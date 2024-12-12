Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 12 декабря россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил.

Движение ударных БпЛА

БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;

БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.

Кировоградская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений!

Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с юго-востока.

Запорожская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений.

Обновление относительно движения БпЛА

БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;

БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс – южный/юго-западный;

БпЛА на востоке и юге Киевской области, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный;

Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с северо-востока;

Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

Обновление по состоянию на 20:39

БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;

БПЛА на юге и центре Черниговщины, курс – западный;

БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА в Черкасской области, курс - западный/северо-западный;

БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;

БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.

Вражеский ударный БпЛА по направлению Сум с юга.

Обновление по состоянию на 21:33

БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;

БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА в Черкасской области, курс - северо-западный;

БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный;

Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-запада;

Вражеские ударные БпЛА в направлении Сумы с северо-востока.

Обновление по состоянию на 22:20

БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс - западный;

БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:15

БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/северный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс-юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный.

Обновление по состоянию на 00:50

БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;

БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на Кировоградщине, курс-южный/северо-западный;

БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – северо-западный.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Сум с северо-запада.

Обновление по состоянию на 01:39

БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;

БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;

БпЛА на юге Полтавщины, курс – южный/юго-западный;

БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;

БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на Кировоградщине, курс-западный/северо-западный;

БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – юго-восточный.

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