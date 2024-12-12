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Новости Война
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Обстрел Запорожья 10 декабря: количество жертв возросло до 11 человек

Кількість жертв удару РФ по Запоріжжю зросла до 11

В результате обстрела Запорожья войсками РФ 10 декабря 2024 года до 11 возросло количество жертв. Из-под завалов достали тело женщины.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Только что спасатели достали тело женщины из под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря. Надеялись до последнего, но к сожалению... российская ракета убила 11 запорожцев", - отметил он.

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

Читайте: Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 10, из-под завалов достали тело женщины

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