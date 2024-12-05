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Новости
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Пытались уничтожить военные авто и админздание: СБУ задержала 5 поджигателей в двух областях. ФОТОрепортаж

СБУ и Нацполиция задержали 5 мужчин, которые по заказу РФ осуществляли поджоги на Киевщине и Тернопольщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные, в частности, - это рецидивисты и безработные искатели "легких" денег в Telegram-каналах.

Они пытались уничтожить два военных авто и админздание с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Киевская область

"По горячим следам" задержан 24-летний житель столицы, который ранее отбыл тюремный срок за наркоторговлю, разбой и мошенничество. После выхода на свободу он пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился выполнить "тестовое" задание: сжечь внедорожник ВСУ. Сразу после совершения нового преступления его задержали правоохранители.

Еще двух фигурантов разоблачили в одном из поселков Фастовского района, где они арендовали квартиру. Оба злоумышленника были задержаны сразу после того как они подожгли служебный внедорожник десантно-штурмовых войск ВСУ, вернувшийся с передовой.

Они зафиксировали возгорание авто на камеры мобильных телефонов и отправили соответствующий "отчет" своему российскому куратору.

СБУ отметила, что три года назад злоумышленники прибыли в столичный регион из Донецкой области как переселенцы. Один из них в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Тернопольская область

Задержаны двое местных жителей в возрасте 20 и 23 года, пытавшиеся уничтожить админздание сельсовета вблизи областного центра.

Сначала фигуранты разбили окно госучреждения, а затем вылили в помещение легковоспламеняющуюся смесь и подожгли его.

В данное время всем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • - ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • - ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині
СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині
СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині
СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині
СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині
СБУ затримала 5 паліїв на Київщині та Тернопільщині

Автор: 

Киевская область (4118) поджог (1068) СБУ (19869) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+15
І всі вони броньовані шлопаки до 25 рочків, які не годяться для війни, адже це золотий генофонд зелебоби..
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05.12.2024 13:16
+13
Згоден, палити автівки волонтерів і ЗСУ, ці ******** можуть з 14 років, багато хто з них до 18 років, вже мають кримінальні статті, а от захищати відчизну до 25 років, ні, ні! Генофонд націїї!? 🤬
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05.12.2024 13:22
+13
А то виходить, що обирати всяку шваль і допускати її до керівництва країни можна з 18 років, а коли треба відповідати за свій вибір, то вони ще діти, виявляється.
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05.12.2024 13:26
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Вас не бісить, коли ці рашистські свинособаки брать'ямі обзиваються? Хоча в випадку з цими на фото, тут ніяких образ не повинно бути.
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05.12.2024 13:15 Ответить
а що хіба ні, то ж брати по розуму.
таких у всіх війнах відразу до стінки ставили, але у нас гуманізм, особливо до діточок яким немає 25 рочків.
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05.12.2024 13:19 Ответить
А то виходить, що обирати всяку шваль і допускати її до керівництва країни можна з 18 років, а коли треба відповідати за свій вибір, то вони ще діти, виявляється.
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05.12.2024 13:26 Ответить
Рома, ты что? Это же "ГОВНОфонд нации" по ЗЕ и ЗА! Ой, простите, генофонд. Их трогать нельзя
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06.12.2024 14:47 Ответить
І всі вони броньовані шлопаки до 25 рочків, які не годяться для війни, адже це золотий генофонд зелебоби..
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05.12.2024 13:16 Ответить
Згоден, палити автівки волонтерів і ЗСУ, ці ******** можуть з 14 років, багато хто з них до 18 років, вже мають кримінальні статті, а от захищати відчизну до 25 років, ні, ні! Генофонд націїї!? 🤬
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05.12.2024 13:22 Ответить
... не тільки ці юні ********-як правило, у них і батьки совковата тупорила.
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05.12.2024 13:46 Ответить
Коли до дебільної влади дійде, що треба було вже давно вимкнути ФСБ канал звязку Телеграм на території України! Ще з початку війни. Хоча блін "зелені" барбершопері, коачі і Вілікий Відошник не можуть від цього відмовитись.
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05.12.2024 13:28 Ответить
не буде тг буде сигнал чи вайбер, що при цьому зміниться ?
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05.12.2024 13:53 Ответить
Телеграм зараз єдиний зашифрований канал! Інші адмініструються і відстежуються. Телеграм для розповсюдження дитячого порно, продажу наркотиків і безпечного звязку з ФСБ. Головне не залишати у себе на телефоні або компьютері файли спілкування.
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05.12.2024 14:49 Ответить
Розстріл, тільки розстріл!!!
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05.12.2024 13:55 Ответить
Вайбер на болотах непопулярний, у них Катцап, пробачте Ватсаб! 😁
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05.12.2024 13:56 Ответить
опитниє маладагвардєйци. Пятьоркамі работают.
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05.12.2024 13:56 Ответить
Ось до чого приводить ця нікчемна політика "какая разница" і безвідповідальність на всіх рівнях самі посіяли зло яке ворог викорисовує ,а тут підкинули тему чи варто призивати в армію молодших як 25 років ,ніяк не наважатся закрити анонімні телеграм канали ,а чому так звані переселенці не в ЗСУ ,всіх виродків на розмінування .
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05.12.2024 14:03 Ответить
Данєцкіє переселенці "постраждалі"
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05.12.2024 14:07 Ответить
 
 