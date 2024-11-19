Во Франции есть ограниченное количество ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине, - СМИ
Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow, поскольку Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.
Издание Le Monde напомнило, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии текст публикации был изменен.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
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Танк натовського стандарту коштує 20 млн, це еквівалетно 500 автомобілів бізнес классу, один танк як 500 автомобілів. Це скам.
Ці люди вчать нас боротись з корупцією, НАТО терба ще трильйон, щоб мати нормальні збройні сили.
Дякуюмо
Ось ціна обіцянок Заходу.
Ну так, "С миру по нитке - голому рубашка".
На сегодняшний день куда Франция может ударить своими SCALPами?
Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе используемой системы наведения и дальности действия КР - у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км.
Ну разве что по Германии, западу Чехии и Австрии, ну и по Швейцарии и северу Италии. В принципе не факт, что они все любят французов, поэтому лучше конечно пусть боятся ...
кількості немає.Не тільки ми повільно
все втілюємо,але і Европа не поспішає..
Бо це мілліардні кошти,а гинуть не
іхні громадяни,а українці...їм нас не
жалко.Тому,треба негайно виробляти
свою зброю!!!!