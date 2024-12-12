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Новости Война
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Кремль заставляет коллаборантов в Донецкой области "улучшать" демографию

Кремль змушує колаборантів на Донеччині

Коллаборанты в Донецкой области получили от Кремля указания разработать предложения для "улучшения" демографии региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Так называемые "руководители" муниципалитетов и профильных ведомств незаконного образования "ДНР" получили указания из Москвы до 20 декабря подать по 10 предложений, которые бы помогли увеличить численность русского населения на этих территориях. Это может включать стимулирование переселения русских, создание льгот для русскоязычного населения и другие меры, направленные на вытеснение или ассимиляцию украинцев.

Эта стратегия является частью общей политики Кремля, которая включает депортации украинцев в Россию, насильственное переселение и систематическое разрушение украинских социальных, культурных и этнических основ. Такие действия могут быть расценены как элементы геноцида согласно международному праву.

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Автор: 

кремль (725) оккупация (10135) Донецкая область (9612) коллаборационизм (870) Центр национального сопротивления (564)


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Топ комментарии
+10
Ну завозити своє біосміття на окуповані території їм не вперше.
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12.12.2024 17:50
+5
А шо, чечени вже не хочуть чи кудись поїхали? В 14-му донецькі самки так раділи мавпам кадирова.
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12.12.2024 17:54
+4
До речі, одна з причин загарбання України це збільшення відсотку европейського населення у загальній кількості громадян росії.
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12.12.2024 17:49
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Кацапня вже в більшості вузькоглаза.
Глаз узкій? - Значіт рузкій
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12.12.2024 17:46 Ответить
До речі, одна з причин загарбання України це збільшення відсотку европейського населення у загальній кількості громадян росії.
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12.12.2024 17:49 Ответить
Ну завозити своє біосміття на окуповані території їм не вперше.
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12.12.2024 17:50 Ответить
Я думав, сперму здаватимуть.
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12.12.2024 17:52 Ответить
А шо, чечени вже не хочуть чи кудись поїхали? В 14-му донецькі самки так раділи мавпам кадирова.
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12.12.2024 17:54 Ответить
Чому тільки чечени,там всі військові тратять грубі гроші на дівчат, які також задоволені,десь було дослідження про розгул проституції на Донбасі,якщо ще буде пропозиція перейняти досвід з Ямала,то план перевиконають.
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12.12.2024 19:27 Ответить
шо вони там, закрили днрівських пдрів і чекають, коли ті почнуть розмножуватися?
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12.12.2024 17:55 Ответить
Ну то ''замутьте'' секс революцію,
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12.12.2024 17:58 Ответить
Десь я вже таке чув.....а, точно - в підручниках історії! Так в Третьому Рейхі готувались заселити німецьким населення окуповані території. Втім давно вже зрозуміло, звідки рашисти черпають ідеї. Країна ідей фашизму з імперською куркою на гербі та чучелом Леніна в Мавзолеї - історики та соціологи майбутнього, купу наукових робіт напишуть про це. І психіатри також.
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12.12.2024 17:59 Ответить
Доречі, кількість новонароджених "арійців" вираховувалась сотнями. Але вони були позбавлені батьків і їх доля була сумною. Позбавлені батьківської любові діти були травмовані психічно.
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12.12.2024 18:20 Ответить
чорненька з АББИ таким чином і з.явилася..
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12.12.2024 18:48 Ответить
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12.12.2024 18:19 Ответить
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12.12.2024 18:24 Ответить
Ненавиджу цього карикатуриста, бо за часів Пророшенка в нього лише одна тема була...
Але тут навіть сподобалось...
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12.12.2024 19:29 Ответить
Спочатку знищили на фронті чоловіче населення, що їх "ждало" і "надіялося"... А тепер що? Хто буде їх "ждуних" трахать та годувать їх та їхніх дітей?... Хто відбудовуватиме промисловість? Хто прибиратиме міни з полів та засіватиме їх?... Приїжджі "чемергеси"? Так вони своїй країні лад не здатні дать!.
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12.12.2024 18:20 Ответить
"Пільги для російськомовного населення " ? Так і до 2014 року більшість мешканців теперішньої лугандонії і так розмовляли кацапською , до речі, чим російськомовний українець відрізняється від кацапа ( маю на увазі етнічних кацапів ) а не ліц кавказсеой нацианальнасті ,як кацапи кажуть на кадировців.
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12.12.2024 18:56 Ответить
Ну, міжнародне право вже давно ****** зіпсоване. Це треба визнати…
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12.12.2024 18:58 Ответить
Так в лугондоне ***... осеминять некому - фсех ушли на фронт.
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12.12.2024 21:51 Ответить
 
 