По заказу РФ поджигали авто и здания на юге Украины: задержаны трое российских агентов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали новых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанные были дистанционно завербованы оккупантами на телеграм-каналах, где им обещали "быстрые заработки". Впрочем, вместо средств поджигатели получили подозрение в совершении преступлений и перспективу пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Одесская область

Задержан 24-летний фигурант, который в течение октября-ноября поджег восемь почтовых отделений на прибрежной территории области. Для совершения преступлений молодой человек разбивал окна зданий, а затем выливал в помещение легковоспламеняющуюся смесь и поджигал ее. Кроме почтовых отделений злоумышленник планировал сжечь одно из местных админзданий Пенсионного фонда Украины. Однако его задержали правоохранители и он не успел этого сделать.

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Еще одного российского агента задержали "на горячем", когда он поджег служебный внедорожник ВСУ, а затем фиксировал возгорание на камеру мобильного телефона.

Николаев

Задержан вражеский сообщник, который поджег трансформаторную подстанцию, питающую целый микрорайон города.

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Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с агрессором.

Отмечается, что по этим фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

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Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.