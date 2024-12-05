Пытались уничтожить военные авто и админздание: СБУ задержала 5 поджигателей в двух областях. ФОТОрепортаж

СБУ и Нацполиция задержали 5 мужчин, которые по заказу РФ осуществляли поджоги на Киевщине и Тернопольщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные, в частности, - это рецидивисты и безработные искатели "легких" денег в Telegram-каналах.

Они пытались уничтожить два военных авто и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Киевская область

"По горячим следам" задержан 24-летний житель столицы, который ранее отбыл тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество. После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить "тестовое" задание: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.

Еще двух фигурантов разоблачили в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру. Оба злоумышленника были задержаны сразу после того как они подожгли служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ, вернувшийся с передовой.

Они зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий "отчет" своему российскому куратору.

СБУ отметила, что три года назад злоумышленники прибыли в столичный регион из Донецкой области как переселенцы. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Тернопольская область

Задержаны двое местных жителей в возрасте 20 и 23 года, пытавшиеся уничтожить админздание сельсовета вблизи областного центра.

Сначала фигуранты разбили окно госучреждения, а затем вылили в помещение легковоспламеняющуюся смесь и подожгли его.

В данное время всем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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