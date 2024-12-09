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На замовлення РФ палили автівки військових та адмінбудівлі: У Києві та двох областях затримано 5 осіб, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб у різних регіонах України. Усі фігуранти були завербовані ФСБ, коли шукали швидкі заробітки у Телеграм-каналах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у Києві "по гарячих слідах" затримано двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

У Закарпатській області правоохоронці затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Тоді внаслідок події вогонь пошкодив двері та вікно держустанови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотів помститися поліцейським та намагався підпалити службові авто: У Києві затримали чоловіка, - Нацполіція. ФОТО 

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали "на гарячому", коли вони збиралися вчинити новий злочин.

На Полтавщині викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Підозри зловмисникам

Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також: Намагалися знищити військові авто та адмінбудівлю: СБУ затримала 5 паліїв у двох областях. ФОТОрепортаж 

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

СБУ затримала паліїв, які на замовлення РФ діяли у трьох регіонах України

Автор: 

Київ (19443) підпал (671) СБУ (12797) Закарпатська область (2046) Полтавська область (1103)


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Топ коментарі
+17
Покоління дегенератів у закацаплених батьків.
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09.12.2024 16:27
+13
палити автівки військовим можуть а воювати ні? зменьшити мобілізаціник вік до 18 років! хай ворогам танки на фронті палять!
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09.12.2024 16:33
+12
Ти диви, а кацапи українців (нібито українців) мобілізують у зрадники не дивлячись на (непризовний) вік...
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09.12.2024 16:30
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Покоління дегенератів у закацаплених батьків.
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09.12.2024 16:27 Відповісти
людина яка називає себе Дмітрій жаліється на закацаплених
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09.12.2024 17:10 Відповісти
Я був жертвою русифікації як і мільйони українців. А ім'я на Цензорі не змінюється функціонально.
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09.12.2024 17:17 Відповісти
В тюрму на максималки разом з батьками!
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09.12.2024 16:29 Відповісти
Ти диви, а кацапи українців (нібито українців) мобілізують у зрадники не дивлячись на (непризовний) вік...
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09.12.2024 16:30 Відповісти
палити автівки військовим можуть а воювати ні? зменьшити мобілізаціник вік до 18 років! хай ворогам танки на фронті палять!
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09.12.2024 16:33 Відповісти
А тут дискусія чи потрібно призивати в армію молодших 25 років ,ось вона "золота молодь" цих виродків на розмінування ,а батьки мають відшкодувати за завдану шкоду ,закрийти вже нарешті анонімні телеграм канали.
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09.12.2024 16:41 Відповісти
В країні воєнний стан ? За цих умов як треба нищити ворога ? Чи вони друзі дЄрмака ? Або виконували вказівки ОПісу ?
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09.12.2024 16:43 Відповісти
"палили автівки військових та адмінбудівлі"
-------
Це територія сметунів, а не влади. І цю територію вони, сметуни нікому не віддадуть.
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09.12.2024 16:50 Відповісти
ХТО такі сметуни ?
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09.12.2024 16:55 Відповісти
то ти за зелену владу? а смітуни це хто?
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09.12.2024 20:03 Відповісти
************************.......палять в основному підліткі і вже яким за 18-20 років....спочатку наголосували нам Зе, а тепер працюють на ворога....окуеть...воювати ще малі за державу, а диверсії роблять....як казав Зе генофонд треба берегти....але це гімнофонд
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09.12.2024 16:52 Відповісти
Спочатку треба прояснити хто у них батьки ! А далі по ... протоколу дій у певних ситуаціях. Кому різки, кому сокирою по лікоть.
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09.12.2024 16:57 Відповісти
....на Майдані ми стояли з прапорами держави, а на іншій стороні стояла молодь з прапорами ригоАналів за гроші...теж хотіли вони швидко заробити.
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09.12.2024 17:07 Відповісти
У вашому комі є відповідь, що робити з молоддю. Їм потрібно десь заробити. Роботи на руїнах від комун. служб багато. Треба їх залучати і оплатити їх працю. Тоді вони не будуть шукати сумнівні "халтурки".
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09.12.2024 18:48 Відповісти
вірно. обороні споруди це і є робота, але підпалювати автівки воно то є легкий заробіток.
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09.12.2024 20:07 Відповісти
їхні батьки точно не на фронті..
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09.12.2024 17:50 Відповісти
Не гарант 100%.
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09.12.2024 18:51 Відповісти
99,99999999999%
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09.12.2024 18:56 Відповісти
те що вони роблять, це тероризм..
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09.12.2024 17:51 Відповісти
расстрелять і піздець. навіщо з цим гівном маятись все нікчемне його життя
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09.12.2024 17:44 Відповісти
Тільки РОЗСТРІЛИ їх зупинять!
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09.12.2024 22:09 Відповісти
 
 