У Франції є обмежена кількість ракет SCALP, які вона могла б надати Україні, - ЗМІ
Франція має обмежену кількість далекобійних ракет SCALP, які вона може передати Україні.
Про це пише Le Monde із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання SCALP/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.
Видання Le Monde нагадало, що у січні 2024 року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
Проте згодом текст публікації було змінено.
МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".
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Танк натовського стандарту коштує 20 млн, це еквівалетно 500 автомобілів бізнес классу, один танк як 500 автомобілів. Це скам.
Ці люди вчать нас боротись з корупцією, НАТО терба ще трильйон, щоб мати нормальні збройні сили.
Дякуюмо
Ось ціна обіцянок Заходу.
Ну так, "С миру по нитке - голому рубашка".
На сегодняшний день куда Франция может ударить своими SCALPами?
Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе используемой системы наведения и дальности действия КР - у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км.
Ну разве что по Германии, западу Чехии и Австрии, ну и по Швейцарии и северу Италии. В принципе не факт, что они все любят французов, поэтому лучше конечно пусть боятся ...
кількості немає.Не тільки ми повільно
все втілюємо,але і Европа не поспішає..
Бо це мілліардні кошти,а гинуть не
іхні громадяни,а українці...їм нас не
жалко.Тому,треба негайно виробляти
свою зброю!!!!