Україна та Чорногорія розпочали консультації щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди

Україна та Чорногорія провели зустріч щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Документ сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, згідно з розпорядженням президента України, українську делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні консультації провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Ми цінуємо непохитну позицію Чорногорії та незмінну підтримку України з початку російського вторгнення. Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безперечно, уже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", - зазначив Жовква.

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В Офісі президента нагадали, що двосторонні безпекові угоди Україна укладає на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік 12 липня у Вільнюсі. З країнами, які її підтримали, наша держава підписала вже 25 угод.

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