Батальон "Ахіллес" получил помощь от киевлян - пикапы, дроны и грузовик, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко передал батальону "Ахіллес" большую партию помощи от громады Киева - девять автомобилей и дроны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцам батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й отдельной штурмовой бригады передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта от громады Киева отправятся 18-тонный грузовик с манипулятором для инженерно-саперной службы бригады и 8 пикапов", - сообщил Виталий Кличко.

Также "Ахіллесу" передано 650 10-дюймовых дронов лучшего качества с батареями большой емкости, добавил мэр.

"Всего за этот год 92-я бригада получила от громады столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 млн грн. Мы продолжим помогать нашим защитникам и в дальнейшем. И за средства громады города, и за небюджетные деньги", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила из городского бюджета на помощь Силам обороны больше всех регионов - почти 10 млрд грн. В следующем году поддержка защитников будет не меньше, подчеркнул Виталий Кличко.

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