Зеленский присвоил звание Героя Украины еще шестерым военным, четырем из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" шести военнослужащим, четырем воинам - посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указах президента №819- №824/2024

Как отмечается, звания присвоены "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Так, звание Герой Украины присвоено:

младшему сержанту Сергею Миронюку (посмертно) - Указ №819/2024

младшему сержанту Ивану Голубке (посмертно) - Указ №820/2024

старшему солдату Даниилу Буряку (посмертно) - Указ №821/2024

младшему сержанту Олегу Андрийчуку (посмертно) - Указ №823/2024

младшему сержанту Яношу Балли - Указ №822/2024

лейтенанту Андрею Скибину - Указ №824/2024

Напомним, сегодня Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины (посмертно) Александру Цебрию - бывшему мэру Умани, командиру пулеметного взвода 58-й ОМПБр, который погиб в бою против оккупантов 24 июля 2024 года.