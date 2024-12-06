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Хотел отомстить полицейским и пытался поджечь служебные автомобили: в Киеве задержали мужчину, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который с помощью "коктейля Молотова" попытался поджечь служебные автомобили на территории полицейского управления. Таким образом он хотел отомстить полицейским, которые накануне остановили его за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, инцидент произошел на следующую ночь после задержания. Мужчина подошел к зданию управления полиции и бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в сторону припаркованных служебных автомобилей.

Позже правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

"Им оказался 26 летний уроженец Харькова, который неоднократно имел проблемы с законом. Как выяснилось, накануне наряд полиции доставил мужчину - нарушителя комендантского часа - в районное управление полиции для проверки. За что последний решил отомстить правоохранителям и поджечь служебный автотранспорт, который находился на территории админздания", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого мужчина приобрел легковоспламеняющуюся смесь и другие элементы, необходимые для так называемого "коктейля Молотова".

"Он надел неприметную одежду и капюшон, чтобы не привлекать внимание окружающих. Дождавшись подходящего момента, подошел к полицейскому управлению, поджег бутылку с веществом, бросил ее через забор в сторону припаркованных авто, а затем скрылся", - сообщили правоохранители.

В пресс-службе отметили, что смесь не вспыхнула и никто не пострадал.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли одежду, в которой он был, и другие вещественные доказательства.

Сейчас следователи полиции вручили ему подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Законченное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя). За содеянное мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

У Києві Нацполіція затримала палія службових авто

Автор: 

Киев (25495) поджог (1068) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+4
Нє, це канєшно прикольно. Але цікаво те, що як депутата зловити - так пук-пук, срьоньк-срьоньк. А як машину мєнтам спалити - то бачте такого не прощаємо, знайдемо через пару годин.
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06.12.2024 19:30
+3
" Наслідки" чого? Затримали за порушення коменданської годину під час воєнного стану.
Біля фронту, взагалі розстрілювати потрібно, а тут демократія - в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили.
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06.12.2024 20:51
+3
Ти наприклад підеш палити?
Так?
Ні?
А цей ушльопок пішов, по дорозі і тебе гасом обільє, якщо під ногами крутитися будеш
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06.12.2024 21:12
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ДВБ на фото- це скорочення для цього зебіла?
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06.12.2024 19:28 Ответить
Нє, це канєшно прикольно. Але цікаво те, що як депутата зловити - так пук-пук, срьоньк-срьоньк. А як машину мєнтам спалити - то бачте такого не прощаємо, знайдемо через пару годин.
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06.12.2024 19:30 Ответить
А ти спробуй спалити, може тобі вдасться вєтошью прикинуся .?
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06.12.2024 20:47 Ответить
як завжди в Україні "а якщо депутат...."

так депутатам можна палити машини поліцаїв
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06.12.2024 22:39 Ответить
З 16-річного підлітка виріс справжній сметун. Не треба вчитися поганому у дорослих, коли ти ще 16-річний підліток. В 26 це добрим не закінчиться.
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06.12.2024 19:33 Ответить
Треба бути по-кі-р-ним. Так??? 😂😂😂 в державі не працює судова система-це наслідки
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06.12.2024 20:17 Ответить
" Наслідки" чого? Затримали за порушення коменданської годину під час воєнного стану.
Біля фронту, взагалі розстрілювати потрібно, а тут демократія - в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили.
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06.12.2024 20:51 Ответить
Київ не біля фронту...за те шо в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили не йдуть машини палити
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06.12.2024 21:00 Ответить
Ти наприклад підеш палити?
Так?
Ні?
А цей ушльопок пішов, по дорозі і тебе гасом обільє, якщо під ногами крутитися будеш
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06.12.2024 21:12 Ответить
а де "со блюдєніє конституції" ?

.
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06.12.2024 22:41 Ответить
26+15=41
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06.12.2024 19:48 Ответить
Мстітєль... Відішліть 810-тим марпєхам мсіть....
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06.12.2024 23:37 Ответить
 
 