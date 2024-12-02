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Одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта и роется вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в какой-то момент свинья становится ногами на спину россиянину, чтобы подойти к телу с другой стороны.

"Каннибализм как он есть: украинская свинка расправляется с остатками "русского мира" в родном селе. Кадры аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант обирает тело своего ликвидированного приспешника и убегает, оставляя его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО

Автор: 

животные (931) защита животных (79) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+21
Как-то так по уютному по-домашнему.
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02.12.2024 13:39
+20
Свиня жере свинособаку ))
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02.12.2024 13:35
+17
главное у путлера все хорошо, сказала мамка видя как его сыночка доедает свинья !
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02.12.2024 13:49
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Свиня жере свинособаку ))
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02.12.2024 13:35 Ответить
Канібалізм...
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02.12.2024 15:59 Ответить
гидко дивитися та приємно бачити....
от такі дві реакції на це відео.
одночасно дві зовісм протилежні реакції...
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02.12.2024 19:19 Ответить
Побільше б таких свиней!
Слава свині!
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02.12.2024 13:37 Ответить
Как-то так по уютному по-домашнему.
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02.12.2024 13:39 Ответить
Шукає хоч щось їстівне ...
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02.12.2024 13:39 Ответить
Так. Свині ********** гівно їсти.
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02.12.2024 13:47 Ответить
главное у путлера все хорошо, сказала мамка видя как его сыночка доедает свинья !
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02.12.2024 13:49 Ответить
музичний супровід якийсь невеселий . Треба врубати пісню Михайла Поплавського "САЛО"
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02.12.2024 13:50 Ответить
Ну і смачного!
Взагалі, треба окрему породу свиней вивести на дохлих москалях, накшталт "щурячого короля" і скидувати їх з самальоту на мордор...
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02.12.2024 13:58 Ответить
У палеоцені така була... Ростом у півтора раза вища за ********* дикого кабана... Полювали зграями... Відігравали в ті часи роль гієн...
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02.12.2024 15:29 Ответить
руzzzге мІр для усього живого на Світі несе руїну та смерть..
неймовірна короткозорість та тупість Західної "Цивілізації" вражає своєю недалекоглядністю та заспаністю-благодУшиЄм до пдрасів, кацапів-людожерів..
а українській пАці, яка пережила багато чого жахливого через кацапів - смачного... та ситого життя на кацапських консервах до Української Перемоги...
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02.12.2024 14:00 Ответить
Згадав "Большой куш"))) Але! Судячи з поведінки тварини, припускаю, що це нормальний, виведений у секретних лабораторіях кабан, який шукає спосіб "надругаться над остатками хероя СВО" у особливо цинічній формі!
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02.12.2024 14:06 Ответить
Ето судьба каждого рашиста. Наверное об етом рашисты живущие в сверхдержаве всегда мечтали. А то расказывают про то что рашка самая богатая страна в мире на нефть, газ и алмазы.
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02.12.2024 14:17 Ответить
Яка прекрасна смерть!
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02.12.2024 14:19 Ответить
смачного!
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02.12.2024 14:19 Ответить
Судячи по упітаності хряка, він вже не одного лаптерилого затоптав . А взагалі це яке ж приниження- здохнути ні за що не чужій землі і бути зжертим свинею.
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02.12.2024 14:21 Ответить
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації... Зафіксований в історії, як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії. Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України... Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась... Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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02.12.2024 15:32 Ответить
Ето видео нужно показать по первому розийскому каналу. А то у них расказывают как мочат хахлов. И кстати такие памятники и плакаты нужно ставить на Сосии где рваный рузге поедается свиньей. А еще лучше поставить памятник свинье которая доедает рузгого
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02.12.2024 14:22 Ответить
ще поставимо
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02.12.2024 14:51 Ответить
Та свинка краща за усіз в купу узятих вазелінових…
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02.12.2024 14:24 Ответить
Бідна тваринка. Вимушена це гівно їсти.
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02.12.2024 14:30 Ответить
Чого веселитеся, сало зіпсоване, хто тепер захоче купувати сало з прикусом москаля, мало того що смердить, так ще і брудне.
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02.12.2024 14:35 Ответить
Та заспокойся! Нічим там смердіть не буде... Знаю тільки два види свинячого сала і м"яса, яке їсти важко: перше - коли свиня постійно їсть рибу... Її сало і м"ясо відганяє тухлою рибою... Сам нюхав - на Фурмановських озерах, в Казазстані... Там дикі свині доходили до того, що запливали в озеро і виїдали сазанів прямо з сіток...
А про друге товариш розказував. Був на Кубі ще в радянські часи... У свинини запах цитрусових... Бо вони годують свиней великою кількістю зіпсованих лимонів та апельсинів...
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02.12.2024 15:39 Ответить
В молодості я деякий час працював в Гурьєві (тепер це м. Атирау Казахстан). Там ріка Урал і 22км. до Каспія і всілякої риби нам було повно.
Коли ми туди приїхали я побіг на ринок і поспішаючи необачно купив там красивий на вид шмат сала. Коли прийшли додому то виявилося, що його їсти зовсім неможливо із-за запаху тухлої риби. Навіть з горілкою неможливо!!!
Попробували підсмажити, та де там - вонь на всю квартиру. Так і викинули.
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02.12.2024 18:11 Ответить
От-от... Скоріш всього - господар жив поблизу від рибоконсервного заводу... Тоді відходи не переробляли, а просто викидали на звалище... От він і користувався можливістю... Фурмановські озера - в тому ж районі річки Урал...
А вони там до такого запаху позвикали... Але я туди на полювання їздив "перший і останній раз"...
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02.12.2024 18:20 Ответить
Свинья - канибалка!
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02.12.2024 14:44 Ответить
це якщо б вона свиню їла
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02.12.2024 14:52 Ответить
А якщо свинособаку?
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02.12.2024 23:50 Ответить
тоді полу-канібалка
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03.12.2024 02:17 Ответить
Та то кабанчик. Хоче "жахнуть" москаля, поки той ще теплий
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02.12.2024 14:59 Ответить
Нова розробка таємних біолаболаторій: кабан - некрофіл ,🐷
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02.12.2024 18:07 Ответить
Перед тем как покупать свинину спрашивайте с какой обл.
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02.12.2024 15:02 Ответить
а багато хто знає значення слова "шпортає"?
я не знав. це польське слово.
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02.12.2024 15:02 Ответить
Не відблискуйте шариківщиною. В українській мові понад півмільйона слів.
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02.12.2024 15:21 Ответить
і де тут шариківщина? у нас таким словом не користуються (центральна Україна)
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02.12.2024 15:32 Ответить
Класична шариківщина - намагатися натягувати власне невігластво на цілий регіон та ще й привселюдно пишатися цим з розумним виглядом замість того, щоб просто книжку почитати.
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02.12.2024 15:39 Ответить
в яких книжках таке слово використовували? хто автор?

Я написав, що слово польське, у нас таке не використовують. В Українській мові є з десяток наших слів з таким же значенням.
Мені цікаво, скільки тут людей знає це слово, крім вас.
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02.12.2024 15:42 Ответить
В українській мові багато чого є, але це не про шарікових. ))
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02.12.2024 15:52 Ответить
це слово - польське. не українське.
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02.12.2024 15:55 Ответить
Це важко лікується. ))
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02.12.2024 15:58 Ответить
та ти й не намагався лікуватись, спробуй.
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02.12.2024 16:06 Ответить
Ти передивися всю гілку та поглянь, який "срач" він з цього приводу розвів! Та ще й "вертить хвостом та на інших "стрілки переводить"...
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02.12.2024 18:10 Ответить
Хто тобі це сказав? Я родом з Черкащини... І слова "шпортать" ("розплутувать щось") і "зашпортаться" ("заплутаться в чомусь" - в нитках руками чи ногами в траві чи буреломі) дуже часто вживаються... Чи у тебе ІНША "Центральна Україна"?!
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02.12.2024 15:43 Ответить
у нас кажуть порпається, а не шпортає.
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02.12.2024 15:47 Ответить
Я твого села не знаю... У нас замість "порпається" можуть сказать і "бабрається" (частіш всього - у багнюці"). А "порпається" хазяйка в скрині чи мішку з цимось дрібним Українська мова набагато багатша російської за рахунок синонімів, що збагачують її та надають яскравості та різноманіиия... Тлумачний словник української мови нараховує 250 тисяч слів... Тлумачний словник російської - 57 тисяч...
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02.12.2024 15:57 Ответить
На даний момент найбільше місто по кількості населення Київ, попитай там у людей, чи чули вони таке слово. Київ, це ж не село для тебе?
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02.12.2024 16:07 Ответить
А "Київ" - це "пуп землі"? Та в Києві лише один з п"яти вільно володіє українською... Та й то - в "обмежено-розмовному" варіанті... Тобто це діалект, подібний "великоросскому наречию". Ти написав про "Центральну Україну"... Я тобі описав аж ТРИ синоніми одного й того ж слова, які одночасно вживаються у моєму містечку, що знаходиться в Середньому Подніпров"ї...
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02.12.2024 16:29 Ответить
я написав про Київ, бо це найбільше місто по кількості населення. В столиці діалект подібний "великоросскому наречию", я вірно зрозумів? ага.
Я можу написати ще 5 синонімів?
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02.12.2024 16:44 Ответить
Основою української літературної мови вважаються ДВА діалекти: "подніпровський" - південь Чернігівської, Київська, Черкаська, Житомирська, Полтавська та Кіровоградська області... І "брацлавський" - це, в основному, Поділля та Прикарпаття...
Київ - це "Вавілон"... Тобто "конгломерат" населення з різних регіонів... І він не може служить "еталоном" мови - бо в побуті, переважно, розмовляє або "суржиком", або взагалі - російською. Жителі Києва не є НОСІЯМИ автентичної української мови...
А "синонімів" можеш писать, скільки завгодно (порившись у тлумачному словнику) ... Тут головне в іншому - в тому, що ти їх не знаєш та не застосовуєш...
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02.12.2024 16:56 Ответить
а ти всі слова застосовуєш? клоун.

Київ - це "Вавілон"... Тобто "конгломерат" населення з різних регіонів - вірно, там представлені всі діалекти.

Жителі Києва не є НОСІЯМИ автентичної української мови - ти серйозно?
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02.12.2024 17:21 Ответить
"Неклоуне"! Я - ЗАСТОСОВУЮ... "Не відходячи від каси", я тобі пояснив особливості застосування усіх трьох синонімів...
А щодо - "не є носіями" - так у багатьох киян (особливо тих, що "вчора" з села вискочили"), до цих пір всередині "дрімає" так званий "бидляцький псевдоснобізм" - вони з презирством дивляться на своїх земляків та стараються відділить себе від них саме "разгаворам"...
(У мене сусідка, одноліток моєї дочки, працює у Києві, у Міністерстві внутрішніх справ. Якось улітку приїхала до батьків. А ми тоді у дворі сиділи... І вона так "чиста па-русски" з нами заговорила (а поки жила в Чернігові - щебетала "поліським суржиком")... Питаю:
- Олю! А чого це ти кацапською говориш? У вас у міністерстві що, закону про державну мову не дотримуються?
- А на работе мы па-украински разгавариваем... Но сейчас-же я не на работе!"
От тобі й "НОСІЙ української мови... І ТАКИХ у Києві - ПОВНО...
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02.12.2024 17:36 Ответить
всі 250 тисяч застосовуєш? ну ти крутий, якщо не брехло.

що "вчора" з села вискочили" - з якого села? не з твого випадково? ну так вони знають слово "шпортає ".
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02.12.2024 17:40 Ответить
Я одного зрозуміть не можу - НАВІШО ти затіваєш "срач"? Почав з того, що назвав українське автентичне слово "польським"... Коли тобі культурно вказали на помилку та дали ро"яснення - ти почав "бикувать". Саме це і є "бидляцький псевдоснобізм"... Тому пропоную тобі "піти на три веселі букви" і не ганьбиться далі своїм незнанням української мови...
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02.12.2024 17:49 Ответить
я тобі не писав. це ти срач розводиш. І я загуглив, перед тим як щось писати. так що тут може гугл помиляється, а може ти помиляєшся.
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02.12.2024 17:53 Ответить
А подумать не пробував: а може це ТИ помиляєшся? Адже не я один тебе "носом тикаю" у твоє невігластво...
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02.12.2024 18:12 Ответить
а більшість не може помилятися? вірно?

я ж казав, я перевірив інформацію перед тим як написати.
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02.12.2024 18:23 Ответить
Ага! Ясно... "Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу: Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна ..
Йди нахєр!
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02.12.2024 18:29 Ответить
більшість вибрала зе. вони не помилились. сам йди туди, бидло.
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02.12.2024 18:42 Ответить
Ти вже повернувся? Швидко... Видно, часто "посилають - що так дорогу вивчив... Сходи ще раз, розімнися перед вечерею...
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02.12.2024 18:52 Ответить
Порпатися - ритися. Шпортає - смикає, шарпає
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03.12.2024 00:02 Ответить
Звичайне слово на Вінничині. Є прислів,я : кожне сільце має своє слівце!
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02.12.2024 16:24 Ответить
Така свиня чистенька порівняно з кацапом - це вже тренд.
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02.12.2024 15:19 Ответить
Старалась, старалась, но добралась до филейной части.
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02.12.2024 15:23 Ответить
Шкода що по відео не видно віросповідання...булоб добре щоб кавказця або казанського татарина
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02.12.2024 15:25 Ответить
кацапскі яйця) делікатес для свиней😂
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02.12.2024 15:30 Ответить
Що за мінор! Негайно поставити якусь життєрадісну композицію від Кобзона!
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02.12.2024 15:31 Ответить
Або від ZZTop Sharp dressed man
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02.12.2024 15:34 Ответить
Свіні утилізатори как цапського лайна.
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02.12.2024 15:53 Ответить
 
 