Коллаборанты в Донецкой области получили от Кремля указания разработать предложения для "улучшения" демографии региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Так называемые "руководители" муниципалитетов и профильных ведомств незаконного образования "ДНР" получили указания из Москвы до 20 декабря подать по 10 предложений, которые бы помогли увеличить численность русского населения на этих территориях. Это может включать стимулирование переселения русских, создание льгот для русскоязычного населения и другие меры, направленные на вытеснение или ассимиляцию украинцев.

Эта стратегия является частью общей политики Кремля, которая включает депортации украинцев в Россию, насильственное переселение и систематическое разрушение украинских социальных, культурных и этнических основ. Такие действия могут быть расценены как элементы геноцида согласно международному праву.

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