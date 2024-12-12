Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 12 декабря россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;
- БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.
- Кировоградская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений!
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с юго-востока.
- Запорожская область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений.
Обновление относительно движения БпЛА
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
- БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
- БпЛА на востоке и юге Киевской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный;
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с северо-востока;
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.
Обновление по состоянию на 20:39
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
- БПЛА на юге и центре Черниговщины, курс – западный;
- БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА в Черкасской области, курс - западный/северо-западный;
- БПЛА на востоке и центре Харьковщины, курс-северо-западный;
- БПЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.
- Вражеский ударный БпЛА по направлению Сум с юга.
Обновление по состоянию на 21:33
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – западный;
- БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА в Черкасской области, курс - северо-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный;
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-запада;
- Вражеские ударные БпЛА в направлении Сумы с северо-востока.
Обновление по состоянию на 22:20
- БПЛА в Сумской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Винницкой области, курс - западный;
- БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный.
Обновление по состоянию на 23:15
- БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный/северный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс-юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс-юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс – северный.
Обновление по состоянию на 00:50
- БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на Кировоградщине, курс-южный/северо-западный;
- БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – северо-западный.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Сум с северо-запада.
Обновление по состоянию на 01:39
- БПЛА на Сумщине, курс – южный/юго-западный;
- БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс – западный/юго-западный;
- БпЛА на юге Полтавщины, курс – южный/юго-западный;
- БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на Черкасщине, курс – западный/юго-западный;
- БПЛА на Кировоградщине, курс-западный/северо-западный;
- БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс – юго-восточный.
Топ комментарии
+15 Ivan Ivanov #432727
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+8 МА Вроде
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+6 віктор федорович #394174
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Творець дослухався до прохань побожних людей...
Їх дуже багато, і постійно змінюють курс, мені простіше написати де їх немає…
Армія оборони Ізраїлю вважає, що після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та драматичного падіння режиму Башара Асада в Сирії з'явилася можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, заявили в четвер військові чиновники.
Понад 85% зенітних систем режиму Асада було знищено під час ударів, що дало ізраїльським літакам і безпілотникам повну перевагу в повітрі.
Тому ВПС Ізраїлю продовжують підвищувати свою готовність і підготовку до таких потенційних ударів по Ірану.
An Israeli army f-15 fighter