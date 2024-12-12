Пехотинцы 36-й ОБрМП уничтожили три единицы БМД, 14 оккупантов и 25 раненых во время штурма россиян на Курщине. ВИДЕО

В результате очередного мясного штурма российских войск на Курщине украинская морская пехота нанесла значительные потери оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале 36-й ОБрМП была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Отмечается, что потери противника включают три уничтоженные единицы боевых машин десанта (БМД), 14 ликвидированных и 25 раненых солдат.

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