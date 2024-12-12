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Новости Помощь Украине
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Главы МИД шести европейских стран: Украина должна победить, мы увеличим помощь

Зустріч глави МЗС Сибіги з очільниками МЗС 6 країн Європи

Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши и Франции вместе с топ-дипломатом ЕС Каей Каллас пообещали увеличить помощь Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Министры в заявлении отметили, что цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и прочной безопасности для Европы являются неразделимыми, поэтому "Украина должна победить".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности членства в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", - подчеркнули они.

Министры также пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе и "путем мобилизации дополнительного европейского финансирования".

Читайте также: Все замороженные активы РФ в ЕС должны быть направлены на помощь Украине, - Каллас

Руководители дипломатии шести стран Европы указали на необходимость и дальше сдерживать наращивание военного потенциала России и усиливать давление на источники доходов Кремля.

"Не может быть никаких переговоров о мире в Украине без украинцев и без европейцев на их стороне. Мы привержены предоставлению Украине железных гарантий безопасности, включая надежное долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки", - говорится в совместном заявлении.

Автор: 

помощь (7794) Евросоюз (17115) Сибига Андрей (391)


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Топ комментарии
+8
Обіцяного три роки чекали. Тепердавайте до зброї і людей
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12.12.2024 20:46
+5
Вот и отлично. Думаю страны Балтии к нам тоже присоеденятся. Теперь нужно спросить Трампа на чью сторону он станет, рядом с Европой или с ******, Орбаном, Китаем, Ыном и Венесуеллой.
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12.12.2024 20:54
+4
Дякуєм...
Але буба з трампоном та орбаном вже здається причепили Україні номерок на ногу...
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12.12.2024 20:48
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Правила форума Совет форумчан
Обіцяного три роки чекали. Тепердавайте до зброї і людей
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12.12.2024 20:46 Ответить
Є погана інфа наші хлопці потрапили в оточення в Ганнівці (під Курахово).щоб ти здох сирок.
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12.12.2024 21:15 Ответить
Віримо 100%!
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12.12.2024 20:47 Ответить
Дякуєм...
Але буба з трампоном та орбаном вже здається причепили Україні номерок на ногу...
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12.12.2024 20:48 Ответить
Ну хоть поржом...
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12.12.2024 20:53 Ответить
Зачепив таки сосну рогами? Будь обережний.
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12.12.2024 20:56 Ответить
Україна все одно виживе. Попри намагання зеленої сволоти і трампонів з *******. Можливо, не з тими кордонами, що були на 91 рік, але ховати її рано. Якщо українці зроблять висновки з усього і знищать корупційно-популістську систему, яка призвела до такої катастрофи, то у країни буде майбутнє. Аби тільки знову не хоть паржалі на виборах!
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12.12.2024 21:20 Ответить
Вот и отлично. Думаю страны Балтии к нам тоже присоеденятся. Теперь нужно спросить Трампа на чью сторону он станет, рядом с Европой или с ******, Орбаном, Китаем, Ыном и Венесуеллой.
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12.12.2024 20:54 Ответить
Така демонстраційна підтримка головних країн цивілізації ставить питання руба. Хто конкретно за мордор чи за людство.
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12.12.2024 21:07 Ответить
Зробіть так, що це саботажне Смарагдоване Лайно пропутінське пішло нафуй з влади. Навколо патріотичної влади ми всі згуртуємось, і переможемо 100%!
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12.12.2024 21:11 Ответить
А от це цікаво...
Зважаючи на те, що зазвичай політики говорять розмито, то таке формулювання можна назвать навіть "різким".
Те, що московити зруйнували ту систему "безпеки", що утворилася після Другої Світової, і яка повільно розкладалася завдяки Обамам-Орбанам-Меркелям та іншим Гутерішам, то мені зрозуміло (але це - лише моя думка). Але тепер, здається, формуються течиї для організації нових альянсів (як політичних, так і військових), з новими правилами і принципами взаємодії. Такий собі "переділ світу" з розмежуванням зон відповідальності і московити намагаються показати, що й вони мають право голосу (за рахунок життів українців), але глобально розглядаються як мавпа з "ядерною палицею", "бензоколонка" та "сировинний додаток" до нового світоустрою. Поки що полюсами є Китай та США. Як воно буде далі - ХЗ, але "гравців" в цих перегонах ставатиме більше, на мою думку.
Але ж я - "диванний експерд", а не аналітик. Тому стопудово мої думки не співпадуть з реальністю
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12.12.2024 21:22 Ответить
А що ви конкретно можете? Ви мільон снарядів другий рік виготовляєте, тоді як всратий Пончик кацапів закидав і снарядами і ракетами. Гучні гасла ми чуємо вже третій рік, але без практичної сторони - вони перемогу не наближають, вони навіть стримати ворога не дають. Грошима дасте допомогу? Ну так її розкраде зелена шушваль, а фронти так і будуть валитися голі і босі.
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12.12.2024 21:27 Ответить
не вистачає країн балтії
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12.12.2024 21:35 Ответить
..можна би було у провідних європейських виданнях, на перших шпальтах ,фотографію закинути із задницею "трамбона", рижим волоссям дибки ,і одночасно шістьма копяками в с...аку """накуй з Європи """
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12.12.2024 21:58 Ответить
"Подохнути" має не сирок, а верховний. Це він відповідає за всі ці призначення і за обвал фронту.
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12.12.2024 22:34 Ответить
Головна проблема - це повністю бездарне і безвідповідальне керування країною зеленою командою професійних віслюків
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12.12.2024 22:36 Ответить
Трамп хотів, щоб європейці самі розібрались з Росією. Схоже, це його бажання може здійснитися.

Але для цього треба Україні виробляти свою ЯКІСНУ ЗБРОЮ У ДОСАТНІЙ КІЛЬКОСТІ

І ЗАМІНИТИ НЕКОМПЕТЕНТНИХ КЕРІВНИКІВ у Міноборони і головне - У ВІЙСЬКАХ !

НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ВИПРАВЛЯТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ Сил Оборони України, про що уже давно і досі продовжує говорити і писати Юрій Бутусов!
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13.12.2024 01:13 Ответить
 
 