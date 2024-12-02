Здичавіла свиня шпортає тіло ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавіла свиня шпортає тіло ліквідованого окупанта та товчеться навколо нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у якийсь момент свиня стає ногами на спину росіянину, щоб підійти до тіла з іншого боку.

"Канібалізм як він є: українська свинка розправляється із рештками "російського світу" у рідному селі. Кадри аеророзвідки 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади", - зазначає у коментарі автор публікації.

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