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Новости Война
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СБУ сообщила о подозрении и.о. "министра юстиции" оккупационных властей "ДНР"

СБУ повідомила про підозру в.о.

СБУ разоблачила деятельность очередного коллаборанта, который с 2014 года сотрудничает с оккупантами на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам СБУ, прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении и.о. "министра юстиции" так называемой "ДНР".

Следствие выяснило, что подозреваемый начал сотрудничать с российскими захватчиками еще в 2014 году. Он занимал руководящие должности в "министерстве юстиции", организовывал пропагандистские мероприятия и координировал работу псевдоучреждения. Кроме того, фигурант посещал оккупированные города, в частности Мариуполь и Волноваху, где участвовал в захвате административных зданий.

В январе 2023 года коллаборационист был назначен и.о. "министра юстиции ДНР" приказом главаря оккупационной администрации Дениса Пушилина. Его деятельность направлена на создание иллюзии работы так называемых "подразделений юстиции".

Злоумышленнику инкриминируется ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие должности в незаконных органах власти). Досудебное расследование проводят сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Автор: 

СБУ (19886) Донецкая область (9612) коллаборационизм (870)


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йому так страшно так страшно )

а де справа проти авторів бракованих мін СБУ? ..чи фСБУ..я вже вас плутаю
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12.12.2024 17:57 Ответить
Отстреливать надо этих самозванных прокуроров и судей с прочей шантрапой.
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12.12.2024 18:02 Ответить
Хм, під носом ходять кроти, міністри зрадники-крадії-саботажники і проти них жодних підозр..
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12.12.2024 18:24 Ответить
Це з 2014 року він не був зрадником?
Мабуть рахувався для СБУ, як подвійний агент.)
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12.12.2024 19:11 Ответить
А зараз запідозрили , щось не добре
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12.12.2024 19:12 Ответить
 
 