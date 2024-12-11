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Поджигал почтовые отделения и админздания за денежное вознаграждение: задержан житель Одесщины. ФОТОрепортаж

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который на заказ осуществлял поджоги почтовых отделений, помещения Пенсионного фонда и Центра предоставления административных услуг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленник в одном из мессенджеров получил предложение за денежное вознаграждение осуществлять поджоги админзданий на территории региона. В случае "опасности" ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.

Мужчина тщательно согласовывал цели и придерживался конспиративных мер, что существенно затрудняло его идентификацию.

Смотрите также: По заказу РФ жгли авто военных и админздания: В Киеве и двух областях задержаны 5 человек, - СБУ. ФОТО

На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів

"Подготовив необходимые материалы для совершения преступлений, подозреваемый прибывал к выбранным объектам, разливал горючее на окна и стены, поджигал их и фиксировал свои действия на видео. Деньги за содеянное получал на электронный кошелек", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что в течение октября - декабря 2024 года во исполнение задач мужчина поджег ряд почтовых отделений и админздания органов местного самоуправления.

Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения очередного задания - поджога помещения здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района.

При процессуальном руководстве Черноморской окружной прокуратуры Одесской области ему сообщено о подозрении по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пытались уничтожить военные авто и админздание: СБУ задержала 5 поджигателей в двух областях. ФОТОрепортаж

На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів
На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об’єктів

Автор: 

Одесская область (3563) поджог (1071) Офис Генпрокурора (2465) Черноморское (22)


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Спалити агента ворога.
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11.12.2024 16:49 Ответить
спочатку ******, вместо контрольного
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11.12.2024 16:57 Ответить
нарешті +/- прийнтяне фото затримання, хоча краще б без блюру. і розвісити біл борди по регіону з розбитою мордою і вирваними патлами. впевнений підпалів би столо в рази менше
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11.12.2024 17:02 Ответить
пока правоохранительная система не начнет их наказывать как ПОЛОЖЕННО , это не прекратится !!!((( по закону военного времени , без суда и слетствия !!!!(((
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11.12.2024 18:14 Ответить
Ставлю пляшку віски, що більше 2 років не дадуть....
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11.12.2024 19:08 Ответить
Хто замовляв,про кацапів не пишуть,за то пишуть про виїзд за кордон.
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11.12.2024 19:23 Ответить
На фронт!! На Покровськ!!!
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11.12.2024 19:40 Ответить
 
 