Бойцы 5-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск нуждаются в помощи в закупке старлинков, планшетов и генераторов

Новосозданное подразделение 5-й ОТБр нуждается в финансовой помощи для закупки старлинков, планшетов и генераторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в фейсбуке Александра Хаджинова.

"С днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины!

Друзья, те кто не устал и продолжает финачити вместе с нами, помогать и поддерживать, быть для нас надежным тылом. Именно сейчас очень необходима ваша помощь новосозданной 5-й отдельной танковой бригаде 5 ОТБр Сухопутки. Подразделение уже выполняет боевые задачи на передовой", - обратился он к читателям.

Из самых актуальных и необходимых потребностей:

старлинки;

планшеты с крапивой;

генераторы и т.д.

Кто готов присоединиться и помочь необходимыми средствами, пишите в личные - сконтактирую с подразделением.

"У них нет опыта работы с волонтерами и медийности, но они уже выполняют боевые задачи и так же нуждаются в вашей помощи, необходимых вещах для качественного выполнения боевых задач и сохранения жизни личного состава.

Вы знаете, что я никогда не отмечаю никого, но ради внимания к побратимам из дружественных подразделений я это сделаю без всякой угрызений совести. Верю и дальше в нашу общую победу и помощь.

Репост - это уже помощь!", - добавил Хаджинов.

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