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Новости Война
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Украинские воины отбили атаку российских десантников на Курщине - уничтожили четыре БМД-2 и ликвидировали 17 россиян. ВИДЕО

Украинские воины из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского и бойцы смежных подразделений отбили атаку российских десантников на Курщине и уничтожили четыре БМД-2 и ликвидировали 17 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских подразделений опубликована в соцсетях.

"Вражеские десантники снова поперли на позиции Сил обороны на Курщине и получили по заслугам. В результате удачных действий бойцов 36 ОБрМП совместно со смежными подразделениями было уничтожено 4 БМД-2 и 17 единиц мяса", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19160) уничтожение (6887) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Курск (1092) БМД (33)


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Все це добре, але треба казати також і про те, що за час, який минув з моменту заходу ЗСУ на Курщину, площа території, яку вони контролюють, зменшилася майже втричі, і на сьогодні складає приблизно 450 кв. км. За вчорашню добу рашисти з північного сходу помітно посунули наші позиції у районі Плехово-Гуєво у напрямку до Суджи, і контрольована нашими військами територія знову скоротилася десь так на 50 кв.км.
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11.12.2024 10:05 Ответить
Хто цей негідник що не доповідає вам обстановку? Назвіть ім'я. Ми всі хвилюємся. (насправді ніт)
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11.12.2024 10:51 Ответить
Мета ЗСУ на Курщині-- не утримувати територію, а знищувати ворога. Як і мета армії взагалі. Не буде ворожої армії, і територія сама відійде.
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11.12.2024 18:04 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиникам
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11.12.2024 18:15 Ответить
 
 