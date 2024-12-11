РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10699 посетителей онлайн
Новости Фото
1 574 9

По заказу РФ поджигали авто и здания на юге Украины: задержаны трое российских агентов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали новых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задержанные были дистанционно завербованы оккупантами на телеграм-каналах, где им обещали "быстрые заработки". Впрочем, вместо средств поджигатели получили подозрение в совершении преступлений и перспективу пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Одесская область

Задержан 24-летний фигурант, который в течение октября-ноября поджег восемь почтовых отделений на прибрежной территории области. Для совершения преступлений молодой человек разбивал окна зданий, а затем выливал в помещение легковоспламеняющуюся смесь и поджигал ее. Кроме почтовых отделений злоумышленник планировал сжечь одно из местных админзданий Пенсионного фонда Украины. Однако его задержали правоохранители и он не успел этого сделать.

Затримано трьох російських агентів-підпалювачів

Смотрите также: По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО

Затримано трьох російських агентів-підпалювачів

Еще одного российского агента задержали "на горячем", когда он поджег служебный внедорожник ВСУ, а затем фиксировал возгорание на камеру мобильного телефона.

Николаев

Задержан вражеский сообщник, который поджег трансформаторную подстанцию, питающую целый микрорайон города.

Смотрите также: СБУ задержала группу поджигателей, выполнявших задачи РФ на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Затримано трьох російських агентів-підпалювачів

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с агрессором.

Отмечается, что по этим фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Смотрите также: Задержан агент ФСБ, планировавший сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Николаев (2147) Одесская область (3563) поджог (1071) СБУ (19886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що з такою паскудою робити тільки знищувати іншої мови бидло не розуміє ,за всю шкоду мають відшкодувати сім'ї цих виродків ,ну бадло якщо під час війни їх так жаль ,ну тоді на розмінування до скону,а тут дискусія чи потрібно призивати в армію молодших 25-ти років
показать весь комментарий
11.12.2024 17:48 Ответить
Они и занимаются такой херней, поскольку думают, что особо ничего не будет.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:12 Ответить
Стопудово від безнаказаності.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:18 Ответить
пока правоохранительная система не начнет НАКАЗЫВАТЬ по законам военного времени ,эти бесчинства не остановить !!!((( Без суда и следствия , за сараем !!!(((
показать весь комментарий
11.12.2024 18:35 Ответить
Люто плюсую.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:39 Ответить
Та чомусь не вірю в нашу правоохоронну систему. Як то так.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:40 Ответить
Та стріляти їх треба при затриманні і в руки покійникам класти іржавий пістолет чи гранату. Як розгос піде, решта подумає.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:02 Ответить
Якби ці парубки були з 20років у війську то не тинялися по телегам в пошуку заробітку.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:39 Ответить
какие ***** 8 лет?в петлю пидаров немедля!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.12.2024 21:06 Ответить
 
 