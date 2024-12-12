Франция продолжит поставки ракет SCALP в Украину и не против их использования по целям в РФ, - посол

Франция продолжит поставки дальнобойных крылатых ракет SCALP в Украину и считает, что военные объекты на территории РФ являются легитимными целями.

Об этом заявил посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, мы продолжаем предоставлять ракеты SCALP. У нас их не так много, и мы должны закупить еще, поэтому на это требуется определенное время. Это также осложняется тем, что мы должны обеспечить надлежащую защиту нашей страны. Но мы делаем все, что можем, и мы отправляем в Украину новые французские ракеты SCALP, Великобритания поставляет Storm Shadows, а американцы - ATACMS", - сказал Вейер.

Он также напомнил о позиции Франции относительно разрешения на использование французского дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь РФ.

"У нас не было никакой "красной линии" в этом вопросе, и военные цели на территории России являются легитимными. Украина имеет право нацеливаться на российские военные мощности, потому что это сумасшедшая ситуация, когда россияне могут атаковать Украину с территории России, а Украина не может устранить эту угрозу. Это было бы несправедливо", - подчеркнул посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Франции есть ограниченное количество ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине, - СМИ