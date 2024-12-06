Хотел отомстить полицейским и пытался поджечь служебные автомобили: в Киеве задержали мужчину, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который с помощью "коктейля Молотова" попытался поджечь служебные автомобили на территории полицейского управления. Таким образом он хотел отомстить полицейским, которые накануне остановили его за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, инцидент произошел на следующую ночь после задержания. Мужчина подошел к зданию управления полиции и бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в сторону припаркованных служебных автомобилей.

Позже правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

"Им оказался 26 летний уроженец Харькова, который неоднократно имел проблемы с законом. Как выяснилось, накануне наряд полиции доставил мужчину - нарушителя комендантского часа - в районное управление полиции для проверки. За что последний решил отомстить правоохранителям и поджечь служебный автотранспорт, который находился на территории админздания", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого мужчина приобрел легковоспламеняющуюся смесь и другие элементы, необходимые для так называемого "коктейля Молотова".

"Он надел неприметную одежду и капюшон, чтобы не привлекать внимание окружающих. Дождавшись подходящего момента, подошел к полицейскому управлению, поджег бутылку с веществом, бросил ее через забор в сторону припаркованных авто, а затем скрылся", - сообщили правоохранители.

В пресс-службе отметили, что смесь не вспыхнула и никто не пострадал.

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Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли одежду, в которой он был, и другие вещественные доказательства.

Сейчас следователи полиции вручили ему подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Законченное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя). За содеянное мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.