РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7073 посетителя онлайн
Новости Фото
6 989 27

Задержаны агенты РФ, взорвавшие взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Пострадал правоохранитель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 агентов РФ, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира. Тогда в результате взрыва был травмирован один правоохранитель, находившийся на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, которые завербовали их через телеграм-каналы по поиску "быстрых денег".

Смотрите также: Задержаны рецидивисты на Киевщине и Прикарпатье, которые по заказу РФ подожгли "Новую почту" и релейные шкафы УЗ, - СБУ. ФОТО

Установили взрывчатку возле управления полиции

Как отметили в СБУ, для совершения теракта фигуранты дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райуправления полиции.

По инструкции российских кураторов они начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона.

При этом на месте происшествия агенты установили скрытые видеокамеры, которые фиксировали подрыв в режиме реального времени.

Задержание злоумышленников

Все пятеро террористов, которые действовали отдельно друг от друга, были задержаны "по горячим следам" в результате спецоперации в областном центре. Среди них - 46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж.

По инструкции оккупантов, рецидивист покупал составляющие к взрывчатке, которые затем прятал в заранее оговоренном тайнике.

Далее вражеские задачи выполняли жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайника и по предоставленным им схемам в арендованной квартире изготовили взрывное устройство.

Двое других соучастников - установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие.

Во время обысков у задержанных изъяты составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

Смотрите также: Задержан вражеский агент, пытавшийся взорвать наряд полиции в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі
російські агенти здійснили теракт у Житомирі

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

взрывчатка (842) Житомир (681) СБУ (19874)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Останнім часом лізе оця вся кацапська срань з усіх дірок! Треба їх розстрілювати на місці за законами воєнного часу!
показать весь комментарий
27.11.2024 10:21
+10
Цілих 5 виродків, проживають на Житомирщині, і жодне не звернулось до поліці чи СБУ, що їх використовує кацапня проти своєї ж держави!!! Треба державі теж працювати в цьому напрямку та об'явити нагороду тим, хто здасть тих, хто намагається купити такі "послуги"! Мораль у багатьох виродків геть відсутня, то треба викупати цю *******... А з другого боку розстрілювати при намаганні втекти...
показать весь комментарий
27.11.2024 10:50
+6
Той, шо зліва - вроді на нашого Буншу Зеленського похож! Ну прям одно ліцо!"

показать весь комментарий
27.11.2024 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Останнім часом лізе оця вся кацапська срань з усіх дірок! Треба їх розстрілювати на місці за законами воєнного часу!
показать весь комментарий
27.11.2024 10:21 Ответить
не можно, це ж маладагвардєйци, прадалжатєлі дєла дєдов.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:36 Ответить
Дай зелі автомат, нехай розпочне. Як в кіно. Але для початку йому прийдеться розстріляти "завойовника сибіру", антимайданного мусорка, його мандатованих під куполом, та й себе не забути.
показать весь комментарий
27.11.2024 12:48 Ответить
Адміни Цензора,чому посилання тепер не можна вставити,як раніше???
показать весь комментарий
27.11.2024 10:21 Ответить
слушне питання. Підтримую.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:34 Ответить
Ти напевно не читач, а письменник, прочитай хоч би утримуване статтею там написано, що є доведений зв'язок з ФСБ. А ось їм якраз і потрібно виправдовувати своє існування будь-якими способами. Як в другу світову війну.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:34 Ответить
Тобто, по твоєму, декілька осіб-алкашів одномоментно вирішили разом виготовити вибухівку та підірвати її в громадському місці. При чому діяли як агенти використовуючи схованки, явки і паролі. та фіксували на відео для подальшого розгляду в компанії подібних алкашів. Ти дурне? Викинути гранату по синці можливо, так. Але якщо для цього потрібно буде декілька осіб та ще й цю гранату будуть таємно по місту переміщати то тут на синьку ніяк не спишеш.
показать весь комментарий
27.11.2024 11:25 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2024 10:37 Ответить
Той, шо зліва - вроді на нашого Буншу Зеленського похож! Ну прям одно ліцо!"

показать весь комментарий
27.11.2024 10:31 Ответить
Підробляє мабуть
показать весь комментарий
27.11.2024 10:35 Ответить
Шо, на скумбрію не вистачає
показать весь комментарий
27.11.2024 10:39 Ответить
І знову в тому Житомирі!? У всіх Українців це місто на слуху. Мер Сергій Сухомлін - друг і шанувальник Олекскандра Лукашенка, якого він якось приймав до себе в гості, про-російські організації у місті та області, втеранські організації з фінансуванням з рф. А що ж ще могло відбутись?! Ну, якщо провести навіть поверхневий інформаційний аналіз інтернет-пубілкацій, то це не велике вже обласне містечко завжди було не однозначне, а саме: місцяни Житомира та області підтримували на виборах партію регіонів (ОПЗЖ), схвально і з підтримкою відносились до руху комуністів (КПУ, Ліва опозиція), приймаючи активну участь в їхніх заходах у вигляді ходи в колоні до 1 та 9 травня, також активно голосували за Киву (СПУ) та інших покидьків з-за паребріка та московії!! Так-так. Це все факти! Ну а що тоді тут дивного?
Насіння, що кинуте у рясно вдобрений про-російською пропагандою грунт, дало свої пекельні сходи!
показать весь комментарий
27.11.2024 10:46 Ответить
Шо ти мелеш , Житомир і його мер найбільше дали коштів на ЗСУ у відсотках до свого бюджету і треті по обсягу в державі. А тобі тільки поплювати в тих хто допомагає ЗСУ
показать весь комментарий
27.11.2024 19:54 Ответить
Чергові мерзенні мерзоти...
показать весь комментарий
27.11.2024 10:46 Ответить
Цілих 5 виродків, проживають на Житомирщині, і жодне не звернулось до поліці чи СБУ, що їх використовує кацапня проти своєї ж держави!!! Треба державі теж працювати в цьому напрямку та об'явити нагороду тим, хто здасть тих, хто намагається купити такі "послуги"! Мораль у багатьох виродків геть відсутня, то треба викупати цю *******... А з другого боку розстрілювати при намаганні втекти...
показать весь комментарий
27.11.2024 10:50 Ответить
Бо ОРКи знають, на якій території сприятливе підгрунтя для своїх диверсій, вони проводять аналіз вчинків громадян міста, а мабуть й області, слухають про що говорять на базарах, в транспорті, магазинах. Роблять висновки - є ждуни й їх вдосталь! Тому тут нічого дивного. Значить у тому Житомирі однозначно чекають армію рф та орків. Це все висновок з цих поідій, адже так знахабніти, щоб висадити у повітря райуправління поліції, це не що-небуть!
Чомусь у багатьох інших містах, так нахабно і безкарно терористи орків так себе не почувають.
А в тому задрищеному Жиомирі взагалі Українська влада є, чи там процвітає ліве москальське лайно!??
показать весь комментарий
27.11.2024 12:03 Ответить
овца гребана , що ти маєш проти Житомира і його мешканців, **** кацапська підпаркана? Їдь до нас , курва, організую тобі , мразота , "теплу " зустріч , поспілкуєшся з житомирцями , розкажеш їм в очі все , що ти тут гнида пропердела , стара корова. Гнід і підарів скрізь вистачає, починаючи від тих, кто голосував в 19 за зелених ******* і закінчуючи такими як ти ,,що сіють розбрат , і тими мразотами , що підпалюють і підривають.
показать весь комментарий
06.12.2024 23:31 Ответить
Понять і простіть... оні же дєті...
показать весь комментарий
27.11.2024 11:27 Ответить
Щось фсбшники напевно задумали многоходовочку,як залишити в тилу всіх наших ментів,прокурорів,та інших лівоохоронців,може московські гади вважають що від них в тилу буде більше користі?
Треба терміново це перевіряти,відправити на фронт всіх держслужбовців і мусорів,якщо теракти припиняються,то точно гади фсбшники.)))
показать весь комментарий
27.11.2024 11:35 Ответить
Коли б СБУ не було дочкою КГБ СССР а походило від СБ ОУН ми б ніколи не думали про Будапештський меморандум. Не було б ні ЛДНР не було б ні КПУ ні СПУ і прохвессор не став президентом і Крим би не анексовували. А так київська філія КГБ СССР поміняла тільки фасад а підпорядкування ні
показать весь комментарий
27.11.2024 13:21 Ответить
,,Терзают смутние сомненья ".
показать весь комментарий
27.11.2024 11:40 Ответить
ВСІХ РОЗСТРІЛЯТИ! Майно їхніх сімей конфіскувати, родичів відправити копати окопи і розміновувати.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:07 Ответить
Ви теж прихильник простих рішень?
А я пропоную прийняти закон - під час воєнного стану колабораціонізм карається конфіскацією майна без винятків. Плюс роботи по розмінуванню.
показать весь комментарий
27.11.2024 16:43 Ответить
 
 