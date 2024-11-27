Задержаны агенты РФ, взорвавшие взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Пострадал правоохранитель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 агентов РФ, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира. Тогда в результате взрыва был травмирован один правоохранитель, находившийся на месте происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, которые завербовали их через телеграм-каналы по поиску "быстрых денег".
Установили взрывчатку возле управления полиции
Как отметили в СБУ, для совершения теракта фигуранты дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райуправления полиции.
По инструкции российских кураторов они начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона.
При этом на месте происшествия агенты установили скрытые видеокамеры, которые фиксировали подрыв в режиме реального времени.
Задержание злоумышленников
Все пятеро террористов, которые действовали отдельно друг от друга, были задержаны "по горячим следам" в результате спецоперации в областном центре. Среди них - 46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж.
По инструкции оккупантов, рецидивист покупал составляющие к взрывчатке, которые затем прятал в заранее оговоренном тайнике.
Далее вражеские задачи выполняли жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайника и по предоставленным им схемам в арендованной квартире изготовили взрывное устройство.
Двое других соучастников - установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие.
Во время обысков у задержанных изъяты составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами преступления.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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БуншуЗеленського похож! Ну прям одно ліцо!"
Насіння, що кинуте у рясно вдобрений про-російською пропагандою грунт, дало свої пекельні сходи!
Чомусь у багатьох інших містах, так нахабно і безкарно терористи орків так себе не почувають.
А в тому задрищеному Жиомирі взагалі Українська влада є, чи там процвітає ліве москальське лайно!??
Треба терміново це перевіряти,відправити на фронт всіх держслужбовців і мусорів,якщо теракти припиняються,то точно гади фсбшники.)))
А я пропоную прийняти закон - під час воєнного стану колабораціонізм карається конфіскацією майна без винятків. Плюс роботи по розмінуванню.