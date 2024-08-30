РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9169 посетителей онлайн
Новости
393 1

Украина и Черногория начали консультации по подготовке двустороннего соглашения о безопасности

Офіс президента

Украина и Черногория провели встречу по заключению двустороннего соглашения по безопасности. Документ будет способствовать укреплению безопасности в Европе и углублению сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, согласно распоряжению президента Украины, украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние консультации провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

"Мы ценим непоколебимую позицию Черногории и неизменную поддержку Украины с начала российского вторжения. Мы разделяем общие ценности и рассчитываем на помощь со стороны Черногории на пути Украины к членству в НАТО. Украина и Черногория также стремятся к членству в ЕС и, бесспорно, уже вносят вклад в безопасность и процветание Европы", - отметил Жовква.

Читайте также: Черногория планирует присоединиться к тренировочной миссии ЕС, которая проводит обучение для украинских военных

В Офисе президента напомнили, что двусторонние соглашения о безопасности Украина заключает во исполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году 12 июля в Вильнюсе. Со странами, которые ее поддержали, наше государство подписало уже 25 соглашений.

Смотрите также: Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. ВИДЕО

Автор: 

безопасность (1103) соглашение (1309) Черногория (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Програма «Мільярд безпекових угод» в дії?
показать весь комментарий
30.08.2024 20:22 Ответить
 
 