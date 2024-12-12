СБУ сообщила о подозрении и.о. "министра юстиции" оккупационных властей "ДНР"

СБУ разоблачила деятельность очередного коллаборанта, который с 2014 года сотрудничает с оккупантами на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам СБУ, прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении и.о. "министра юстиции" так называемой "ДНР".

Следствие выяснило, что подозреваемый начал сотрудничать с российскими захватчиками еще в 2014 году. Он занимал руководящие должности в "министерстве юстиции", организовывал пропагандистские мероприятия и координировал работу псевдоучреждения. Кроме того, фигурант посещал оккупированные города, в частности Мариуполь и Волноваху, где участвовал в захвате административных зданий.

В январе 2023 года коллаборационист был назначен и.о. "министра юстиции ДНР" приказом главаря оккупационной администрации Дениса Пушилина. Его деятельность направлена на создание иллюзии работы так называемых "подразделений юстиции".

Злоумышленнику инкриминируется ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие должности в незаконных органах власти). Досудебное расследование проводят сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль заставляет коллаборантов в Донецкой области "улучшать" демографию