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Во Франции есть ограниченное количество ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине, - СМИ

Франція має обмежену кількість для України далекобійних ракет SCALP

Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow, поскольку Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Издание Le Monde напомнило, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.

Читайте также: Великобритания и Франция разрешили Украине бить ракетами Storm Shadow/SCALP только по Курщине, - СМИ

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Отказываясь предоставлять Украине Taurus, Шольц руководствуется "партийной тактикой", - депутат от ХДС/ХСС Хан

Автор: 

оружие (10198) ракеты (3556) Франция (3497)


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Топ комментарии
+13
всього 40 ракет , а понтів було ,а заборон , а погоджень з партнерами стікунами ! НАТО це голий король .
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19.11.2024 16:47
+5
А як жеж вони збирались воювати з всесвітним злом? Іноземним Легіоном чи як Бундесвер при Меркели і після муті? Гівном та палками? Ну, не нам задавати таки питання нашим постачальникам гор безкоштовной зброї. Особливо після виборів у 2019 році.
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19.11.2024 16:34
+5
А для чего они их хранят, все равно их надо было применять против кацапов (а кого еще, если как не против их?)
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19.11.2024 16:49
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Правила форума Совет форумчан
А як жеж вони збирались воювати з всесвітним злом? Іноземним Легіоном чи як Бундесвер при Меркели і після муті? Гівном та палками? Ну, не нам задавати таки питання нашим постачальникам гор безкоштовной зброї. Особливо після виборів у 2019 році.
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19.11.2024 16:34 Ответить
Збирались воювати асфальтом, соціальними пакетами допомоги і сотнями тисяч мігрантів. Це зараз загальний тренд в світі.
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19.11.2024 16:46 Ответить
Корупція на Заході узаконена, закуповуют зброю по завищеним цінам, лобісти ВПК спонсорують вибори, ось чому півтора трильйона долларів на оборону НАТО, кожен рік витрачає, а зброї у них дифіцит.

Танк натовського стандарту коштує 20 млн, це еквівалетно 500 автомобілів бізнес классу, один танк як 500 автомобілів. Це скам.

Ці люди вчать нас боротись з корупцією, НАТО терба ще трильйон, щоб мати нормальні збройні сили.
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19.11.2024 19:06 Ответить
Це новина як перднути у воду...хвільтруйте новини для лохторату.
Дякуюмо
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19.11.2024 16:37 Ответить
Значить кацапи нарощують виробництво, а західні наші партнери вирішили утилизувати й ракети, як це зробили країни колишнього Варшавського договору продавши радянську техніку з прибутком ! Треба цим друзям не тільки збільшувати військовий бюджет, а й нарощувати виробництво всього ряду озброєння. Бо гряде велика війна. Орків з лицарями круглого столу.
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19.11.2024 16:38 Ответить
Скальпів можна на пальцях порахувати - в Штатах є тільки запас - 3500 Атакамсів
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19.11.2024 16:38 Ответить
У них вышел срок эксплуатации. Действует программа модернизации (ATACMS SLEP), но судя по всему она начала работать только недавно. Так что все не так просто.
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19.11.2024 17:32 Ответить
The ATACMS Service Life Extension Program (SLEP) - удлинение срока службы старых ракет, пока не появится замена.
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19.11.2024 17:37 Ответить
Що ці жабоїди починають вже стят... То хто їх тягнув за язик?!
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19.11.2024 16:39 Ответить
Та давайте вже скільки є, тільки не треба оце бескінечне ниття!
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19.11.2024 16:47 Ответить
Говнюк неблагодарный, 'жабоеды' только что обучили и полностью вооружили новую бригаду ВСУ. И
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19.11.2024 17:56 Ответить
Від гавнюка кацапсячого чую. Однією рукою бригаду бригаду озброюють, а іншою жеребцю лаврову копита пожимають.
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19.11.2024 19:16 Ответить
Шо ты, мразь кацапская, лепишь сюда новости пятилетней давности? Ты , ухилянт сцыкливый, хоть гривню на ВСУ передал? Нет, бо все на что ты способен, это срать в руку помощи.
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19.11.2024 23:52 Ответить
Чуєш, лайно кацапсяче, цей випадок з пожиманням копит був вчора на зустрічі лідерів великої 20-ки. Кули кацапська лошадь приїхала вмісто *****. Цю тему обговорюють у всьому світі. А ти сидиш десь в мухосранську, і не знаєш
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20.11.2024 07:31 Ответить
всього 40 ракет , а понтів було ,а заборон , а погоджень з партнерами стікунами ! НАТО це голий король .
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19.11.2024 16:47 Ответить
А для чего они их хранят, все равно их надо было применять против кацапов (а кого еще, если как не против их?)
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19.11.2024 16:49 Ответить
Що за війни пішли : одні просять,інші скаржаться на брак озброєння(
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19.11.2024 16:49 Ответить
Під час війни треба виробляти свою зброю, а не всі кошти оборони закатувати в неякісний асфальт.
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19.11.2024 17:05 Ответить
Може їх усього три штуки. Два собі, один Україні.
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19.11.2024 16:57 Ответить
40 штук, навіть ядерних було б замало.
Ось ціна обіцянок Заходу.
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19.11.2024 16:59 Ответить
це ціна самого заходу
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19.11.2024 17:46 Ответить
Чергове КУ-КУ тижня !!! А балачків було !
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19.11.2024 17:00 Ответить
В нас є своя ракета ОТРК КОРШУН з дальністю дії 2600 км. Це перероблена на ******** лад Х-55 (Х-555) що вироблялась в Україні в минулі роки. ВІд попередників залишилась лише пускова установка, а ракет нема зовсім, всі пішли на випробування. Надо розблокувати фінансування цього проекту. На його використання дозволів брати ні у кого не треба, за винятком пана Єрмака.
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19.11.2024 17:03 Ответить
якраз андрєйбарісич і ніразрашаіт
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19.11.2024 17:08 Ответить
Франція має обмежену кількість далекобійних SCALP, які вона може передати Україні. Джерело:

Ну так, "С миру по нитке - голому рубашка".

На сегодняшний день куда Франция может ударить своими SCALPами?
Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе используемой системы наведения и дальности действия КР - у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км.

Ну разве что по Германии, западу Чехии и Австрии, ну и по Швейцарии и северу Италии. В принципе не факт, что они все любят французов, поэтому лучше конечно пусть боятся ...
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19.11.2024 17:07 Ответить
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19.11.2024 17:19 Ответить
Як прикро : розробка є,але достатньої
кількості немає.Не тільки ми повільно
все втілюємо,але і Европа не поспішає..
Бо це мілліардні кошти,а гинуть не
іхні громадяни,а українці...їм нас не
жалко.Тому,треба негайно виробляти
свою зброю!!!!
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19.11.2024 17:34 Ответить
Недопатріоти тут розпинались, що зеленський за 3 роки не підготувався до війни, а міг би замість асфальту ракет наробити. З бюджетом України він міг би хіба пітард наробити, і салютів. Німеччина з їх бюджетом гола. Там тими паурасами і не пахне. Франція гола. Британія гола. Вся надія на США.
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19.11.2024 17:43 Ответить
💯
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19.11.2024 17:48 Ответить
Тупа бидломаса привела до влади ворогів,а тепер претензії до партнерів!
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19.11.2024 18:50 Ответить
 
 