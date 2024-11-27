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Затримано агента ФСБ, який планував спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки запобігла масштабній диверсії ФСБ на території Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за результатами спецоперації затримано російського агента, який намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об’єкти регіону.

Що відомо про зловмисника?

Затриманим виявився 21-річний місцевий житель, якого у серпні 2024 року дистанційно завербувала ФСБ. У поле зору окупантів молодик потрапив через свої прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах країни-агресора.

Для виконання "перевірочних" завдань агент збирав інформацію про технічний стан енергоспоруд, а також відслідковував локації військових шпиталів та будівель ТЦК.

"Отримані відомості зрадник месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок об’єктів на гугл-картах", - йдеться у повідомленні.

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Планував підпал електропідстанції

Згодом, за даними СБУ, агент отримав нове завдання - проникнути на територію ключової електропідстанції регіону та підпалити її за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняти загоряння.

У разі знищення енергооб’єкта окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагоро ду у розмірі 200 тис. російських рублів.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу цілі.

зрадник з Кіровоградщини хотів підпалити електропідстанцію
зрадник з Кіровоградщини хотів підпалити електропідстанцію

Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони в районах розвідактивності агента.

На місці затримання у нього вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації з ФСБ.

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Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

підпал (666) СБУ (12761) Кіровоградська область (564)


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Топ коментарі
+10
А д'єрмака коли вже?!
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27.11.2024 13:21
+8
Спалити живцем зрадника нашої краіни ,
так як від цього виродка нічого путнього не вийде 😡
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27.11.2024 13:37
+4
Треба вішати. Поряд з об'єктом, який палити надумав. З аояснювальною табличкою.
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27.11.2024 13:42
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А д'єрмака коли вже?!
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27.11.2024 13:21 Відповісти
Буде півнем до кінця свого нікчемного життя
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27.11.2024 13:24 Відповісти
Спалити живцем зрадника нашої краіни ,
так як від цього виродка нічого путнього не вийде 😡
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27.11.2024 13:37 Відповісти
Треба вішати. Поряд з об'єктом, який палити надумав. З аояснювальною табличкою.
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27.11.2024 13:42 Відповісти
Нєнє.
Хай відрацьовують. Тільки не за швейною машинкою, чи на деревобробці, а на уранових шахтах!
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27.11.2024 13:46 Відповісти
🤩так))) хоч Ви зі мною згодні, бо кілька місяців тому - за уранові копальні мене хейтили..
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27.11.2024 14:27 Відповісти
На короткого цепка посадити цю тварюку, прямо біля цієї підстанції, хай сидить доскону...
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27.11.2024 13:49 Відповісти
а я б частину з них відправляв би в кацапію без права повернення
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27.11.2024 14:02 Відповісти
Вот думаю, этим козлам хоть люлей немножечко выдают после задержания, или у нас уже полная Европа?
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27.11.2024 14:06 Відповісти
и снова ***** малолетний ****
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27.11.2024 14:12 Відповісти
Вибачте, але то таке виховання..багато хто, його віку воює..навіть гинуть
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27.11.2024 14:29 Відповісти
Знов ніщеброд, нюхач кацапських труселів. Хотів підпалити? Треба такого там і спалити. Тобто, палив і сам себе підпалив. Більш ніяких підпалів не буде.
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27.11.2024 14:37 Відповісти
У нього така куртка яку ще носили у 1999-2000 роках)))
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28.11.2024 01:20 Відповісти
 
 