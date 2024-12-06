Зеленський присвоїв звання Героя України ще шістьом військовим, чотирьом із них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена "Золота зірка" шістьом військовослужбовцям, чотирьом воїнам - посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указах президента №819- №824/2024
Як зазначається, звання присвоєні "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Так, звання Герой України присвоєно:
- молодшому сержанту Сергію Миронюку (посмертно) - Указ №819/2024
- молодшому сержанту Івану Голубці (посмертно) – Указ №820/2024
- старшому солдату Данилу Буряку (посмертно) – Указ №821/2024
- молодшому сержанту Олегу Андрійчуку (посмертно) - Указ №823/2024
- молодшому сержанту Яношу Баллі – Указ №822/2024
- лейтенанту Андрію Скібіну – Указ №824/2024
Нагадаємо, сьогодні Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Олександру Цебрію - колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.
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Петро Медзіновський #551498
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gemixx11 #587387
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Diesel_Sasha
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