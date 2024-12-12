Бойцы 5-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск нуждаются в помощи в закупке старлинков, планшетов и генераторов
Новосозданное подразделение 5-й ОТБр нуждается в финансовой помощи для закупки старлинков, планшетов и генераторов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в фейсбуке Александра Хаджинова.
"С днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины!
Друзья, те кто не устал и продолжает финачити вместе с нами, помогать и поддерживать, быть для нас надежным тылом. Именно сейчас очень необходима ваша помощь новосозданной 5-й отдельной танковой бригаде 5 ОТБр Сухопутки. Подразделение уже выполняет боевые задачи на передовой", - обратился он к читателям.
Из самых актуальных и необходимых потребностей:
- старлинки;
- планшеты с крапивой;
- генераторы и т.д.
Кто готов присоединиться и помочь необходимыми средствами, пишите в личные - сконтактирую с подразделением.
"У них нет опыта работы с волонтерами и медийности, но они уже выполняют боевые задачи и так же нуждаются в вашей помощи, необходимых вещах для качественного выполнения боевых задач и сохранения жизни личного состава.
Вы знаете, что я никогда не отмечаю никого, но ради внимания к побратимам из дружественных подразделений я это сделаю без всякой угрызений совести. Верю и дальше в нашу общую победу и помощь.
Репост - это уже помощь!", - добавил Хаджинов.
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