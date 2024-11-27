Задержаны агенты РФ, взорвавшие взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Пострадал правоохранитель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 5 агентов РФ, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира. Тогда в результате взрыва был травмирован один правоохранитель, находившийся на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, которые завербовали их через телеграм-каналы по поиску "быстрых денег".

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Установили взрывчатку возле управления полиции

Как отметили в СБУ, для совершения теракта фигуранты дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райуправления полиции.

По инструкции российских кураторов они начинили взрывчатку гвоздями и замаскировали в термосе, а ее детонацию осуществили "удаленно" с помощью мобильного телефона.

При этом на месте происшествия агенты установили скрытые видеокамеры, которые фиксировали подрыв в режиме реального времени.

Задержание злоумышленников

Все пятеро террористов, которые действовали отдельно друг от друга, были задержаны "по горячим следам" в результате спецоперации в областном центре. Среди них - 46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж.

По инструкции оккупантов, рецидивист покупал составляющие к взрывчатке, которые затем прятал в заранее оговоренном тайнике.

Далее вражеские задачи выполняли жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали эти "компоненты" из тайника и по предоставленным им схемам в арендованной квартире изготовили взрывное устройство.

Двое других соучастников - установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие.

Во время обысков у задержанных изъяты составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

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Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.