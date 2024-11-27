УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10904 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 989 27

Затримано агентів РФ, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі. Постраждав правоохоронець, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали із пошуку "швидких грошей".

Також читайте: Благословив "приєднання" Херсону до РФ та втік до Криму: клірик УПЦ МП Олексій заочно засуджений до 15 років ув’язнення, - СБУ

Встановили вибухівку біля управління поліції

Як зазначили в СБУ, для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції.

За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили "віддалено" за допомогою мобільного телефону.

При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Затримання зловмисників

Усі п’ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані "по гарячих слідах" у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них - 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні.

Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці "компоненти" зі сховку і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій.

Двоє інших співучасників - встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію.

Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину.

Читайте також: Затримано рецидивістів на Київщині та Прикарпатті, які на замовлення РФ підпалили "Нову пошту" та релейні шафи УЗ, - СБУ. ФОТО

російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

вибухівка (467) Житомир (570) СБУ (12761)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Останнім часом лізе оця вся кацапська срань з усіх дірок! Треба їх розстрілювати на місці за законами воєнного часу!
показати весь коментар
27.11.2024 10:21
+10
Цілих 5 виродків, проживають на Житомирщині, і жодне не звернулось до поліці чи СБУ, що їх використовує кацапня проти своєї ж держави!!! Треба державі теж працювати в цьому напрямку та об'явити нагороду тим, хто здасть тих, хто намагається купити такі "послуги"! Мораль у багатьох виродків геть відсутня, то треба викупати цю *******... А з другого боку розстрілювати при намаганні втекти...
показати весь коментар
27.11.2024 10:50
+6
Той, шо зліва - вроді на нашого Буншу Зеленського похож! Ну прям одно ліцо!"

показати весь коментар
27.11.2024 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Останнім часом лізе оця вся кацапська срань з усіх дірок! Треба їх розстрілювати на місці за законами воєнного часу!
показати весь коментар
27.11.2024 10:21 Відповісти
не можно, це ж маладагвардєйци, прадалжатєлі дєла дєдов.
показати весь коментар
27.11.2024 10:36 Відповісти
Дай зелі автомат, нехай розпочне. Як в кіно. Але для початку йому прийдеться розстріляти "завойовника сибіру", антимайданного мусорка, його мандатованих під куполом, та й себе не забути.
показати весь коментар
27.11.2024 12:48 Відповісти
Адміни Цензора,чому посилання тепер не можна вставити,як раніше???
показати весь коментар
27.11.2024 10:21 Відповісти
слушне питання. Підтримую.
показати весь коментар
27.11.2024 10:34 Відповісти
Ти напевно не читач, а письменник, прочитай хоч би утримуване статтею там написано, що є доведений зв'язок з ФСБ. А ось їм якраз і потрібно виправдовувати своє існування будь-якими способами. Як в другу світову війну.
показати весь коментар
27.11.2024 10:34 Відповісти
Тобто, по твоєму, декілька осіб-алкашів одномоментно вирішили разом виготовити вибухівку та підірвати її в громадському місці. При чому діяли як агенти використовуючи схованки, явки і паролі. та фіксували на відео для подальшого розгляду в компанії подібних алкашів. Ти дурне? Викинути гранату по синці можливо, так. Але якщо для цього потрібно буде декілька осіб та ще й цю гранату будуть таємно по місту переміщати то тут на синьку ніяк не спишеш.
показати весь коментар
27.11.2024 11:25 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 10:37 Відповісти
Той, шо зліва - вроді на нашого Буншу Зеленського похож! Ну прям одно ліцо!"

показати весь коментар
27.11.2024 10:31 Відповісти
Підробляє мабуть
показати весь коментар
27.11.2024 10:35 Відповісти
Шо, на скумбрію не вистачає
показати весь коментар
27.11.2024 10:39 Відповісти
І знову в тому Житомирі!? У всіх Українців це місто на слуху. Мер Сергій Сухомлін - друг і шанувальник Олекскандра Лукашенка, якого він якось приймав до себе в гості, про-російські організації у місті та області, втеранські організації з фінансуванням з рф. А що ж ще могло відбутись?! Ну, якщо провести навіть поверхневий інформаційний аналіз інтернет-пубілкацій, то це не велике вже обласне містечко завжди було не однозначне, а саме: місцяни Житомира та області підтримували на виборах партію регіонів (ОПЗЖ), схвально і з підтримкою відносились до руху комуністів (КПУ, Ліва опозиція), приймаючи активну участь в їхніх заходах у вигляді ходи в колоні до 1 та 9 травня, також активно голосували за Киву (СПУ) та інших покидьків з-за паребріка та московії!! Так-так. Це все факти! Ну а що тоді тут дивного?
Насіння, що кинуте у рясно вдобрений про-російською пропагандою грунт, дало свої пекельні сходи!
показати весь коментар
27.11.2024 10:46 Відповісти
Шо ти мелеш , Житомир і його мер найбільше дали коштів на ЗСУ у відсотках до свого бюджету і треті по обсягу в державі. А тобі тільки поплювати в тих хто допомагає ЗСУ
показати весь коментар
27.11.2024 19:54 Відповісти
Чергові мерзенні мерзоти...
показати весь коментар
27.11.2024 10:46 Відповісти
Цілих 5 виродків, проживають на Житомирщині, і жодне не звернулось до поліці чи СБУ, що їх використовує кацапня проти своєї ж держави!!! Треба державі теж працювати в цьому напрямку та об'явити нагороду тим, хто здасть тих, хто намагається купити такі "послуги"! Мораль у багатьох виродків геть відсутня, то треба викупати цю *******... А з другого боку розстрілювати при намаганні втекти...
показати весь коментар
27.11.2024 10:50 Відповісти
Бо ОРКи знають, на якій території сприятливе підгрунтя для своїх диверсій, вони проводять аналіз вчинків громадян міста, а мабуть й області, слухають про що говорять на базарах, в транспорті, магазинах. Роблять висновки - є ждуни й їх вдосталь! Тому тут нічого дивного. Значить у тому Житомирі однозначно чекають армію рф та орків. Це все висновок з цих поідій, адже так знахабніти, щоб висадити у повітря райуправління поліції, це не що-небуть!
Чомусь у багатьох інших містах, так нахабно і безкарно терористи орків так себе не почувають.
А в тому задрищеному Жиомирі взагалі Українська влада є, чи там процвітає ліве москальське лайно!??
показати весь коментар
27.11.2024 12:03 Відповісти
овца гребана , що ти маєш проти Житомира і його мешканців, **** кацапська підпаркана? Їдь до нас , курва, організую тобі , мразота , "теплу " зустріч , поспілкуєшся з житомирцями , розкажеш їм в очі все , що ти тут гнида пропердела , стара корова. Гнід і підарів скрізь вистачає, починаючи від тих, кто голосував в 19 за зелених ******* і закінчуючи такими як ти ,,що сіють розбрат , і тими мразотами , що підпалюють і підривають.
показати весь коментар
06.12.2024 23:31 Відповісти
Понять і простіть... оні же дєті...
показати весь коментар
27.11.2024 11:27 Відповісти
Щось фсбшники напевно задумали многоходовочку,як залишити в тилу всіх наших ментів,прокурорів,та інших лівоохоронців,може московські гади вважають що від них в тилу буде більше користі?
Треба терміново це перевіряти,відправити на фронт всіх держслужбовців і мусорів,якщо теракти припиняються,то точно гади фсбшники.)))
показати весь коментар
27.11.2024 11:35 Відповісти
Коли б СБУ не було дочкою КГБ СССР а походило від СБ ОУН ми б ніколи не думали про Будапештський меморандум. Не було б ні ЛДНР не було б ні КПУ ні СПУ і прохвессор не став президентом і Крим би не анексовували. А так київська філія КГБ СССР поміняла тільки фасад а підпорядкування ні
показати весь коментар
27.11.2024 13:21 Відповісти
,,Терзают смутние сомненья ".
показати весь коментар
27.11.2024 11:40 Відповісти
ВСІХ РОЗСТРІЛЯТИ! Майно їхніх сімей конфіскувати, родичів відправити копати окопи і розміновувати.
показати весь коментар
27.11.2024 16:07 Відповісти
Ви теж прихильник простих рішень?
А я пропоную прийняти закон - під час воєнного стану колабораціонізм карається конфіскацією майна без винятків. Плюс роботи по розмінуванню.
показати весь коментар
27.11.2024 16:43 Відповісти
 
 