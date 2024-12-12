Все замороженные активы РФ в ЕС должны быть направлены на помощь Украине, - Каллас

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть направлены на помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По ее словам, Украина имеет законные требования по компенсации и что российские активы, которые находятся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".

Каллас считает, что, несмотря на "чувствительность - однажды мы дойдем до этого". Она предполагает, что российские средства помогут оплатить счет за "весь вред, который Россия нанесла Украине".

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"Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе. Итак, у нас есть маленькая птичка в руке (замороженные активы), и это является инструментом для давления на Россию", - пояснила она.

Дипломат подчеркнула, что поддержка Украины - "не благотворительность", а "инвестиция" в "собственную безопасность" и глобальную безопасность.

Поэтому, если США прекратят финансирование Украины, то Европа должна усилить помощь Киеву.

"Если они (США. - Ред.) сократят помощь, то мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что я волнуюсь о том, что произойдет, если Россия победит. Я думаю, что у нас будет больше войн, больших войн", - добавила Каллас.

Напомним, 10 декабря Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

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