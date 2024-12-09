Курський орел копирсається у рештках російського солдата. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому орел шматує рештки російського солдата на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура".
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+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар09.12.2024 16:03
+9 Oresta Bartka
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+8 Владимир Грищенко #551186
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Пандора
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