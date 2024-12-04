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Новости
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Киев передал бойцам 4-й бригады НГУ "Рубеж" 1000 ночных fpv-дронов, - Кличко

Кличко передав дрони бригаді НГУ Рубіж

Мэр Киева Виталий Кличко передал 1000 FPV-дронов от столичной громады бойцам 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Всего в этом году Киев выделил на нужды 4 бригады НГУ более 300 млн грн.

Об этом Кличко сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцам 4-й бригады Нацгвардии Украины от громады столицы передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта отправятся еще 1000 FPV-дронов (ночных с тепловыми камерами), чтобы помогать военным уничтожать врага. А недавно, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, бойцы 4-й бригады получили от громады бомберы "HEAVYSHOT", БпЛА Mavic различных типов. Также FPV-дроны и системы РЭБ (окопные и машинные)", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что с 2022 года Киев выделил из бюджета города почти 800 млн грн на оснащение 4 бригады Нацгвардии. В частности, в этом году - более 310 млн.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам и в дальнейшем. И за средства громады, и привлекая небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году общая сумма средств, которые Киев направил на нужды Сил обороны, составит около 10 млрд гривен. По словам мэра Кличко, в следующем году поддержка военных будет не меньше, чем в текущем году.

Автор: 

Киев (25489) Кличко Виталий (4637) Национальная гвардия (2110) дроны (3862)


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Це вже який рах Кличко передає для фронту і жодного разу я не чув що б Зеленський щось передав, чи хтось з ОП . ось тут показує хто є хто ,хто допомагнає ЗСУ ,а хто продовжує грати роль Голобородька
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04.12.2024 21:22 Ответить
Та він швидше вдавиться!
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04.12.2024 21:38 Ответить
Бачили би ви як Зеленський державну тисячу для ЛОХів виділяв - як зуб без наркозу видирав!
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04.12.2024 22:00 Ответить
Дякуємо громаді Києва , і пану Кличко !
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04.12.2024 21:31 Ответить
Дяка пану Кличку) Єдиний нормальний мер Києва після отримання Україною незалежності.

Завтра Порох теж на фронт щось докине й заздрісна жаба зелена влаштує чергові маски-шоу..
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04.12.2024 21:40 Ответить
№2. Думаю, що зрозуміли...
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04.12.2024 21:44 Ответить
це просто ОПаболь якась...
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04.12.2024 21:48 Ответить
 
 