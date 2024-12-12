Франция продолжит поставки ракет SCALP в Украину и не против их использования по целям в РФ, - посол
Франция продолжит поставки дальнобойных крылатых ракет SCALP в Украину и считает, что военные объекты на территории РФ являются легитимными целями.
Об этом заявил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это требуется определенное время. Это также осложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем, и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadows, а американцы - ATACMS", - сказал Вейер.
Он также напомнил о позиции Франции относительно разрешения на использование французского дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ.
"У нас не было никакой "красной линии" в этом вопросе, и военные цели на территории России являются легитимными. Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это сумасшедшая ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", - подчеркнул посол.
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хто є хто , для нашої краіни ,
молодці 👌👌👌
"під сотню" - це ппц "розумна" думка! а чого зразу не ляпнув "ТИСЯЧА"?!
"поки не спробуєш - не зрозумієш!"
ХОЧ ОДИН РАЗ СПРОБУВАЛИ?!!
це правило для дебіла
якщо наполягаєш, що вмієш думати - то скажи:
- який процент ракет подолає ворожу ПВО
- який процент з потрібною точністю +- 3 м поцілить в точку наведення
- скільки ракет потрібно вкласти в одну точку, щоб завдати помітну шкоду мосту
Вже стріляли ракетами по Криму та успішно попадали по кораблям та підводним човнам.
І відсоток був 80%+!
ред.
Докладніше: Російсько-українська війна (з 2014) та Російське вторгнення в Україну (з 2022)
12 та 13 травня 2023 року завдано ракетного удару по будівлі колишнього «Машинобудівного заводу "100"» - підприємства «Поліпак» в Луганську, та колишньому корпусу університету внутрішніх справ у селищі Катеринівка, що у передмісті Луганська[18].
Російська пропаганда заявила, що удар завданий ракетами Storm Shadow, а трохи згодом були поширені фото уламків від ракети-приманки ADM-160B MALD[18][19].
24 травня 2023 року, під час зустрічі з Міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом, Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив фотографію Су-24МР (бортовий номер 60 «жовтий», 7 БрТА) з, ймовірно, крилатими ракетами Storm Shadow, переданими Великою Британією[20]. На початку червня 2023 року в інтернеті була поширена фотографія Су-24М з підвішеними двома ракетами Storm Shadow[21]. Для під'єднання ракет до Су-24 літаки було обладнано пілонами від списаних британських Panavia Tornado[22].
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, станом на кінець травня 2023 року всі без винятку запущені ракети Storm Shadow уразили призначені цілі[23].
18 червня 2023 ЗСУ за допомогою цієї ракети уразили склад *********** російських загарбників, який знаходився на території елеватора в смт. Рикове[24]. Внаслідок цієї атаки загинули 23 військовослужбовці[25].
Вранці 22 червня 2023 року, в ході українського контрнаступу, обидва автомобільні мости через Сиваш під Чонгаром атаковано крилатими ракетами Storm Shadow. Рух мостами тимчасово припинили[26][27].
11 липня 2023 року стало відомо про ліквідацію російського генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова в районі Бердянська. Припускається, що удар було завдано за допомогою Storm Shadow[28].
13 вересня 2023 року, Повітряні Сили України атакували сухі доки Севастопольського морського заводу, ймовірно, ракетами Storm Shadow. Результатом атаки стали важкі пошкодження ВДК «Мінськ» та підводного човна «Ростов-на-Дону», носія крилатих ракет «Калібр». Можливо, що обидва кораблі не підлягають відновленню[29][30][31]. Це перший в історії випадок знищення підводного човна крилатою ракетою[32].
4 листопада 2023 року, три ракети SCALP-EG влучили прямо в центральну частину малого ракетного корабля «Аскольд» проєкту 22800 «Каракурт», який стояв у причальної стінки на заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі[33].
26 грудня 2023 року, в результаті удару крилатих ракет класу «повітря - поверхня» Storm Shadow, в порту тимчасово окупованого міста Феодосії знищений ВДК «Новочеркаськ» (проєкт 775/II)[34][35]. За уточненими даними, корабель повністю вигорів і затонув[36].
20 листопада 2024 року Повітряні сили ЗСУ за допомогою ракет Storm Shadow нанесли удар по підземному командному пункту РФ на Курщині. Припускається, що на об'єкті, який знаходиться в Мар'їному, перебували російські та північнокорейські генерали[37].