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По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 поджигателей, которые выполняли заказ российских спецслужб в разных регионах Украины. Все фигуранты были завербованы ФСБ, когда искали быстрые заработки в Телеграм-каналах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в Киеве "по горячим следам" задержаны двое злоумышленников в возрасте 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап, проходивший техосмотр после выполнения боевых задач в Донецкой области.

В Закарпатской области правоохранители задержали двух фигурантов, которые подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. Тогда в результате происшествия огонь повредил двери и окно госучреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел отомстить полицейским и пытался поджечь служебные авто: В Киеве задержали мужчину, - Нацполиция. ФОТО

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию оператора мобильной связи. Однако их задержали "на горячем", когда они собирались совершить новое преступление.

На Полтавщине разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на восточном фронте.

Подозрения злоумышленникам

После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц);
  • ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Пытались уничтожить военные авто и админздание: СБУ задержала 5 поджигателей в двух областях. ФОТОрепортаж

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

Автор: 

Киев (25516) поджог (1071) СБУ (19890) Закарпатская область (2584) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+17
Покоління дегенератів у закацаплених батьків.
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09.12.2024 16:27
+13
палити автівки військовим можуть а воювати ні? зменьшити мобілізаціник вік до 18 років! хай ворогам танки на фронті палять!
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09.12.2024 16:33
+12
Ти диви, а кацапи українців (нібито українців) мобілізують у зрадники не дивлячись на (непризовний) вік...
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09.12.2024 16:30
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Покоління дегенератів у закацаплених батьків.
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09.12.2024 16:27 Ответить
людина яка називає себе Дмітрій жаліється на закацаплених
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09.12.2024 17:10 Ответить
Я був жертвою русифікації як і мільйони українців. А ім'я на Цензорі не змінюється функціонально.
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09.12.2024 17:17 Ответить
В тюрму на максималки разом з батьками!
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09.12.2024 16:29 Ответить
Ти диви, а кацапи українців (нібито українців) мобілізують у зрадники не дивлячись на (непризовний) вік...
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09.12.2024 16:30 Ответить
палити автівки військовим можуть а воювати ні? зменьшити мобілізаціник вік до 18 років! хай ворогам танки на фронті палять!
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09.12.2024 16:33 Ответить
А тут дискусія чи потрібно призивати в армію молодших 25 років ,ось вона "золота молодь" цих виродків на розмінування ,а батьки мають відшкодувати за завдану шкоду ,закрийти вже нарешті анонімні телеграм канали.
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09.12.2024 16:41 Ответить
В країні воєнний стан ? За цих умов як треба нищити ворога ? Чи вони друзі дЄрмака ? Або виконували вказівки ОПісу ?
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09.12.2024 16:43 Ответить
"палили автівки військових та адмінбудівлі"
-------
Це територія сметунів, а не влади. І цю територію вони, сметуни нікому не віддадуть.
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09.12.2024 16:50 Ответить
ХТО такі сметуни ?
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09.12.2024 16:55 Ответить
то ти за зелену владу? а смітуни це хто?
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09.12.2024 20:03 Ответить
************************.......палять в основному підліткі і вже яким за 18-20 років....спочатку наголосували нам Зе, а тепер працюють на ворога....окуеть...воювати ще малі за державу, а диверсії роблять....як казав Зе генофонд треба берегти....але це гімнофонд
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09.12.2024 16:52 Ответить
Спочатку треба прояснити хто у них батьки ! А далі по ... протоколу дій у певних ситуаціях. Кому різки, кому сокирою по лікоть.
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09.12.2024 16:57 Ответить
....на Майдані ми стояли з прапорами держави, а на іншій стороні стояла молодь з прапорами ригоАналів за гроші...теж хотіли вони швидко заробити.
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09.12.2024 17:07 Ответить
У вашому комі є відповідь, що робити з молоддю. Їм потрібно десь заробити. Роботи на руїнах від комун. служб багато. Треба їх залучати і оплатити їх працю. Тоді вони не будуть шукати сумнівні "халтурки".
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09.12.2024 18:48 Ответить
вірно. обороні споруди це і є робота, але підпалювати автівки воно то є легкий заробіток.
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09.12.2024 20:07 Ответить
їхні батьки точно не на фронті..
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09.12.2024 17:50 Ответить
Не гарант 100%.
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09.12.2024 18:51 Ответить
99,99999999999%
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09.12.2024 18:56 Ответить
те що вони роблять, це тероризм..
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09.12.2024 17:51 Ответить
расстрелять і піздець. навіщо з цим гівном маятись все нікчемне його життя
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09.12.2024 17:44 Ответить
Тільки РОЗСТРІЛИ їх зупинять!
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09.12.2024 22:09 Ответить
 
 