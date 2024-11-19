Во Франции есть ограниченное количество ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине, - СМИ

Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow, поскольку Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Издание Le Monde напомнило, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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