Главы МИД шести европейских стран: Украина должна победить, мы увеличим помощь
Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши и Франции вместе с топ-дипломатом ЕС Каей Каллас пообещали увеличить помощь Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Министры в заявлении отметили, что цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и прочной безопасности для Европы являются неразделимыми, поэтому "Украина должна победить".
"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности членства в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", - подчеркнули они.
Министры также пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе и "путем мобилизации дополнительного европейского финансирования".
Руководители дипломатии шести стран Европы указали на необходимость и дальше сдерживать наращивание военного потенциала России и усиливать давление на источники доходов Кремля.
"Не может быть никаких переговоров о мире в Украине без украинцев и без европейцев на их стороне. Мы привержены предоставлению Украине железных гарантий безопасности, включая надежное долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки", - говорится в совместном заявлении.
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Але буба з трампоном та орбаном вже здається причепили Україні номерок на ногу...
Зважаючи на те, що зазвичай політики говорять розмито, то таке формулювання можна назвать навіть "різким".
Те, що московити зруйнували ту систему "безпеки", що утворилася після Другої Світової, і яка повільно розкладалася завдяки Обамам-Орбанам-Меркелям та іншим Гутерішам, то мені зрозуміло (але це - лише моя думка). Але тепер, здається, формуються течиї для організації нових альянсів (як політичних, так і військових), з новими правилами і принципами взаємодії. Такий собі "переділ світу" з розмежуванням зон відповідальності і московити намагаються показати, що й вони мають право голосу (за рахунок життів українців), але глобально розглядаються як мавпа з "ядерною палицею", "бензоколонка" та "сировинний додаток" до нового світоустрою. Поки що полюсами є Китай та США. Як воно буде далі - ХЗ, але "гравців" в цих перегонах ставатиме більше, на мою думку.
Але ж я - "диванний експерд", а не аналітик. Тому стопудово мої думки не співпадуть з реальністю
Але для цього треба Україні виробляти свою ЯКІСНУ ЗБРОЮ У ДОСАТНІЙ КІЛЬКОСТІ
І ЗАМІНИТИ НЕКОМПЕТЕНТНИХ КЕРІВНИКІВ у Міноборони і головне - У ВІЙСЬКАХ !
НЕОБХІДНО НЕГАЙНО ВИПРАВЛЯТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ Сил Оборони України, про що уже давно і досі продовжує говорити і писати Юрій Бутусов!