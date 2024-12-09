Курский орел копается в останках российского солдата. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой орел кромсает останки российского солдата на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандора
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