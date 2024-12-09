Курський орел копирсається у рештках російського солдата. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому орел шматує рештки російського солдата на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура".

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