По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 поджигателей, которые выполняли заказ российских спецслужб в разных регионах Украины. Все фигуранты были завербованы ФСБ, когда искали быстрые заработки в Телеграм-каналах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в Киеве "по горячим следам" задержаны двое злоумышленников в возрасте 17 и 20 лет, которые подожгли военный пикап, проходивший техосмотр после выполнения боевых задач в Донецкой области.

В Закарпатской области правоохранители задержали двух фигурантов, которые подожгли админздание одного из сельских советов Мукачевского района. Тогда в результате происшествия огонь повредил двери и окно госучреждения.

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После этого злоумышленники пытались сжечь генератор, питающий базовую станцию оператора мобильной связи. Однако их задержали "на горячем", когда они собирались совершить новое преступление.

На Полтавщине разоблачили 16-летнюю студентку местного колледжа, которая подожгла внедорожник боевой бригады ВСУ, воюющей на восточном фронте.

Подозрения злоумышленникам

После выполнения заказных поджогов фигуранты надеялись получить деньги от своих российских кураторов, но вместо этого получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное группой лиц);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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