Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть безпекову угоду, - ОП
Україна та Ірландія провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди на виконання Спільної декларації G7.
Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.
Черговий раунд переговорів провів заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.
Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа і графік наступних кроків для фіналізації тексту й підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом.
Україна укладає двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі торік 12 липня. Відповідні документи вже підписані з 25 країнами.
Топ коментарі
+4 Gia Baqradze
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+3 Герхард
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+3 Aleks Wav
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Поясніть, навіщо клоун їзде і підписує ті безпекоіі угоди?
Що це змінить
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.