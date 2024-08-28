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Представлено державну Стратегію щодо житла ВПО, - Мінреінтеграції

переселенці

На нараді з питань житла ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук презентували Стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб в Україні на період до 2027 року.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Цілі Стратегії

Так, учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документа. Кожна з них має визначені завдання, шляхи їхнього вирішення та відповідальних за виконання.

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Серед них:

  • створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО;
  • підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
  • посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.

Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.

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Нагадаємо, станом на травень 2024 року статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати отримують лише 1,5 мільйона із них.

Автор: 

житло (1062) Міністерство реінтеграції (500) ВПО (74)


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А в стратегии есть пункт о финансовом обеспечении стратегии, или как всегда красивый набор букв?
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28.08.2024 12:42 Відповісти
- створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО;
- підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання;
- посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО

А де тут про фізичне існування такого "вакантного" житла? Чи це не є найголовнішим? Головне ж стратегії, щодо створення концепцій планування координації комунікацій і ще багато нічого не означаючих загальних слів.
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28.08.2024 12:56 Відповісти
цю стратегію -вибачайте- до сраки-,верещук відмінила виплати людям,хто безкоштовно здає житло переселенцям,а виплати АЖ !!!! 14,77 грн. на людину в день, але підвищили заробітну плату помічникам депутатів більш ніж 100 тис. грн в місяць,зелене кодло-злодійське угрупування
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28.08.2024 12:56 Відповісти
Мрії, мрії, де ваша насолода?! Все це порожня балаканина! Ніхто, нічого робити не буде!!!
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28.08.2024 12:56 Відповісти
У Києві близько 250 покинутих недобуждованих ЖК на різнх ступінях будівництва, по Україні більше 1000. за часів керівництва будівельною галуззю О. Шуляк, кількість недобудов постійно зростає. Будинки можна дофінансувати та завешити будівництва щоб і покупці оримали квартири і пільгові категорії але Шуляк, по Києву Кличко Непоп, президенти ігнорують чисельні звернення потерпілих. На покинуті будівництва з мовчазної згоди поліції, раніше цим опікувався Антон Геращенко, зараз він притих, але справа процвітає заходять добре організовані ОЗУ дерибанять вільні площі за які можна було б добудувати будинки, натомість терооризують постраждалих та збирають кошти по другому колу. Кошти які виділяються на придбвання житла пільговим категоріям направляють своїм друзям забудовникам, а не на вирігення проблеми недобудов. Ось таке ставлення до людей
Поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, ,нажаль зацікавлені у такому положенні справ та ігнорують вирішення проблеми

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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28.08.2024 14:14 Відповісти
 
 