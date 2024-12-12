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Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України 7 військовим, 5 із них - посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" семи украинским защитникам, пяти воинам - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №845 - №851/2024.

Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

В частности, звание Герой Украины присвоено:

  • сержанту Лосевой Елене - Указ №845/2024
  • солдату Мушику Сергею - Указ №846/2024
  • старшине Яремку Василию (посмертно) - Указ №847/2024
  • старшему сержанту Ярославу Хибовскому (посмертно) - Указ 848/2024
  • сержанту Александру Плохих (посмертно) - Указ 849/2024
  • солдату Ярославу Марциновскому (посмертно) - Указ 850/2024
  • капитану Ивану Ваховскому (посмертно) - Указ 851/2024.

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Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20324) военнослужащие (6129)


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Трясця, а чому у списках немає головного героя України - товаріща дЄрмака. Посмертно. дЄрмак здох ментально. Яка різниця ? Головне, що здох. США кинули його так, що Лідор всрався. Побіг за цяцьками зализати "прольОт фанери над парижем!"
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12.12.2024 19:32 Ответить
Люди,а хтось знає хто така сержант Лосєва Олена ,за що удостоєна такого звання?
А то мені дивно,що МАДЖАХЕДУ даже посмертно зеля не присвоїв звання Героя України.
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12.12.2024 19:35 Ответить
Ярий, братику! Тобі дали Героя. Але головне, що ми тебе пам'ятаємо та мстимося за тебе та інших наших побратимів. Обов'язково зустрінемося.
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12.12.2024 19:36 Ответить
Тех кто воюет, награждают посмертно. А штабные и чиновники уже как новогодние елки обвешанны.
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12.12.2024 20:08 Ответить
героям слава!
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12.12.2024 20:20 Ответить
 
 