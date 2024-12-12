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Новости Фото Война
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Батальон "Ахіллес" получил помощь от киевлян - пикапы, дроны и грузовик, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко передал батальону "Ахіллес" большую партию помощи от громады Киева - девять автомобилей и дроны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцам батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта от громады Киева отправятся 18-тонный грузовик с манипулятором для инженерно-саперной службы бригады и 8 пикапов", - сообщил Виталий Кличко.

Также "Ахіллесу" передано 650 10-дюймовых дронов лучшего качества с батареями большой емкости, добавил мэр.

"Всего за этот год 92-я бригада получила от громады столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 млн грн. Мы продолжим помогать нашим защитникам и в дальнейшем. И за средства громады города, и за небюджетные деньги", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила из городского бюджета на помощь Силам обороны больше всех регионов - почти 10 млрд грн. В следующем году поддержка защитников будет не меньше, подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте также: Киев передал бойцам 4-й бригады НГУ "Рубеж" 1000 ночных fpv-дронов, - Кличко



Кличко передав допомогу батальйону "Ахіллес"
Кличко передав допомогу батальйону "Ахіллес"
Кличко передав допомогу батальйону "Ахіллес"

Автор: 

Киев (25505) Кличко Виталий (4638) помощь (7794) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+6
Молодець Кличко!
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12.12.2024 13:59
+5
Віталію Кличку щира подяка від наших Воїнів і украінців за допомогу
на фронті нашим військам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
тільки розміщувати фото і місце знаходження техніки не обовʼязково !!
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12.12.2024 14:03
+3
Велика подяк КИЯНАМ і шановному пану Кличко ! От так буде правильна подяка
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12.12.2024 14:22
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Молодець Кличко!
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12.12.2024 13:59 Ответить
Ещё один "барыга". А вот кто-то отправил потужный видосик на фронт. Вот это круто.
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12.12.2024 15:38 Ответить
Віталію Кличку щира подяка від наших Воїнів і украінців за допомогу
на фронті нашим військам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
тільки розміщувати фото і місце знаходження техніки не обовʼязково !!
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12.12.2024 14:03 Ответить
У Києві в неділю, 1 грудня, відкрили для проїзду https://www.unian.ua/economics/transport/podilskiy-mist-koli-vidkriyut-noviy-mist-u-kiyevi-novini-kiyeva-12833385.html Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Його почали будувати ще 1993 року.
Подільський мостовий перехідКонструктор, архітекторФукс Георгій БорисовичПодільський мостовий перехід Подільський мостовий перехід (Україна)
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12.12.2024 14:17 Ответить
За подільський міст вам требо свистіти на могилі пана Омельченко. Ви не за тою адресою звернулися.
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12.12.2024 14:50 Ответить
Які мільярди? Вас що, телевізором контузило?
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12.12.2024 15:00 Ответить
Де там тунелі ?
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12.12.2024 15:31 Ответить
вы настоящий 73% ый....
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12.12.2024 15:42 Ответить
Велика подяк КИЯНАМ і шановному пану Кличко ! От так буде правильна подяка
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12.12.2024 14:22 Ответить
Клічко реально молодець. І тероборону організував вчасно і армії допомогає. Якби в нас всі політики були такі, починаючи з президента, то війна давно вже скінчилася би нашою перемогою.
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12.12.2024 14:59 Ответить
 
 