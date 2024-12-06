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Хотів помститися поліцейським та намагався підпалити службові авто: У Києві затримали чоловіка, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який за допомогою "коктейлю Молотова"  спробував підпалити службові автомобілі на території поліцейського управління. Таким чином він хотів помститися поліцейським, які напередодні зупинили його за порушення комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, інцидент стався наступної ночі після затримання. Чоловік підійшов до будівлі управління поліції та кинув пляшку з легкозаймистою речовиною у бік припаркованих службових автомобілів.

Пізніше правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.

"Ним виявився 26 річний уродженець Харкова, який неодноразово мав проблеми із законом. Як з’ясувалося, напередодні наряд поліції доставив чоловіка – порушника комендантської години – до районного управління поліції для перевірки. За що останній вирішив помститися правоохоронцям та підпалити службовий автотранспорт, що знаходився на території адмінбудівлі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для цього чоловік придбав легкозаймисту суміш та інші елементи, необхідні для так званого "коктейлю Молотова".

"Він одягнув непримітний одяг та капюшон, щоб не привертати увагу оточуючих. Дочекавшись слушного моменту, підійшов до поліцейського управління, підпалив пляшку з речовиною, жбурнув її через паркан у бік припаркованих авто, а потім втік", - повідомили правоохоронці.

У пресслужбі зауважили, що суміш не спалахнула та ніхто не постраждав.

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Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили одяг, у якому він був та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції вручили йому підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Закінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця). За скоєне чоловіку загрожує від шести до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У Києві Нацполіція затримала палія службових авто

Автор: 

Київ (19457) підпал (673) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+4
Нє, це канєшно прикольно. Але цікаво те, що як депутата зловити - так пук-пук, срьоньк-срьоньк. А як машину мєнтам спалити - то бачте такого не прощаємо, знайдемо через пару годин.
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06.12.2024 19:30
+3
" Наслідки" чого? Затримали за порушення коменданської годину під час воєнного стану.
Біля фронту, взагалі розстрілювати потрібно, а тут демократія - в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили.
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06.12.2024 20:51
+3
Ти наприклад підеш палити?
Так?
Ні?
А цей ушльопок пішов, по дорозі і тебе гасом обільє, якщо під ногами крутитися будеш
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06.12.2024 21:12
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ДВБ на фото- це скорочення для цього зебіла?
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06.12.2024 19:28 Відповісти
Нє, це канєшно прикольно. Але цікаво те, що як депутата зловити - так пук-пук, срьоньк-срьоньк. А як машину мєнтам спалити - то бачте такого не прощаємо, знайдемо через пару годин.
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06.12.2024 19:30 Відповісти
А ти спробуй спалити, може тобі вдасться вєтошью прикинуся .?
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06.12.2024 20:47 Відповісти
як завжди в Україні "а якщо депутат...."

так депутатам можна палити машини поліцаїв
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06.12.2024 22:39 Відповісти
З 16-річного підлітка виріс справжній сметун. Не треба вчитися поганому у дорослих, коли ти ще 16-річний підліток. В 26 це добрим не закінчиться.
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06.12.2024 19:33 Відповісти
Треба бути по-кі-р-ним. Так??? 😂😂😂 в державі не працює судова система-це наслідки
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06.12.2024 20:17 Відповісти
" Наслідки" чого? Затримали за порушення коменданської годину під час воєнного стану.
Біля фронту, взагалі розстрілювати потрібно, а тут демократія - в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили.
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06.12.2024 20:51 Відповісти
Київ не біля фронту...за те шо в бобіку до РОВД прокатали на шару і відпустили не йдуть машини палити
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06.12.2024 21:00 Відповісти
Ти наприклад підеш палити?
Так?
Ні?
А цей ушльопок пішов, по дорозі і тебе гасом обільє, якщо під ногами крутитися будеш
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06.12.2024 21:12 Відповісти
а де "со блюдєніє конституції" ?

.
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06.12.2024 22:41 Відповісти
26+15=41
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06.12.2024 19:48 Відповісти
Мстітєль... Відішліть 810-тим марпєхам мсіть....
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06.12.2024 23:37 Відповісти
 
 