плаву", якщо для них нема роботи?
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06.03.2024 11:16 Відповісти
від вумних українців тільки клопоти та небезпека. Ото в пту хай клєй нюхають
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06.03.2024 11:18 Відповісти
Чекаємо нові заяви слуг,що там у Аналтабу,котлета,зпсаньок,Безмозгла,ге-шманцева?
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06.03.2024 11:20 Відповісти
До речі, в Китаї, 90% дорослого населення є функціонально неписьменними ( не можуть прочитати звичайну газетну статтю).
І нічого, якось то мешкають ...
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06.03.2024 11:27 Відповісти
Так, спробуйте ті ієрогліфи розібрати !
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06.03.2024 12:31 Відповісти
так так...навіщо бидлу щось знати....Так потвора зелена??
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06.03.2024 11:28 Відповісти
а де статистика про то скільки виділено коштів з бюджету, і скільки заклади заробили навчаючи на комерційній основі, який конкурс абітурієнтів, скільки студентів випускається з ВУЗу, як без цього можна знищувати освітню установу, зауважте, що є чисто коменційні ВУЗи, їх теж під ніж? Так, все зрозуміло, нікому не потрібне освітчене суспільство, давайте, перетворюйте найосвітченішу націю ( в Европі немає такого рівня освіти) в подобу рассейського народу...
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06.03.2024 12:39 Відповісти
Хай продасть набуте нею своє нерухоме майно за час війни і віддасть кошти на ЗСУ, і хай працює без зарплат
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06.03.2024 11:35 Відповісти
У сесійній залі дуже багато кнопок
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06.03.2024 11:37 Відповісти
точно! зробити кнопок по кількості фракцій. Кожна кнопка матиме вагу голосів відповідної групи.
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06.03.2024 12:59 Відповісти
двадцяь років тому - "тепер у недер­жавних вищих навчальних закладах навчається близь­ко 400 тисяч студентів. У них створено робочі місця для 40 тисяч науково-пе­дагогічних та адміністра­тивних працівників, які щомісячно отримують близько ЗО мільйонів гри­вень заробітної плати, а держава - у формі по­датків і зборів - більше 20 мільйонів. За роки неза­лежності недержавний сектор вищої освіти інве­стував в економіку Украї­ни понад 1,2 мільярда гривень і щорічно без­платно для держави ви­пускає близько 100 тисяч кваліфікованих фахівців. І таку важливу для України систему намагаються зни­щити якісь ..."
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06.03.2024 11:38 Відповісти
Чем больше учебных заведений тем образованней страна. Тупица пусть посмотрит на Россию. Там строят мечети вместо школ. И
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06.03.2024 11:58 Відповісти
Після розвалу СССР як гриби після дощу почали зявлятися ВИШі. Вчора ще було ПТУ, а сьгодні це універсітет або академія, викладачі ті ж самі. Учні, які в школі до кінця не засвоїли таблицю множення, "вчаться" у цих "універсітетах". Це не вища освіта, це просто продовження дитинства ще на 5 років. Вони ж потім масово йдуть у офіціанти або миють автівки. Зате з діпломами.
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06.03.2024 12:02 Відповісти
що відбувається і куди ми йдемо. Джерело:

Куди йдемо? Який лишаєм слід?
Хто пам'ять змив як дощик акварельку?
Все менше рук що вміють сіять хліб
Все більше рук що тягнуть все у пельку

https://ukropen.net/u40607 Ліна_Костенко
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06.03.2024 12:05 Відповісти
Вищі учбові заклади вже давно ,з середини минулого століття, суттєво зменшили освітню складову , а соціальну підняли в рази. Диплом ,по суті, являє собою , документ підтверджуючий повноважне громадянство члена суспільства. В диких племенах підлітку,після випробування, наносили ритуальні шрами і оголошували молодим мисливцем. В цивілізованому суспільстві студент з тою ж ціллю пише дипломну роботу і отримує профільне тату документ про закінчення закладу. А освіта тут ні до чого. На роботі навчать. Виші нада в тій же кількості ,шо і є.
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06.03.2024 12:05 Відповісти
Чим більше людей з вищою освітою тим цивілізованіше суспільство
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06.03.2024 12:40 Відповісти
Правда десь посередені. Але теба виходити з того хто і з якою цілью буде проводити цю реформу? На що вони здатні - ми бачимо, можна залишитися зовсім без вищої освіти.
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06.03.2024 12:40 Відповісти
і ні в один її не прийняли
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06.03.2024 12:42 Відповісти
Дійсно, дуже багато слабких вишів, яких цікавить тільки бабло.
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06.03.2024 12:42 Відповісти
как и студентов, которых интересуют не знания, а диплом...
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06.03.2024 12:52 Відповісти
Корабельна сосна лупнулась у осику. Чим менше вищих закладів тим більша вірогідність корупції сконцентрованої у вертикаль....а на рівень освіти це не впливає. А керування відповідності рівня освіти закладу проводиться ліцензією про акридетацію. І ось тут зарита бомба......за отримання ліцензії було сплачено!!!!!!!! але на жаль не цьому кораблю. Ось і намагаються об"єднати з розчиненням, а вимагають порозуміння?
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06.03.2024 12:48 Відповісти
г.....но твоя лицензия, друг мой. Вот у Кембриджа нет никакой лицензии - и как-то живёт...
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06.03.2024 12:54 Відповісти
Та тому ж і маємо таких мудрих депутатів та урядовців!!!!! Бо вони за мішок сала і пачку брудних $$$ закінчили по 20 ,,академій,, та ,,універів,, !!!! Ганьба такій тупий,,елітє,, ! 10 ВНЗ цілком достатньо для України. Але вчитися в них має бути за честь! Досить нам ,,проффесорів-януковичей,,!!!!!!
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06.03.2024 13:18 Відповісти
Особливо треба відмітити Кривррізький ВУЗ, який видав диплом юриста випускнику КВНу!
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06.03.2024 14:18 Відповісти
«Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери..., если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:
Приравняйте коррупцию к измене Родине, а коррупционеров - к предателям, вплоть до седьмого колена... Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это - военные, учителя и врачи...

И самое главное - работайте, работайте и работайте, потому как… ваша страна нужна только вам…»

(5-й премьер-министр Израиля Голда Меир)
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06.03.2024 15:11 Відповісти
Тю, 73% обрало владу, та реалізує передвиборчі гасла - 4000 євро вчителю. Ну і шо, що 90% вчителів треба звільнити, і закрити стільки ж освітніх закладів. Мудрий нарід наробить нових дітей, замість тих, що виїхали, і знову почнуть відкривати університети, і взагалі, там ухилянти ухиляються.
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06.03.2024 22:17 Відповісти
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