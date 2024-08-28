Представлена государственная Стратегия по вопросам жилья ВПЛ, - Минреинтеграции
На совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук презентовали Стратегию государственной политики по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2027 года.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, стратегия была разработана для усиления возможностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.
Цели Стратегии
Так, участники рабочей группы представили стратегические цели документа. Каждая из них имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.
Среди них:
- создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ;
- повышение эффективности функционирования мест временного проживания;
- усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.
Кроме того, представлена концепция социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.
Напомним, по состоянию на май 2024 года статус внутренне перемещенных лиц в Украине имели 4,6 миллиона человек. Но социальные выплаты получают только 1,5 миллиона из них.
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- підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
- посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО
А де тут про фізичне існування такого "вакантного" житла? Чи це не є найголовнішим? Головне ж стратегії, щодо створення концепцій планування координації комунікацій і ще багато нічого не означаючих загальних слів.
Поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, ,нажаль зацікавлені у такому положенні справ та ігнорують вирішення проблеми
Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
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