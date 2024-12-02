Одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта и роется вокруг него.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в какой-то момент свинья становится ногами на спину россиянину, чтобы подойти к телу с другой стороны.
"Каннибализм как он есть: украинская свинка расправляется с остатками "русского мира" в родном селе. Кадры аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
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от такі дві реакції на це відео.
одночасно дві зовісм протилежні реакції...
Слава свині!
Взагалі, треба окрему породу свиней вивести на дохлих москалях, накшталт "щурячого короля" і скидувати їх з самальоту на мордор...
неймовірна короткозорість та тупість Західної "Цивілізації" вражає своєю недалекоглядністю та заспаністю-благодУшиЄм до пдрасів, кацапів-людожерів..
а українській пАці, яка пережила багато чого жахливого через кацапів - смачного... та ситого життя на кацапських консервах до Української Перемоги...
Путін - останній президент Російської Федерації... Зафіксований в історії, як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії. Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України... Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась... Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
А про друге товариш розказував. Був на Кубі ще в радянські часи... У свинини запах цитрусових... Бо вони годують свиней великою кількістю зіпсованих лимонів та апельсинів...
Коли ми туди приїхали я побіг на ринок і поспішаючи необачно купив там красивий на вид шмат сала. Коли прийшли додому то виявилося, що його їсти зовсім неможливо із-за запаху тухлої риби. Навіть з горілкою неможливо!!!
Попробували підсмажити, та де там - вонь на всю квартиру. Так і викинули.
А вони там до такого запаху позвикали... Але я туди на полювання їздив "перший і останній раз"...
я не знав. це польське слово.
Я написав, що слово польське, у нас таке не використовують. В Українській мові є з десяток наших слів з таким же значенням.
Мені цікаво, скільки тут людей знає це слово, крім вас.
Я можу написати ще 5 синонімів?
Київ - це "Вавілон"... Тобто "конгломерат" населення з різних регіонів... І він не може служить "еталоном" мови - бо в побуті, переважно, розмовляє або "суржиком", або взагалі - російською. Жителі Києва не є НОСІЯМИ автентичної української мови...
А "синонімів" можеш писать, скільки завгодно (порившись у тлумачному словнику) ... Тут головне в іншому - в тому, що ти їх не знаєш та не застосовуєш...
Київ - це "Вавілон"... Тобто "конгломерат" населення з різних регіонів - вірно, там представлені всі діалекти.
Жителі Києва не є НОСІЯМИ автентичної української мови - ти серйозно?
А щодо - "не є носіями" - так у багатьох киян (особливо тих, що "вчора" з села вискочили"), до цих пір всередині "дрімає" так званий "бидляцький псевдоснобізм" - вони з презирством дивляться на своїх земляків та стараються відділить себе від них саме "разгаворам"...
(У мене сусідка, одноліток моєї дочки, працює у Києві, у Міністерстві внутрішніх справ. Якось улітку приїхала до батьків. А ми тоді у дворі сиділи... І вона так "чиста па-русски" з нами заговорила (а поки жила в Чернігові - щебетала "поліським суржиком")... Питаю:
- Олю! А чого це ти кацапською говориш? У вас у міністерстві що, закону про державну мову не дотримуються?
- А на работе мы па-украински разгавариваем... Но сейчас-же я не на работе!"
От тобі й "НОСІЙ української мови... І ТАКИХ у Києві - ПОВНО...
що "вчора" з села вискочили" - з якого села? не з твого випадково? ну так вони знають слово "шпортає ".
я ж казав, я перевірив інформацію перед тим як написати.
Йди нахєр!