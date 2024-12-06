РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6788 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 669 3

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще шестерым военным, четырем из них – посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України ще шістьом військовим

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" шести военнослужащим, четырем воинам - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №819- №824/2024

Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Также читайте: Зеленский присвоил звание Герой Украины экс-меру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр Александру Цебрию (посмертно)

Так, звание Герой Украины присвоено:

  • младшему сержанту Сергею Миронюку (посмертно) - Указ №819/2024
  • младшему сержанту Ивану Голубке (посмертно) - Указ №820/2024
  • старшему солдату Даниилу Буряку (посмертно) - Указ №821/2024
  • младшему сержанту Олегу Андрийчуку (посмертно) - Указ №823/2024
  • младшему сержанту Яношу Балли - Указ №822/2024
  • лейтенанту Андрею Скибину - Указ №824/2024

Напомним, сегодня Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Александру Цебрию - бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20268)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героя смерть і ********, а їм бабло і побільше, як то мило звучить... Гоям сподобається!
показать весь комментарий
06.12.2024 15:26 Ответить
Богатым земля а бедным родина..............https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_turetskaya_poslovitsa_11723796 Турецкая пословица
показать весь комментарий
06.12.2024 15:59 Ответить
а про Святошу і його команду чмо навіть не згадує
показать весь комментарий
06.12.2024 15:58 Ответить
 
 