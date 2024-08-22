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Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть безпекову угоду, - ОП

Заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Україна та Ірландія провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди на виконання Спільної декларації G7.

Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Черговий раунд переговорів провів заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

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Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа і графік наступних кроків для фіналізації тексту й підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом.

Україна укладає двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі торік 12 липня. Відповідні документи вже підписані з 25 країнами.

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Автор: 

безпека (929) Ірландія (167) угода (629) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+4
Виски у них хорошое
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22.08.2024 20:43
+3
Десь вже с півроку цей потужний дипломатичний прорив триває.
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22.08.2024 20:41
+3
Черговий меморандум про наміри! Чому його зє назвав "безпекові угоди"?!! Тільки для піару перед своїм лохторатом!
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.
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22.08.2024 20:46
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Десь вже с півроку цей потужний дипломатичний прорив триває.
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22.08.2024 20:41 Відповісти
Виски у них хорошое
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22.08.2024 20:43 Відповісти
І що це змінить?!
Поясніть, навіщо клоун їзде і підписує ті безпекоіі угоди?
Що це змінить
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22.08.2024 20:43 Відповісти
Припиняйте називати меморандуми про наміри "розпочати консультації", колись! "Безпековими угодами"!
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22.08.2024 20:48 Відповісти
Черговий меморандум про наміри! Чому його зє назвав "безпекові угоди"?!! Тільки для піару перед своїм лохторатом!
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.
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22.08.2024 20:46 Відповісти
Огоссди...
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22.08.2024 20:56 Відповісти
Для чого і для кого ці "угоди"? на нас, що напала Ірландія? Скільки вже можна піаритися і дурити нарід 73% цій слугорижній владі? Який толк від цих угод?
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22.08.2024 21:16 Відповісти
і вони 7000 потужною армію, на всю їхню країну, без танків та літаків нам допоможуть? Чи пришлють нам 300 учасників ІРА, яким по 70 років?
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22.08.2024 21:33 Відповісти
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22.08.2024 22:11 Відповісти
Очередное потужное соглашение потужного презика. Видосик запилить не забудь и лапши навешать еще!🤣
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22.08.2024 22:15 Відповісти
Угода не може забезпечити зброю для військових і не має практичного ефекту.
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22.08.2024 22:28 Відповісти
 
 