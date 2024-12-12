Для обеспечения жильем ВПЛ нужны программы восстановления, а не строительства социального жилья, - Азархина

Проблему получения вынужденно перемещенными лицами (ВПЛ) жилья можно решить с помощью усиления программы єВідновлення и предусмотреть вместо строительства социального жилья.

Об этом заявила бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина, отметив, что программы строительства с нуля, являются дорогостоящими для бюджета и, как оказалось содержат значительные коррупционные риски, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для многих людей, в том числе и ВПЛ, именно єВідновлення могло бы стать способом не только получить необходимое жилье, а самостоятельно выбрать город проживания и квартиру или дом, используя рыночный механизм жилищного сертификата. Новое строительство - это дорого для бюджета, к тому же содержит значительные коррупционные риски. Также в случае применения инструмента єВідновлення для ВПЛ, жилье может быть доступным с момента получения финансирования из госбюджета, без рисков затягивания строительства", - отметила Азархина во время Конференции "Международный день борьбы с коррупцией: от Евромайдана к Евроинтеграции", организованной USAID.

По ее словам, программа является одним из лучших примеров прозрачного взаимодействия местной власти и граждан, благодаря которой помощь смогли получить около 90 тысяч украинских семей, чье жилье пострадало. При этом эксперт отметила, что в госбюджете на 2025 год не предусмотрено достаточно средств на нормальное функционирование программы, но в то же время активно продвигается идея нового строительства социального жилья для ВПЛ.

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Председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин согласился изучить предложенный Азархиной механизм использования єВідновлення как инструмента обеспечения жильем ВПЛ.

Напомним, в ноябре административный совет Банка развития Совета Европы (БРРЕ; Council of Europe Development Bank) одобрил проект поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине, который предусматривает направление 200 млн евро кредитных средств.