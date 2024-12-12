Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" семи украинским защитникам, пяти воинам - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №845 - №851/2024.

Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

В частности, звание Герой Украины присвоено:

сержанту Лосевой Елене - Указ №845/2024

солдату Мушику Сергею - Указ №846/2024

старшине Яремку Василию (посмертно) - Указ №847/2024

старшему сержанту Ярославу Хибовскому (посмертно) - Указ 848/2024

сержанту Александру Плохих (посмертно) - Указ 849/2024

солдату Ярославу Марциновскому (посмертно) - Указ 850/2024

капитану Ивану Ваховскому (посмертно) - Указ 851/2024.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины еще шестерым военным, четырем из них – посмертно