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Задержан агент ФСБ, планировавший сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила масштабную диверсию ФСБ на территории Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам спецоперации задержан российский агент, пытавшийся сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром и другие стратегические объекты региона.

Что известно о злоумышленнике?

Задержанным оказался 21-летний местный житель, которого в августе 2024 года дистанционно завербовала ФСБ. В поле зрения оккупантов молодой человек попал из-за своих прокремлевских комментариев в телеграм-каналах страны-агрессора.

Для выполнения "проверочных" задач агент собирал информацию о техническом состоянии энергосооружений, а также отслеживал локации военных госпиталей и зданий ТЦК.

"Полученные сведения предатель мессенджером передавал своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и отметок объектов на гугл-картах", - говорится в сообщении.

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Планировал поджог электроподстанции

Впоследствии, по данным СБУ, агент получил новое задание - проникнуть на территорию ключевой электроподстанции региона и поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снять возгорание.

В случае уничтожения энергообъекта оккупанты обещали своему приспешнику денежное вознаграждение в размере 200 тыс. российских рублей.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя, задокументировали его преступления и задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи цели.

зрадник з Кіровоградщини хотів підпалити електропідстанцію
зрадник з Кіровоградщини хотів підпалити електропідстанцію

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны в районах разведывательной активности агента.

На месте задержания у него изъят мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

поджог (1068) СБУ (19874) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+10
А д'єрмака коли вже?!
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27.11.2024 13:21
+8
Спалити живцем зрадника нашої краіни ,
так як від цього виродка нічого путнього не вийде 😡
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27.11.2024 13:37
+4
Треба вішати. Поряд з об'єктом, який палити надумав. З аояснювальною табличкою.
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27.11.2024 13:42
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А д'єрмака коли вже?!
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27.11.2024 13:21 Ответить
Буде півнем до кінця свого нікчемного життя
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27.11.2024 13:24 Ответить
Спалити живцем зрадника нашої краіни ,
так як від цього виродка нічого путнього не вийде 😡
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27.11.2024 13:37 Ответить
Треба вішати. Поряд з об'єктом, який палити надумав. З аояснювальною табличкою.
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27.11.2024 13:42 Ответить
Нєнє.
Хай відрацьовують. Тільки не за швейною машинкою, чи на деревобробці, а на уранових шахтах!
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27.11.2024 13:46 Ответить
🤩так))) хоч Ви зі мною згодні, бо кілька місяців тому - за уранові копальні мене хейтили..
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27.11.2024 14:27 Ответить
На короткого цепка посадити цю тварюку, прямо біля цієї підстанції, хай сидить доскону...
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27.11.2024 13:49 Ответить
а я б частину з них відправляв би в кацапію без права повернення
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27.11.2024 14:02 Ответить
Вот думаю, этим козлам хоть люлей немножечко выдают после задержания, или у нас уже полная Европа?
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27.11.2024 14:06 Ответить
и снова ***** малолетний ****
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27.11.2024 14:12 Ответить
Вибачте, але то таке виховання..багато хто, його віку воює..навіть гинуть
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27.11.2024 14:29 Ответить
Знов ніщеброд, нюхач кацапських труселів. Хотів підпалити? Треба такого там і спалити. Тобто, палив і сам себе підпалив. Більш ніяких підпалів не буде.
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27.11.2024 14:37 Ответить
У нього така куртка яку ще носили у 1999-2000 роках)))
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28.11.2024 01:20 Ответить
 
 