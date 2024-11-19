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У Франції є обмежена кількість ракет SCALP, які вона могла б надати Україні, - ЗМІ

Франція має обмежену кількість для України далекобійних ракет SCALP

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет SCALP, які вона може передати Україні.

Про це пише Le Monde із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання SCALP/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

Видання Le Monde нагадало, що у січні 2024 року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гілі відмовився коментувати використання Україною Storm Shadow: єдина особа, яка отримує вигоду від публічних розмов - Путін 

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Читайте також: Велика Британія та Франція дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow/SCALP лише по Курщині, - ЗМІ

Автор: 

зброя (7457) ракети (4021) Франція (3058)


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Топ коментарі
+13
всього 40 ракет , а понтів було ,а заборон , а погоджень з партнерами стікунами ! НАТО це голий король .
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19.11.2024 16:47
+5
А як жеж вони збирались воювати з всесвітним злом? Іноземним Легіоном чи як Бундесвер при Меркели і після муті? Гівном та палками? Ну, не нам задавати таки питання нашим постачальникам гор безкоштовной зброї. Особливо після виборів у 2019 році.
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19.11.2024 16:34
+5
А для чего они их хранят, все равно их надо было применять против кацапов (а кого еще, если как не против их?)
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19.11.2024 16:49
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А як жеж вони збирались воювати з всесвітним злом? Іноземним Легіоном чи як Бундесвер при Меркели і після муті? Гівном та палками? Ну, не нам задавати таки питання нашим постачальникам гор безкоштовной зброї. Особливо після виборів у 2019 році.
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19.11.2024 16:34 Відповісти
Збирались воювати асфальтом, соціальними пакетами допомоги і сотнями тисяч мігрантів. Це зараз загальний тренд в світі.
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19.11.2024 16:46 Відповісти
Корупція на Заході узаконена, закуповуют зброю по завищеним цінам, лобісти ВПК спонсорують вибори, ось чому півтора трильйона долларів на оборону НАТО, кожен рік витрачає, а зброї у них дифіцит.

Танк натовського стандарту коштує 20 млн, це еквівалетно 500 автомобілів бізнес классу, один танк як 500 автомобілів. Це скам.

Ці люди вчать нас боротись з корупцією, НАТО терба ще трильйон, щоб мати нормальні збройні сили.
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19.11.2024 19:06 Відповісти
Це новина як перднути у воду...хвільтруйте новини для лохторату.
Дякуюмо
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19.11.2024 16:37 Відповісти
Значить кацапи нарощують виробництво, а західні наші партнери вирішили утилизувати й ракети, як це зробили країни колишнього Варшавського договору продавши радянську техніку з прибутком ! Треба цим друзям не тільки збільшувати військовий бюджет, а й нарощувати виробництво всього ряду озброєння. Бо гряде велика війна. Орків з лицарями круглого столу.
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19.11.2024 16:38 Відповісти
Скальпів можна на пальцях порахувати - в Штатах є тільки запас - 3500 Атакамсів
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19.11.2024 16:38 Відповісти
У них вышел срок эксплуатации. Действует программа модернизации (ATACMS SLEP), но судя по всему она начала работать только недавно. Так что все не так просто.
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19.11.2024 17:32 Відповісти
The ATACMS Service Life Extension Program (SLEP) - удлинение срока службы старых ракет, пока не появится замена.
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19.11.2024 17:37 Відповісти
Що ці жабоїди починають вже стят... То хто їх тягнув за язик?!
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19.11.2024 16:39 Відповісти
Та давайте вже скільки є, тільки не треба оце бескінечне ниття!
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19.11.2024 16:47 Відповісти
Говнюк неблагодарный, 'жабоеды' только что обучили и полностью вооружили новую бригаду ВСУ. И
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19.11.2024 17:56 Відповісти
Від гавнюка кацапсячого чую. Однією рукою бригаду бригаду озброюють, а іншою жеребцю лаврову копита пожимають.
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19.11.2024 19:16 Відповісти
Шо ты, мразь кацапская, лепишь сюда новости пятилетней давности? Ты , ухилянт сцыкливый, хоть гривню на ВСУ передал? Нет, бо все на что ты способен, это срать в руку помощи.
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19.11.2024 23:52 Відповісти
Чуєш, лайно кацапсяче, цей випадок з пожиманням копит був вчора на зустрічі лідерів великої 20-ки. Кули кацапська лошадь приїхала вмісто *****. Цю тему обговорюють у всьому світі. А ти сидиш десь в мухосранську, і не знаєш
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20.11.2024 07:31 Відповісти
всього 40 ракет , а понтів було ,а заборон , а погоджень з партнерами стікунами ! НАТО це голий король .
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19.11.2024 16:47 Відповісти
А для чего они их хранят, все равно их надо было применять против кацапов (а кого еще, если как не против их?)
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19.11.2024 16:49 Відповісти
Що за війни пішли : одні просять,інші скаржаться на брак озброєння(
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19.11.2024 16:49 Відповісти
Під час війни треба виробляти свою зброю, а не всі кошти оборони закатувати в неякісний асфальт.
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19.11.2024 17:05 Відповісти
Може їх усього три штуки. Два собі, один Україні.
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19.11.2024 16:57 Відповісти
40 штук, навіть ядерних було б замало.
Ось ціна обіцянок Заходу.
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19.11.2024 16:59 Відповісти
це ціна самого заходу
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19.11.2024 17:46 Відповісти
Чергове КУ-КУ тижня !!! А балачків було !
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19.11.2024 17:00 Відповісти
В нас є своя ракета ОТРК КОРШУН з дальністю дії 2600 км. Це перероблена на ******** лад Х-55 (Х-555) що вироблялась в Україні в минулі роки. ВІд попередників залишилась лише пускова установка, а ракет нема зовсім, всі пішли на випробування. Надо розблокувати фінансування цього проекту. На його використання дозволів брати ні у кого не треба, за винятком пана Єрмака.
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19.11.2024 17:03 Відповісти
якраз андрєйбарісич і ніразрашаіт
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19.11.2024 17:08 Відповісти
Франція має обмежену кількість далекобійних SCALP, які вона може передати Україні. Джерело:

Ну так, "С миру по нитке - голому рубашка".

На сегодняшний день куда Франция может ударить своими SCALPами?
Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе используемой системы наведения и дальности действия КР - у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км.

Ну разве что по Германии, западу Чехии и Австрии, ну и по Швейцарии и северу Италии. В принципе не факт, что они все любят французов, поэтому лучше конечно пусть боятся ...
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19.11.2024 17:07 Відповісти
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19.11.2024 17:19 Відповісти
Як прикро : розробка є,але достатньої
кількості немає.Не тільки ми повільно
все втілюємо,але і Европа не поспішає..
Бо це мілліардні кошти,а гинуть не
іхні громадяни,а українці...їм нас не
жалко.Тому,треба негайно виробляти
свою зброю!!!!
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19.11.2024 17:34 Відповісти
Недопатріоти тут розпинались, що зеленський за 3 роки не підготувався до війни, а міг би замість асфальту ракет наробити. З бюджетом України він міг би хіба пітард наробити, і салютів. Німеччина з їх бюджетом гола. Там тими паурасами і не пахне. Франція гола. Британія гола. Вся надія на США.
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19.11.2024 17:43 Відповісти
💯
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19.11.2024 17:48 Відповісти
Тупа бидломаса привела до влади ворогів,а тепер претензії до партнерів!
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19.11.2024 18:50 Відповісти
 
 