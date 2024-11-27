Задержан агент ФСБ, планировавший сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила масштабную диверсию ФСБ на территории Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, пытавшийся сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие стратегические объекты региона.

Что известно о злоумышленнике?

Задержанным оказался 21-летний местный житель, которого в августе 2024 года дистанционно завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих прокремлевских комментариев в телеграм-каналах страны-агрессора.

Для выполнения "проверочных" задач агент собирал информацию о техническом состоянии энергосооружений, а также отслеживал локации военных госпиталей и зданий ТЦК.

"Полученные сведения предатель мессенджером передавал своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и отметок объектов на гугл-картах", - говорится в сообщении.

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Планировал поджог электроподстанции

Впоследствии, по данным СБУ, агент получил новое задание - проникнуть на территорию ключевой электроподстанции региона и поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снять возгорание.

В случае уничтожения энергообъекта оккупанты обещали своему приспешнику денежное вознаграждение в размере 200 тыс. российских рублей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи цели.





Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в районах разведывательной активности агента.

На месте задержания у него изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.