Представлено державну Стратегію щодо житла ВПО, - Мінреінтеграції

На нараді з питань житла ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук презентували Стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні на період до 2027 року.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Цілі Стратегії

Так, учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документа. Кожна з них має визначені завдання, шляхи їхнього вирішення та відповідальних за виконання.

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Серед них:

створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО;

підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;

посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.

Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.

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Нагадаємо, станом на травень 2024 року статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 мільйона із них.