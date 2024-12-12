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Черногория поддерживает вступление Украины в НАТО, - президент Милатович

Президент Чорногорії Яков Мілатович

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что его страна полностью поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом он сказал в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

В то же время он не уточнил, должно ли приглашение быть немедленным, или будет зависеть от мирных переговоров с Россией.

"Мы поддержали решение НАТО в прошлом году о повышении уровня отношений с Украиной, мы также запустили так называемый механизм НАТО по поддержке Украины. Это все очень важные шаги, когда речь идет о справедливом мире в Украине, что, в конце концов, и является нашей целью", - сказал Милатович.

По его словам, членство Украины в НАТО и официальное приглашение "безусловно" будет обсуждаться в Альянсе.

"Это, безусловно, будет среди важных дискуссий, которые состоятся между нынешними членами НАТО, особенно накануне следующего саммита в Гааге", - добавил президент.

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Автор: 

Черногория (198) членство в НАТО (1510)


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Першии пішов
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12.12.2024 20:58 Ответить
Тепер головне щоб ЗЕлупа не встиг нахамити президенту Чорногорії...
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12.12.2024 21:47 Ответить
Ну хоч якась приємна новина.)
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12.12.2024 22:44 Ответить
 
 