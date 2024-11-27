Задержан агент ФСБ, планировавший сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила масштабную диверсию ФСБ на территории Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, пытавшийся сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие стратегические объекты региона.
Что известно о злоумышленнике?
Задержанным оказался 21-летний местный житель, которого в августе 2024 года дистанционно завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих прокремлевских комментариев в телеграм-каналах страны-агрессора.
Для выполнения "проверочных" задач агент собирал информацию о техническом состоянии энергосооружений, а также отслеживал локации военных госпиталей и зданий ТЦК.
"Полученные сведения предатель мессенджером передавал своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и отметок объектов на гугл-картах", - говорится в сообщении.
Планировал поджог электроподстанции
Впоследствии, по данным СБУ, агент получил новое задание - проникнуть на территорию ключевой электроподстанции региона и поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снять возгорание.
В случае уничтожения энергообъекта оккупанты обещали своему приспешнику денежное вознаграждение в размере 200 тыс. российских рублей.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи цели.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в районах разведывательной активности агента.
На месте задержания у него изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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так як від цього виродка нічого путнього не вийде 😡
Хай відрацьовують. Тільки не за швейною машинкою, чи на деревобробці, а на уранових шахтах!