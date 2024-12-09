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Курський орел копирсається у рештках російського солдата. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому орел шматує рештки російського солдата на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура".

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Автор: 

армія рф (17302) тварини (459) Курськ (1102) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+9
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09.12.2024 16:03
+9
Як символічно: Орла, що клював печінку Прометея, звали Цироз
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09.12.2024 16:04
+8
Смачного орлику
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09.12.2024 15:56
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Смачного орлику
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09.12.2024 15:56 Відповісти
То це мабуть Прометей.
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09.12.2024 15:56 Відповісти
Як символічно: Орла, що клював печінку Прометея, звали Цироз
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09.12.2024 16:04 Відповісти
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09.12.2024 16:30 Відповісти
За те, що Прометей допоміг людям оволодіти вогнем, Зевс їх жорстоко покарав, - наказав олімпійським богам створити першу жінку. Афродіта подарувала їй невимовну красу, Гермес, - вклав у її вуста солодку брехню і лестощі, наділив хитрістю і підступністю, а богиня Афіна одягла в гарні шати. І дали боги ім'я цій жінці, - Пандора ("обдарована всим").

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандора
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09.12.2024 19:03 Відповісти
Та хіба це орел що дохлятиною харчується!
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09.12.2024 15:57 Відповісти
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09.12.2024 15:58 Відповісти
Курський орел
Від джерел до джерел!
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09.12.2024 16:02 Відповісти
А я собі гадав, що курські лише слов'ї бувають…
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09.12.2024 16:00 Відповісти
та так тамошні солов'ї з літа на своїх зємєлях відгодувались ))
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09.12.2024 16:05 Відповісти
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09.12.2024 16:03 Відповісти
Цыпа-цыпа-цыпа...
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09.12.2024 16:05 Відповісти
Скрєпну хромосому видзьобує
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09.12.2024 16:13 Відповісти
В ху...лостане даже орлів на проспіртоване тягне
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09.12.2024 16:16 Відповісти
Бідна птаха... Ризикує померти від отруєння!
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09.12.2024 16:28 Відповісти
.....махає крилом, холодного орка клює під кущем
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09.12.2024 16:42 Відповісти
То ворона-мутант!!!
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09.12.2024 16:58 Відповісти
к чему этот хайп ???((( кто знает чей это солдат ??? матери на это смотреть нельзя !!!(((, берегите своих матерей !!!((( цензор без цензора !!!(((
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09.12.2024 17:03 Відповісти
Кацапські орли мають бути скрєпно-двоголовими.

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09.12.2024 17:45 Відповісти
Хоч якась користь від орка...
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09.12.2024 19:04 Відповісти
Своих не бросаем а только клюем
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09.12.2024 21:04 Відповісти
гималайскій... по буддійській дхармі каждого бурята повинен з'їсти падальник
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09.12.2024 21:42 Відповісти
 
 