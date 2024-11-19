У Франції є обмежена кількість ракет SCALP, які вона могла б надати Україні, - ЗМІ

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет SCALP, які вона може передати Україні.

Про це пише Le Monde із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання SCALP/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

Видання Le Monde нагадало, що у січні 2024 року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

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Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

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