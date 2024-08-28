Представлена ​​государственная Стратегия по вопросам жилья ВПЛ, - Минреинтеграции

На совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук презентовали Стратегию государственной политики по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2027 года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стратегия была разработана для усиления возможностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.

Цели Стратегии

Так, участники рабочей группы представили стратегические цели документа. Каждая из них имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.

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Среди них:

создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ;

повышение эффективности функционирования мест временного проживания;

усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.

Кроме того, представлена концепция социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.

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Напомним, по состоянию на май 2024 года статус внутренне перемещенных лиц в Украине имели 4,6 миллиона человек. Но социальные выплаты получают только 1,5 миллиона из них.