Украинские воины отбили атаку российских десантников на Курщине - уничтожили четыре БМД-2 и ликвидировали 17 россиян. ВИДЕО
Украинские воины из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского и бойцы смежных подразделений отбили атаку российских десантников на Курщине и уничтожили четыре БМД-2 и ликвидировали 17 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских подразделений опубликована в соцсетях.
"Вражеские десантники снова поперли на позиции Сил обороны на Курщине и получили по заслугам. В результате удачных действий бойцов 36 ОБрМП совместно со смежными подразделениями было уничтожено 4 БМД-2 и 17 единиц мяса", - отмечается в комментарии к видео.
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Pavlo Bubenko
показать весь комментарий11.12.2024 10:05 Ответить Мне нравится 1
MausMike
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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Чайка Київ
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