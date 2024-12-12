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Новости Война
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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 12 декабря россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.
  • Кировоградская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений!
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с юго-востока.
  • Запорожская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений.

Обновление относительно движения БпЛА

  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке и юге Киевской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный;
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с северо-востока;
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

Обновление по состоянию на 20:39

  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на юге и центре Черниговщины, курс – западный;
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в Черкасской области, курс - западный/северо-западный;
  • БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;
  • БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.
  • Вражеский ударный БпЛА по направлению Сум с юга.

Обновление по состоянию на 21:33

  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА в Черкасской области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный;
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-запада;
  • Вражеские ударные БпЛА в направлении Сумы с северо-востока.

Обновление по состоянию на 22:20

  • БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:15

  • БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/северный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс-юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный.

Обновление по состоянию на 00:50

  • БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс-южный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – северо-западный.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Сум с северо-запада.

Обновление по состоянию на 01:39

  • БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;
  • БПЛА на Кировоградщине, курс-западный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – юго-восточный.

Читайте: Украина должна получить сильные гарантии безопасности в рамках мирного процесса с РФ, - Бербок

Автор: 

Воздушные силы (2285) воздушная тревога (787) Шахед (978) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+15
Най би ви всі повиздихали,грьобані кацапи!
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12.12.2024 20:29
+8
Нічого, ввечері одне дурнувате прокукурікає про "справедливе закінчення війни" і нам усім полегшає.
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12.12.2024 20:14
+6
А яку би ти хотів почути новину?
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12.12.2024 19:31
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Правила форума Совет форумчан
Новина, ***!
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12.12.2024 19:29 Ответить
А яку би ти хотів почути новину?
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12.12.2024 19:31 Ответить
Три дні терпіли...
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12.12.2024 19:30 Ответить
Копили мабуть...
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12.12.2024 21:42 Ответить
Здичавілим виродкам нема спокою.
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12.12.2024 19:59 Ответить
То все складніше. Не раз ми чули від вічно незадоволених українців: "А шляк би трафив ту Україну! А бодай би вже чорти її вхопили!" ...
Творець дослухався до прохань побожних людей...
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13.12.2024 04:18 Ответить
Нічого, ввечері одне дурнувате прокукурікає про "справедливе закінчення війни" і нам усім полегшає.
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12.12.2024 20:14 Ответить
Най би ви всі повиздихали,грьобані кацапи!
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12.12.2024 20:29 Ответить
https://t.me/sumyregion Sumyregion △

Їх дуже багато, і постійно змінюють курс, мені простіше написати де їх немає…
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12.12.2024 21:49 Ответить
в сторону Шостки летять .
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13.12.2024 00:15 Ответить
пролетів Оріхівський напрямок, курс на північ
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12.12.2024 22:25 Ответить
timesofisrael.com
Армія оборони Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та драматичного падіння режиму Башара Асада в Сирії з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, заявили в четвер військові чиновники.

Понад 85% зенітних систем режиму Асада було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.

Тому ВПС Ізраїлю продовжують підвищувати свою готовність і підготовку до таких потенційних ударів по Ірану.

An Israeli army f-15 fighter
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12.12.2024 22:31 Ответить
Накопила кацапня, три дні копила.
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12.12.2024 23:53 Ответить
Ну ось дочекався. Вже навіть хвилюватися починаю коли довго не чую шахедів. Чомусь здається що вони їх десь там накопичують щоби потім разово все оце запустити в неміряній кількості.
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13.12.2024 01:10 Ответить
 
 