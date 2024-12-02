Одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавшая свинья кромсает тело ликвидированного оккупанта и роется вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в какой-то момент свинья становится ногами на спину россиянину, чтобы подойти к телу с другой стороны.

"Каннибализм как он есть: украинская свинка расправляется с остатками "русского мира" в родном селе. Кадры аэроразведки 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - отмечает в комментарии автор публикации.

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