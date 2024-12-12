Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" семи украинским защитникам, пяти воинам - посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №845 - №851/2024.
Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
В частности, звание Герой Украины присвоено:
- сержанту Лосевой Елене - Указ №845/2024
- солдату Мушику Сергею - Указ №846/2024
- старшине Яремку Василию (посмертно) - Указ №847/2024
- старшему сержанту Ярославу Хибовскому (посмертно) - Указ 848/2024
- сержанту Александру Плохих (посмертно) - Указ 849/2024
- солдату Ярославу Марциновскому (посмертно) - Указ 850/2024
- капитану Ивану Ваховскому (посмертно) - Указ 851/2024.
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А то мені дивно,що МАДЖАХЕДУ даже посмертно зеля не присвоїв звання Героя України.