Представлено державну Стратегію щодо житла ВПО, - Мінреінтеграції
На нараді з питань житла ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук презентували Стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні на період до 2027 року.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.
Цілі Стратегії
Так, учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документа. Кожна з них має визначені завдання, шляхи їхнього вирішення та відповідальних за виконання.
Серед них:
- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО;
- підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
- посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.
Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.
Нагадаємо, станом на травень 2024 року статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 мільйона із них.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
- посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО
А де тут про фізичне існування такого "вакантного" житла? Чи це не є найголовнішим? Головне ж стратегії, щодо створення концепцій планування координації комунікацій і ще багато нічого не означаючих загальних слів.
Поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, ,нажаль зацікавлені у такому положенні справ та ігнорують вирішення проблеми
Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557