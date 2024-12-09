Курский орел копается в останках российского солдата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой орел кромсает останки российского солдата на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одичалая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+