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Зеленський присвоїв звання Героя України ще шістьом військовим, чотирьом із них - посмертно

Зеленський присвоїв звання Героя України ще шістьом військовим

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена "Золота зірка" шістьом військовослужбовцям, чотирьом воїнам - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указах президента №819- №824/2024

Як зазначається, звання присвоєні "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України чемпіону світу з пауерліфтингу, розвіднику Олексію Слющенку (посмертно)

Так, звання Герой України присвоєно:

  • молодшому сержанту Сергію Миронюку (посмертно) - Указ №819/2024
  • молодшому сержанту Івану Голубці (посмертно) – Указ №820/2024
  • старшому солдату Данилу Буряку (посмертно) – Указ №821/2024
  • молодшому сержанту Олегу Андрійчуку (посмертно) - Указ №823/2024
  • молодшому сержанту Яношу Баллі – Указ №822/2024
  • лейтенанту Андрію Скібіну – Указ №824/2024

Нагадаємо, сьогодні Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) Олександру Цебрію - колишньому меру Умані, командиру кулеметного взводу 58-ї ОМПБр, який загинув у бою проти окупантів 24 липня 2024 року.

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23803)


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Героя смерть і ********, а їм бабло і побільше, як то мило звучить... Гоям сподобається!
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06.12.2024 15:26 Відповісти
Богатым земля а бедным родина..............https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_turetskaya_poslovitsa_11723796 Турецкая пословица
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06.12.2024 15:59 Відповісти
а про Святошу і його команду чмо навіть не згадує
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06.12.2024 15:58 Відповісти
 
 