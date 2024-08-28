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Представлена ​​государственная Стратегия по вопросам жилья ВПЛ, - Минреинтеграции

переселенці

На совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук презентовали Стратегию государственной политики по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2027 года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, стратегия была разработана для усиления возможностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.

Цели Стратегии

Так, участники рабочей группы представили стратегические цели документа. Каждая из них имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.

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Среди них:

  • создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ;
  • повышение эффективности функционирования мест временного проживания;
  • усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.

Кроме того, представлена концепция социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.

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Напомним, по состоянию на май 2024 года статус внутренне перемещенных лиц в Украине имели 4,6 миллиона человек. Но социальные выплаты получают только 1,5 миллиона из них.

Автор: 

жилье (908) Министерство реинтеграции (278) ВПЛ (23)


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А в стратегии есть пункт о финансовом обеспечении стратегии, или как всегда красивый набор букв?
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28.08.2024 12:42 Ответить
- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО;
- підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
- посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО

А де тут про фізичне існування такого "вакантного" житла? Чи це не є найголовнішим? Головне ж стратегії, щодо створення концепцій планування координації комунікацій і ще багато нічого не означаючих загальних слів.
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28.08.2024 12:56 Ответить
цю стратегію -вибачайте- до сраки-,верещук відмінила виплати людям,хто безкоштовно здає житло переселенцям,а виплати АЖ !!!! 14,77 грн. на людину в день, але підвищили заробітну плату помічникам депутатів більш ніж 100 тис. грн в місяць,зелене кодло-злодійське угрупування
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28.08.2024 12:56 Ответить
Мрії, мрії, де ваша насолода?! Все це порожня балаканина! Ніхто, нічого робити не буде!!!
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28.08.2024 12:56 Ответить
У Києві близько 250 покинутих недобуждованих ЖК на різнх ступінях будівництва, по Україні більше 1000. за часів керівництва будівельною галуззю О. Шуляк, кількість недобудов постійно зростає. Будинки можна дофінансувати та завешити будівництва щоб і покупці оримали квартири і пільгові категорії але Шуляк, по Києву Кличко Непоп, президенти ігнорують чисельні звернення потерпілих. На покинуті будівництва з мовчазної згоди поліції, раніше цим опікувався Антон Геращенко, зараз він притих, але справа процвітає заходять добре організовані ОЗУ дерибанять вільні площі за які можна було б добудувати будинки, натомість терооризують постраждалих та збирають кошти по другому колу. Кошти які виділяються на придбвання житла пільговим категоріям направляють своїм друзям забудовникам, а не на вирігення проблеми недобудов. Ось таке ставлення до людей
Поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, ,нажаль зацікавлені у такому положенні справ та ігнорують вирішення проблеми

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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28.08.2024 14:14 Ответить
 
 