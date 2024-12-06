Зеленский присвоил звание Героя Украины еще шестерым военным, четырем из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" шести военнослужащим, четырем воинам - посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №819- №824/2024
Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
Так, звание Герой Украины присвоено:
- младшему сержанту Сергею Миронюку (посмертно) - Указ №819/2024
- младшему сержанту Ивану Голубке (посмертно) - Указ №820/2024
- старшему солдату Даниилу Буряку (посмертно) - Указ №821/2024
- младшему сержанту Олегу Андрийчуку (посмертно) - Указ №823/2024
- младшему сержанту Яношу Балли - Указ №822/2024
- лейтенанту Андрею Скибину - Указ №824/2024
Напомним, сегодня Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Александру Цебрию - бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петро Медзіновський #551498
показать весь комментарий06.12.2024 15:26 Ответить Мне нравится 0
gemixx11 #587387
показать весь комментарий06.12.2024 15:59 Ответить Мне нравится 1
Diesel_Sasha
показать весь комментарий06.12.2024 15:58 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль