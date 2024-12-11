Поджигал почтовые отделения и админздания за денежное вознаграждение: задержан житель Одесщины. ФОТОрепортаж
В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который на заказ осуществлял поджоги почтовых отделений, помещения Пенсионного фонда и Центра предоставления административных услуг.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, злоумышленник в одном из мессенджеров получил предложение за денежное вознаграждение осуществлять поджоги админзданий на территории региона. В случае "опасности" ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.
Мужчина тщательно согласовывал цели и придерживался конспиративных мер, что существенно затрудняло его идентификацию.
"Подготовив необходимые материалы для совершения преступлений, подозреваемый прибывал к выбранным объектам, разливал горючее на окна и стены, поджигал их и фиксировал свои действия на видео. Деньги за содеянное получал на электронный кошелек", - рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что в течение октября - декабря 2024 года во исполнение задач мужчина поджег ряд почтовых отделений и админздания органов местного самоуправления.
Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения очередного задания - поджога помещения здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района.
При процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры Одесской области ему сообщено о подозрении по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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